Na europejskich giełdach spadki indeksów

Zachodnioeuropejskie giełdy rozpoczynają nowy kwartał w słabych nastrojach po zakończeniu I kwartału w najgorszym stylu od 2002 r. Na rynkach nie słabną obawy związane z epidemią koronawirusa - coraz gorszy kryzys zdrowotny dotyka Stany Zjednoczone - podają maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zniżkuje o 2,8 proc.

Wskaźnik dla banków Stoxx 600 Banks traci 4,3 proc. - sektor znajduje się pod presją, ponieważ Europejski Bank Centralny naciska na banki, aby ograniczały dywidendy i bonusy.

HSBC Holdings zniżkuje o 8 proc. po rezygnacji z dywidendy. Podobne decyzje podjęły już inne brytyjskie banki: Royal Bank of Scotland Group, Standard Chartered, Barclays i Lloyds Banking Group.

Spadki dotyczą też walorów spółek z sektora ubezpieczeniowego, wydobywczego, energii i firm turystycznych.

Continental traci 5,3 proc. po wycofaniu prognoz spółki na 2020 r.

Akcje spółki Dustin zwyżkują o 4,4 proc. po prezentacji wyników za II kwartał.

Kontrakty na indeksy w USA spadają po ponad 2 proc.

W Azji Nikkei 225 stracił 4,5 proc., a Kospi w Korei Południowej spadł o 3,9 proc.

Inwestorów mocno niepokoi pogarszająca się sytuacja zdrowotna w USA.

Liczba zgonów w wyniku epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych przekroczyła już 4.000, liczba ta podwoiła się w ciągu trzech dni - poinformował Uniwersytet Johnsa Hopkinsa.

To więcej niż wykazały łączne oficjalne statystyki w Chinach - 3.305. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa plasuje obecnie Stany Zjednoczone na czwartym miejscu po Włoszech, Hiszpanii i Francji.

Prezydent USA Donald Trump ocenił, że najbliższe dwa tygodnie będą pełne bólu, i zaapelował do Amerykanów o przestrzeganie rządowych wytycznych, które będą obowiązywać minimum do końca kwietnia. "To sprawa życia i śmierci" - stwierdził.

Według prognoz Białego Domu Covid-19 może spowodować od 100 tys. do 240 tys. zgonów w Stanach Zjednoczonych przy obecnych ograniczeniach, wobec 1,5 do 2,2 miliona ofiar, gdyby w kraju nie wprowadzono żadnych środków.

"Po zniesieniu blokad w ruchu w USA i Europie, których terminu na razie nie można jeszcze przewidzieć, ożywienie na rynkach akcji może okazać się przedwczesne" - ocenia Carsten Mumm, główny ekonomista Donner and Reuschel.

"Pozostaje tylko nadzieja, że krzywa infekcji koronawirusem zacznie się spłaszczać" - podkreśla.

Na rynku walutowym w środę euro kosztuje 1,0988 USD, niżej o 0,4 proc., brytyjski funt traci 0,5 proc. do 1,2354 USD, a japoński jen jest wyceniany po 107,58 za 1 USD, bez zmian.

Rentowność 10-letnich UST spada o 6 pb do 0,61 proc., a 10-letnich bundów zniżkuje o 4 pb do -0,51 proc.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,10 proc. do 20,47 USD. Brent na ICE traci 3,61 proc. do 25,40 USD/b.

Złoto drożeje o 0,9 proc. do 1.590,65 USD za uncję.

Wkrótce inwestorzy poznają końcowe dane PMI dla przemysłu w III m.in. we Francji, Niemczech, strefie euro i W.Brytanii.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.25