Na europejskich giełdach spadki indeksów

Na zachodnioeuropejskich giełdach indeksy spadają po ponad 1- 2 proc. Rozprzestrzeniający się koronawirus ciąży notowaniom spółek z sektora podróży i wypoczynku. Opublikowane już w Niemczech dane makro pokazały, że przed wybuchem epidemii koronawirusa niemieckie fabryki weszły w fazę ożywienia - wskazują maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe spada o 1,6 proc. Zniżkują wszystkie sektory z tego indeksu.

Kurs akcji Nokia spada o 3,2 proc. Traci wiele spółek technologicznych w reakcji na obawy o epidemię koronawirusa na świecie.

CGG zniżkuje o 9,9 proc. pomimo dobrych wyników za 4 kw. 2019 r. Segment EBITDAS wyniósł 206,0 mln USD wobec prognoz 204,0 mln USD. Spółka wierzy, że w 2021 r. osiągnie swoje cele finansowe.

AIB tanieje o 2,5 proc. po publikacji danych finansowych za ub. rok podatkowy. Roczny skorygowany zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1,09 mld euro. Spółka podała, że obecne środowisko operacyjne jest dla firmy dużym wyzwaniem.

Norwegian Air zniżkuje o 13 proc. po cięciach rekomendacji przez wiele firm brokerskich. SEB Equities obniżył rekomendację do "trzymaj", Pareto Securities - do "trzymaj", ABG - do "sprzedaj".

Tymczasem w opublikowanych w piątek danych makro w Niemczech wynika, że zamówienia w przemyśle wzrosły w styczniu o 5,5 proc. mdm wobec prognoz analityków +1,3 proc.

Na rynkach rośnie niepokój o rozprzestrzenianie się kornawirusa na świecie.

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w ponad 80 krajach wzrosła już do 100 tys.

"Na początku roku inwestorzy byli względnie optymistyczni, sądząc, że cykliczne ożywienie, które nastąpiło pod koniec III kw. 2019, będzie kontynuowane w ciągu roku, ale w rzeczywistości zatrzymało się" - mówi Charlie Morris, manager funduszy w Atlantic House Fund Management.

"W tej sytuacji dla Europy może być +niedoważaj+, a dla USA +przeważaj+" - dodaje.

Na rynku walutowym euro zyskuje 0,1 proc. do 1,1243 USD, brytyjski funt zwyżkuje 0,1 proc. do 1,2969 USD, a japoński jen umacnia się o 0,3 proc. do 105,88 za 1 USD.

Rentowność 30-letnich amerykańskich papierów skarbowych spadła poniżej 1,5 proc., po raz pierwszy w historii. Rentowność 10-letnich UST wynosi tylko 0,82 proc., po zniżce o 9 pb, a 2-letnich spadła o 9 pb do 0,51 proc.

Z kolei rentowność 10-letnich chińskich obligacji zniżkowała do poziomów nienotowanych od 2002 r., a australijskich 10-latek spadła do najniższych poziomów jakie kiedykolwiek notowano - do 0,68 proc., po spadku o 11 pb.

Ropa na NYMEX w N.Jorku tanieje o 1,70 proc. do 45,13 USD/b, a Brent na ICE traci 1,88 proc. do 49,03 USD.

Złoto na Comex w N.Jorku zyskuje 0,1 proc. do 1.673,66 USD za uncję.

O 14.30 zostanie opublikowana informacja z amerykańskiego rynku pracy w II.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.40