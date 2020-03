Na europejskich giełdach indeksy spadają po 2-dniowym rajdzie

Na zachodnioeuropejskich giełdach indeksy mocno spadają po 2-dniowym rajdzie - najsilniejszym od 2008 r. Obawy na rynkach o rozprzestrzenianie się koronawirusa są silniejsze niż nadzieje związane z pakietami stymulującymi gospodarki przyjmowanymi i wprowadzanymi przez rządy na świecie - podają maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe spada o 2 proc. Zniżkom przewodzą spółki z sektora energetycznego i wydobywczego.

Kontrakty na indeksy w USA tracą od 1,3 do 1,7 proc. po tym, gdy liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w Stanach do ponad 1.000.

W Azji Nikkei 225 spadł o 4,5 proc., SCI w Szanghaju zniżkował o 0,6 proc., a Heng Seng w Hongkongu - o 0,9 proc.

Globalna liczba osób zakażonych koronawirusem zbliża się już do pół miliona, a liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła 21 tys.

W Iranie zaczął w czwartek obowiązywać zakaz podróżowania między miastami w obawie przed drugą falą zakażeń koronawirusem.

W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 198 osób - poinformował w czwartek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 49 w porównaniu ze środą oraz największy dotychczas dobowy wzrost liczby zgonów.

Liczba nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Turcji wzrosła w środę o 561 do 2.433 - poinformowały władze.

W Korei Południowej wykryto w czwartek 104 nowe przypadki koronawirusa co zwiększyło ich łączną liczbę do 9.241.

Indie nałożyły w swoim kraju największą blokadę na świecie - od środy przez 21 dni Indusi w całym kraju mają pozostać w domach, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Władze Singapuru oceniły, że z powodu epidemii koronawirusa gospodarka tego kraju skurczyła się w pierwszym kwartale najsilniej od 10 lat.

Grecki resort finansów podał zaś w czwartek szacunki, według których w br. gospodarka kraju zmniejszy się o 1-3 proc. z powodu koronawirusa.

Inwestorzy na świecie w obecnej ciężkiej sytuacji epidemicznej nie reagują już tak emocjonalnie na kolejne pakiety wsparcia dla światowych gospodarek.

W USA Senat przegłosował wart ok. 2 bln USD, czyli blisko 10 proc. PKB USA, pakiet stymulacyjny mający na celu złagodzenie skutków koronawirusa. To największa pomoc finansowa dla amerykańskiej gospodarki w historii.

Pakiet przewiduje m.in. fundusz o wartości 500 mld USD na pomoc dla branż znajdujących się w trudnej sytuacji. Ponadto pakiet przeznacza 350 mld USD na pożyczki dla małych firm, 250 mld USD na zwiększoną pomoc dla bezrobotnych i 100 mld USD dla szpitali. Zapisano w nim również jednorazowe bezpośrednie transfery pieniężne w wysokości 1200 USD dla każdego Amerykanina zarabiającego mniej niż 75 tys. USD rocznie.

By pakiet wszedł w życie, konieczne jest poparcie go przez Izbę Reprezentantów oraz podpis prezydenta. Niższa izba amerykańskiego parlamentu głosować będzie nad ustawą w piątek. Swój szybki podpis pod nią zapowiedział już Donald Trump, który wezwał Kongres do "bezwłocznego" działania.

- Inwestorzy mają gotówkę na powrót na rynki, ale najpierw muszą przeanalizować szczegóły wszystkich zapowiadanych środków wsparcia dla gospodarek - jest jeszcze wiele do "przetrawienia" - mówi Ricardo Gil, szef alokacji aktywów w Trea Asset Management.

- Oczekujemy, że kwiecień będzie na rynkach lepszy niż marzec, ale mają one jeszcze przed sobą długą drogę do stabilizacji - ocenia.

Na rynku walutowym euro kosztuje 1,0925 USD, wyżej o 0,4 proc., brytyjski funt zyskuje 0,4 proc. do 1,1929 USD, a japoński jen umacnia się o 0,7 proc. do 110,42 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST spada o 7 pb do 0,80 proc., a 10-letnich bundów zniżkuje o 5 pb do -0,31 proc.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 4,12 proc. do 23,48 USD, a Brent na ICE traci 4,02 proc. do 26,30 USD/b.

Złoto tanieje o 0,6 proc. do 1.607,76 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.35