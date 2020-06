Na gdańskim lotnisku powstanie unikatowe w Polsce centrum biurowe

W II kwartale 2021 r. na terenie Portu Lotniczego Gdańsk powstanie pierwszy z kompleksu siedmiu biurowców. Koszt budowy to prawie 66 mln zł. Będzie to pierwsze centrum biurowe zlokalizowane na lotnisku w Polsce.

W poniedziałek wmurowano kamień węgielny pod budowę biurowca Alpha jako początek centrum biurowo-biznesowego Airport City Gdańsk.

"Zawsze słyszałem, że lotnisko to samograj. Bo właściwie nic nie trzeba robić, bo ludzie i tak będą latać. COVID-19 pokazał nam, jaki to jest samograj: od 3,5 miesiąca mamy 100 procent kosztów i ani jednego przychodu. I projekt Airport City Gdańsk buduje drugą nogę dla tego lotniska. Słowo klucz-dywersyfikacja. Chcemy, aby w przypadku takich zjawisk jak COVID-19, kiedy lotnisko stanie, firma miała możliwość uzyskiwania przychodów" - powiedział podczas uroczystości prezes Port Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy Tomasz Kloskowski.

W rozmowie z PAP Kloskowski podkreślił, że Airport City Gdańsk będzie pierwszym kompleksem biurowym na polskim lotnisku.

"To jest unikatowe przedsięwzięcie, nie ma go nawet lotnisko w Warszawie. Natomiast w Europie i na świecie też nie znajdzie się takich projektów na lotniskach o wielkości 5 milionów pasażerów rocznie. Takie projekty realizuje się w wielkich portach lotniczych, hubach, obsługujących co najmniej 20 milionów pasażerów" - powiedział prezes Portu Lotniczego Gdańsk.

Airport City Gdańsk będzie się składał z siedmiu budynków o charakterze biurowym, łączący funkcje usługowe, gastronomiczne i hotelowe. Nazwy biurowców nawiązują do alfabetu lotniczego: Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot i Golf.

Budowany jako pierwszy biurowiec Alpha będzie miał sześć pięter oraz dwie kondygnacje podziemne. Powierzchnia na wynajem wyniesie 8,5 tys. metrów kwadratowych. W budynku znajdzie się 197 miejsc parkingowych. Biurowiec stanie między ulicą Słowackiego, a wiaduktem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, naprzeciwko terminalu pasażerskiego T2.

Inwestycję wykonuje firma Hochtief Polska. Koszt budowy to niespełna 66 mln zł netto, a termin jej zakończenia to II kwartał 2021 r.

Przedsięwzięcie jest finansowane z obligacji emitowanych przez Port Lotniczy Gdańsk przy udziale Banku Pekao S.A. i ze środków własnych spółki.

Kloskowski wyjaśnił PAP, że termin budowy kolejnych sześciu biurowców będzie uwarunkowany od tempa i zakresu wynajmu budynku Alpha. "Rynek nam odpowie. Musimy skomercjalizować pierwszy biurowiec. Jeżeli będziemy mieli 80 proc. powierzchni sprzedanej, to startujemy z drugim budynkiem, na który mam już pozwolenie na budowę" - dodał Kloskowski.