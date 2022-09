Na europejskim rynku gaz z dostawą w październiku 2022 r. tanieje

Gaz z dostawą w październiku 2022 r. w holenderski hubie TTF tanieje w czwartek o 1,7 proc. do 214 euro za MWh. Wyceny kontraktów listopadowych wzrosły o 0,02 proc. do 226 euro za MWh, a grudniowych spadły o 0,01 proc. do 227,6 euro za MWh.

Gaz z dostawą w styczniu i lutym 2023 r. zdrożał w granicach 0,4 proc., do odpowiednio 227 i 225 euro za MWh. Kontrakty marcowe spadły o niecałe 0,2 proc. do niecałych 220 euro za MWh.

