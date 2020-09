Na Europejskim Kongresie Gospodarczym poznaliśmy "Promotorów Polski"

Wydarzeniem towarzyszącym XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego była gala wręczenia tytułów "Promotor Polski". Wyróżniono Sonię Dragę, prof. Arkadiusza Mężyka oraz wieloletniego prezydenta Katowic Piotra Uszoka.





Oto sylwetki laureatów wyróżnienia "Promotor Polski” w tym roku:



Sonia Draga



Polska tłumaczka, działaczka społeczna i bizneswoman. Założycielka Wydawnictwa Sonia Draga i prezes Grupy Wydawniczej Sonia Draga, w skład której wchodzą także Wydawnictwo Debit oraz imprinty Post Factum, Młody Book i Non Stop Comics.



Jest członkiem Rady Polskiej Izby Książki, przez wiele lat była wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a od czerwca 2016 r. jest członkiem zarządu Targi Książki Sp. z o.o. organizującej m.in. Warszawskie Targi Książki czy Śląskie Targi Książki.



W 2013 roku została zaproszona do grona stu Ambasadorek Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce.

Dzięki niej polscy czytelnicy mogli zapoznać się z twórczością Dana Browna, EL James, Jonathana Franzena, Eleny Ferrante i wielu innych autorów. Wydawnictwo Sonia Draga zostało nagrodzone przez „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” tytułem Wydawca Roku 2012.



Za swoje zasługi odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Kawalerskim Orderem Narodowym Zasługi przyznanym przez Prezydenta Francji. W lipcu 2015 roku otrzymała „Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”.



W grudniu 2019 roku została wyróżniona Pamiątkowym Medalem PTWK za działalność na rzecz książki i kultury. W 2020 roku magazyn Home & Market uznał Sonię Dragę za jedną z pięćdziesięciu najbardziej wpływowych kobiet w Polsce.



Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk



Rektor Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020 oraz 2020-2024, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2012-2016. Ukończył studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w 1987 roku. W 1994 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, a rozprawę habilitacyjną, także z wyróżnieniem, w 2002 roku. W 2007 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych.



Politechnika Śląska pod kierunkiem prof. Arkadiusza Mężyka uzyskała status laureata konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczenia Badawcza”.



W kadencjach 2011-2022 członek wielu rad naukowych, m.in. Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu, ITG KOMAG, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. Z kolei w latach 2009-2011 pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych (później ds. rozwoju) OBRUM sp. z o.o., w 2018 roku został wybrany na wiceprezesa Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, a od 2020 roku jest Przewodniczącym Komitetu Budowy Maszyn PAN.

W kadencji 2020-2024 przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA).Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk jest wybitnym specjalistą w wielu dziedzinach – od zagadnień dynamicznych mechaniki ośrodków ciągłych, poprzez zastosowanie metod numerycznych w analizie stereomechanicznej konstrukcji maszynowych, w tym pojazdów hybrydowych, po konstrukcję szybkobieżnych pojazdów wojskowych.Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, w tym 6 monografii naukowych oraz 2 skrypty. Był kierownikiem i wykonawcą projektów realizowanych m.in. z jednostkami przemysłowymi należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii i instytucjami naukowo-badawczymi. Kierował 16 projektami naukowymi.Prof. A. Mężyk jest współautorem 18 patentów, które są ściśle związane z tematyką prowadzonych badań i dotyczą: dynamiki maszyn, mechatroniki oraz projektowania pojazdów wojskowych. W 2020 roku nagrodzony platynowym medalem za „Modułowy system pomiarowy” podczasMiędzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG. W swojej działalności kładzie nacisk na rozwój współpracy świata nauki z przemysłem. Stąd m.in. jego zaangażowanie w powołanie Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 oraz utworzenie Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich.Urodził się 9 października 1955 r. w Mikołowie. Dzieciństwo spędził w Katowicach. W roku 1975 rozpoczął studia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu studiów w roku 1980 rozpoczął pracę na KWK Murcki w Katowicach. Na kopalni pracował do roku 1994 pełniąc funkcje kierownicze.W roku 1990 został radnym miasta Katowice a następnie w roku 1994 wiceprezydentem miasta. W roku 1998 został wybrany prezydentem miasta Katowice, funkcję tę pełnił nieprzerwanie do roku 2014. Pełniąc funkcję prezydenta Miasta Katowice pełnił funkcję prezesa Związku Miast Polskich a następnie prezesa zarządu Unii Metropolii Polskich. W latach 2003 – 2011 pełnił funkcję współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.Pełniąc funkcję prezydenta miasta zrealizował wiele projektów rozwojowych tj. miedzy innymi kompleksową przebudowę systemu infrastruktury podziemnej i drogowej, w tym Drogową Trasę Średnicową.Największym jednak projektem była rewitalizacja terenów po zamkniętej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice gdzie powstały obiekty dla Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Muzeum Śląskiego. W okresie jego prezydentury przebudowano centrum miasta.Za działalność samorządową został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.Otrzymał także wiele innych odznaczeń za działalność samorządową.