Na giełdzie jest bardzo źle, a może być gorzej. NewConnect może spaść o 50 proc.

Rosja najechała Ukrainę, co wywołało wyraźny odwrót inwestorów od giełd na całym świecie, w tym Giełdy Papierów Wartościowych. Pytani przez nas analitycy podkreślają, że w tym momencie mamy do czynienia z tak dużą liczbą zmiennych, iż trudno precyzyjnie przewidzieć rozwój wydarzeń na warszawskim parkiecie. Wiele zależy od tego, jak daleko posunie się Putin oraz z jakimi sankcjami się spotka.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Gwałtowny odpływ kapitału z GPW

New Connect minus 50 proc.?

Spółki pod presją

Jego zdaniem politycy, żyjący na co dzień w kłamstwie, absolutnie nie docenili prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, który cały czas mówił, co zamierza uczynić i co jeszcze planuje. To doprowadziło do sytuacji, w której obecnie znajdują się rynki finansowe.- Co wydarzy się, w najbliższych dniach, jest nie do przewidzenia, dlatego kursy spółek zostały zawieszone, aby nie potęgować paniki i nie wywoływać chaosu gospodarczego, łatwego do wykorzystania. W tej chwili, najważniejsze jest utrzymanie „zimnej krwi”, mimo rosnącego napięcia, ponieważ każde działanie będzie wywoływać jeszcze bardziej negatywne skutki. Uspokojenie nastrojów, trudno określić na jakim poziomie, może nastąpić po jakimś względnym ustabilizowaniu się sytuacji – tłumaczy Juliusz Bolek.- Sytuacja na światowych giełdach – w tym i na GPW – była do przewidzenia. Przejście wojny „pełzającej” w pełnoekranową musiało wywołać panikę na parkietach – uważa Wiceprezes Instytutu Staszica Dawid Piekarz. - Tym niemniej kolejnym progiem decyzji będzie ogłoszenie sankcji na Rosję przez UE i USA - to one bowiem zdecydują o skali wpływu wojny na gospodarkę europejską i światową – dodaje.Jego zdaniem warto zauważyć, że wprawdzie bomby i rakiety spadają, ale nie mamy informacji o zakłóceniach w tranzycie ropy czy gazu z Rosji do zachodnich odbiorców. To istotny czynnik uspokajający inwestorów i dlatego niezakłócone dostawy będą dla Rosji priorytetem.- Trudno w pierwszych godzinach wojny rozważać możliwe scenariusze dla gospodarki, ale wpływ na światowe giełdy będzie zależał od dwóch czynników. Pierwszy to sankcje, jakie zostaną nałożone. Jeśli okaże się, że zadziała opcja atomowa, czyli np. zakaz importu z Rosji, to czeka nas kilka miesięcy chaosu i punktowych przegrupowań w światowym systemie energetycznym, co zobaczymy i na giełdach. Jeśli zaś po kilkudniowym ograniczonym starciu rozpoczną się rokowania pokojowe, rynki pozytywnie to zdyskontują – analizuje Dawid Piekarz.Niezależny analityk ekonomiczny Marcin Szywała jest zdania, że agresja Rosji na Ukrainę jest bardzo niebezpieczna dla polskiej giełdy. – Kraje Europy Środkowo-Wschodniej są postrzegane przez sporą część inwestorów jako jeden region i cały czas, nieformalnie, są traktowane jako rynki w mniejszym lub większym stopniu niedojrzałe. Wszelkie wydarzenia nagłe, katastrofy, a zwłaszcza agresje militarne na dużą skalę, przyczyniają się do chaosu i zwiększenia ryzyka inwestycyjnego – wyjaśnia Marcin Szywała.W opinii analityka, krótkoterminowo będziemy mieli do czynienia z gwałtownym odpływem kapitału z GPW i co za tym idzie mocnymi spadkami indeksów.- Do zamknięcia w piątek przewiduję spadek WIG o 10-12 proc. Do tej pory rynki jeszcze nie zdyskontowały ryzyka związanego z otwartą agresją rosyjską, ponieważ nie do końca w nią wierzyły. Można przypuszczać, że do tej pory inwestorzy uważali, że agresja rosyjska ograniczy się do wejścia do Donbasu, a zgromadzone przy granicy wojska będą służyły głównie wywieraniu nacisku psychologicznego na Ukrainę. Otwarta agresja zaskoczyła inwestorów – wskazuje Marcin Szywała.- Jeżeli Putin zdecyduje o wejściu wojsk lądowych na całą Ukrainę i jej okupację, możemy mieć do czynienia z gwałtownym odpływem kapitału, szczególnie z NewConnect. W przypadku realizacji tego czarnego scenariusza przecena WIG20 może sięgnąć 20-25 proc., a NewConnect – nawet 50 proc. – uważa Marcin Szywała.Jego zdaniem reakcja na konflikt i wycofywanie kapitału z giełd Europy Środkowo-Wschodniej może mieć silne przełożenie na inne giełdy na świecie.- Mimo wszystko wszystko mamy w tej chwili tak dużo zmiennych, że dokładna reakcja rynków jest nie do przewidzenia – dodaje analityk.- Mamy tak dużo zmiennych, że trudno przewidywać, co się stanie w makro. Bardzo ciężko też przewidzieć, co wydarzy się na GPW. Po pierwsze, wszyscy zastanawiają się dzisiaj, jak głęboko i mocno Rosja zaatakuje. Po drugie jest pytanie o odpowiedź Zachodu, czyli jakie sankcje będą miały zastosowane. Teraz wydaje się, że po mocnym ataku powinny być one bardzo zdecydowane. W takiej sytuacji handel z Rosją i być może Ukrainą będzie w dużej mierze ograniczony, co powinno przełożyć się na spadek polskiego PKB czy windować cen surowców – analizuje Ryszard Miodoński, dyrektor ds. strategii akcyjnych Noble Funds TFI.Jego zdaniem część tego, co widzimy dziś na giełdzie to efekt inwazji, paniki, wycofywania kapitału.- W przypadku dużych sankcji, braku handlu z Rosją, wystrzału kapitału, wszystkie sektory, które są bardzo wrażliwe na polskie PKB, będą radzić sobie gorzej. Eksporterzy, spółki, które handlują w obcej walucie, powinny radzić sobie lepiej – uważa Ryszard Miodoński.W jego opinii kapitał, który do tej pory inwestował w Rosji czy Ukrainie, może napłynąć na GPW. – Wszystko zależy od dotkliwości sankcji na Rosję oraz tego, jak będą zdecydowali dostawcy indeksów zagranicznych, do których benchmarkują się duzi zagraniczni gracze. Jeżeli oni, z jakiś powodów zdecydują się wyłączyć Rosję z udziału w tych indeksach lub przenieść ją do frontier markets, szansa napływu kapitału na GPW istnieje. Jednak na a tym etapie zdecydowanie zbyt wcześnie, by mówić o takim scenariuszu – dodaje Ryszard Miodoński.