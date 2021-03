Na giełdzie indeksy mocno w górę - odbiły odzież i górnictwo

Na koniec piątkowej sesji na GPW WIG20 znalazł się w czołówce swoich europejskich odpowiedników, rosnąc o ponad 2 proc. Po pięciu dniach spadków do łask inwestorów wróciły spółki odzieżowe i górnicze, które przewodziły piątkowym wzrostom w gronie krajowych blue chipów.

WIG20 zakończył piątkowe notowania wzrostem o 2,23 proc. do 1.918,71, WIG zwyżkował o 1,91 proc. do 57.525,64 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,2 proc. do 4.326,63 pkt., a sWIG80 wzrósł o 1,59 proc. i wyniósł 18.349,19 pkt.

W ujęciu tygodniowym WIG20 poszedł w dół o ok. 0,5 proc., WIG stracił 0,1 proc., mWIG40 zwyżkował o blisko 0,9 proc., a sWIG80 zyskał 0,2 proc.

W piątek obroty na GPW wyniosły ok. 1,23 mld zł, z czego 850 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (132 mln zł) oraz KGHM (128 mln zł).

"Piątkowa sesja na GPW przebiegała w zdecydowanie odmiennych nastrojach niż poprzednie. Widać, że popyt uaktywnił się w obszarze wsparcia przy 1.900 pkt. i zamknięcie notowań, jak i całego tygodnia powyżej tej bariery można uznać za pozytywny sygnał. Obrona tego poziomu pod koniec stycznia czy lutego była sygnałem do krótkoterminowego odreagowania. Być może stanie się tak także w marcu" - powiedział kierownik Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego w BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

"Krajowym inwestorom pomogła atmosfera na rynkach zagranicznym - wśród europejskich indeksów niemal komplet zieleni, a notowania w USA rozpoczęły się pozytywnie. Podobnie jak w Europie u nas także odbijały przede wszystkim spółki cykliczne, takie jak KGHM czy JSW. Zwyżkował też sektor odzieżowy. Być może w ostatnich dniach inwestorzy zbyt mocno dyskontowali oczekiwany lockdown i po jego ogłoszeniu widzimy odreagowanie" - dodał.

Analityk zwrócił uwagę, że w piątek EUR/PLN dotarł do poziomu 4,65, poprawiając tym samym wyznaczone dzień wcześniej 12-letnie maksimum. Zauważył, że historycznie lokalnym szczytom na tej parze walutowej towarzyszyły lokalne minima krajowych indeksów giełdowych.

"Podobnie jak WIG20, złoty też jest na kluczowych poziomach. Możliwa jest obrona 4,65 na EUR/PLN i cofnięcie się do 4,62. Gdyby jednak potwierdziło się wybicie górą, pierwszym przystankiem mogą być okolice 4,75" - ocenił.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 0,8 proc. W USA S&P 500 zwyżkował o 0,7 proc., a technologiczny Nasdaq rósł o 0,5 proc.

Na koniec sesji wszystkie indeksy sektorowe notowane na GPW znalazły się nad kreską. Najsłabiej wypadły telekomy i informatyka - w górę o mniej niż 0,5 proc.

Wzrostom przewodziły spółki odzieżowe, których indeks zyskał 6,8 proc., kończąc trwającą 5 sesji serię spadków.

Po takiej samej serii przecen, w czołówce znalazły się spółki górnicze, rosnąc o 6 proc.

Po dwóch dniach ok. 4 proc. spadków mocno odbiły notowania CCC. Na zakończenie tygodnia kurs spółki obuwniczej przewodził wzrostom w WIG20, zwyżkując o 8,7 proc. Mocno, bo o blisko 7 proc. rosło także odzieżowe LPP.

Kurs KGHM poszedł w górę o 6,1 proc., podobnie jak indeks sektora, przerywając trwającą 5 sesji serię spadków. W branży mocniej rosło tylko JSW - o 6,7 proc. Jak ocenił Krajczewski, odbicie spółek cyklicznych widziane było w całym regionie.

KGHM wspierany był także rosnącymi pierwszy raz od 3 sesji cenami miedzi. Ponadto prezes spółki Marcin Chludziński poinformował PAP Biznes, że grupa będzie w drugim kwartale przygotowywać aktualizację strategii rozwoju. Spółka kładzie w tym roku nacisk m.in. na inwestycje w udostępnienie złóż.

Na koniec dnia w indeksie pod kreską znalazły się 4 spółki, w tym najmocniej zniżkujący Mercator Medical (-2 proc.). Dzień wcześniej rósł o 7 proc.

Niewielką część czwartkowych wzrostów oddał także Cyfrowy Polsat, tracąc około 0,4 proc. wobec 3,5 zwyżki po czwartkowych wynikach.

Szóstą sesję z rzędu zniżkowało Allegro, po raz kolejny poprawiając historyczne minimum. Tym razem spadek wyniósł 0,2 proc., do 52,75 zł.

W mWIG40 najmocniej zwyżkował Famur - o 6 proc. - spółka odbiła po tym, jak na przestrzeni sześciu poprzednich sesji poszła w dół o blisko 20 proc.

Po około 4-5 proc. zwyżkowały Develia, PlayWay, Benefit, Eurocash i PKP Cargo.

Z kolei o nieco ponad 4 proc. traciło OncoArendi Therapeutics.

Wśród małych firm spadkiem o 7 proc. wyróżnił się Sanok.

Wzrostom przewodził Asbis - w górę o blisko 13 proc.

Między 7 a 9 proc. rosły Ryvu Therapeutics, Mabion i Astarta. Wśród nich Mabion poinformował o pierwszej płatności od Novavax, w ramach realizacji pierwszego zamówienia złożonego na podstawie umowy dot. produkcji szczepionek na COVID-19.

