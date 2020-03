Na europejskich giełdach spadki indeksów

Na zachodnioeuropejskich giełdach indeksy spadają po dużych zniżkach na giełdach w Azji i mocnych spadkach kontraktów na indeksy w USA. Inwestorów rozczarowały działania amerykańskiego Kongresu w sprawie pakietu pomocy dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. Nie widać też szans na złagodzenie epidemii koronawirusa w Europie i USA - podają maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zniżkuje o 4,5 proc. Na minusie są wszystkie z 19 sektorów z tego indeksu. Spadkom przewodzą spółki cykliczne, w tym m.in. wydobywcze i turystyczne.

Wzrosty notują firmy z sektora naftowego i telekomunikacyjnego.

Kontrakty na indeksy w USA spadają po 2,8-3,6 proc., po zniżkach wcześniej o 5 proc.

W Azji poniedziałek indeks SCI w Szanghaju spadł o 3,11 proc., Hang Seng w Hongkongu - o 4,93 proc., a wskaźnik KOSPI w Korei Południowej zniżkował o 5,34 proc. do 1.482,46 pkt.

Na świecie rośnie liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa - jest ich już ponad 10 tys., a osób zarażonych - ponad 320 tys.

Tymczasem w USA nie ma porozumienia w negocjacjach amerykańskich partii ws. gospodarczego pakietu stymulującego na czas epidemii koronawirusa. Warta ok. 1,4 biliona USD rekordowa propozycja Republikanów została w niedzielę zablokowana w Senacie przez Demokratów.

- Dzisiejszy dzień będzie przebiegać prawdopodobnie bez reakcji fiskalnych na świecie - ocenia Michael Hewson, główny analityk rynku w CMC Markets.

- Im większe będzie zwlekanie z tego typu działaniami, tym bardziej niespokojne będę rynki - dodaje.

Analitycy wskazują, że awersja do ryzyka jeszcze długo utrzyma się na rynkach.

- Awersja do ryzyka jeszcze pozostanie, bo inwestorzy coraz mocniej obawiają się, że możemy mieć teraz najgorszą globalną recesję od czasów wojny - pisze w nocie Edward Moya, starszy analityk rynku w Oanda.

- Na rynkach oczekiwano, że zmienność zacznie się +uspokajać+, gdy banki centralne zaczęły stosować programy i bodźce wspierające gospodarki. Jednak dane na temat epidemii koronawirusa w Europie i USA nadal sugerują, że jeszcze nie jesteśmy blisko +wyjścia z lasu+, ani nawet na tyle blisko, aby zgadywać, kiedy to potencjalnie może nastąpićd - dodaje.

Na rynku walutowym w poniedziałek euro kosztuje 1,0693 USD, niemal bez zmian, brytyjski funt bez zmian jest wyceniany po 1,1630 USD, a japoński jen zyskuje 0,7 proc. do 110,17 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST spada o 7 pb do 0,78 proc., 10-letnich bundów zniżkuje o 6 pb do -038 proc., a 10-letnich brytyjskich papierów skarbowych spada o 5 pb do 0,511 proc.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,66 proc. do 22,48 USD, a Brent na ICE traci teraz 5,37 proc. do 25,55 USD/b.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30