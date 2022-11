Na giełdzie korekta. Jeśli WIG20 pokona 1,728 pkt. może się ona rozwinąć

Naparkiecie miała miejsce korekta, która była wcześniej sygnalizowana przez słabsze zachowanie indeksów średnich i małych spółek oraz ekstremalne wykupienie WIG20. Jeśli WIG20 pokona 1,728 pkt., to korekta może się rozwinąć - powiedział Przemysław Smoliński z BM PKO BP.

WIG20 zakończył sesję spadkiem o 1,6 proc. do 1.741,17 pkt., a WIG zniżkował o 1,37 proc. do 55.612,11 pkt. W dół poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,37 proc. do 17.140,29 pkt., a mWIG40 o 1,06 proc. do 3.965,01 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,22 mld zł, z tego 1,05 mld przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty na rynku zanotowały akcje Pekao (170 mln zł) oraz PKN Orlen (149 mln zł).

W WIG20 relatywnie mocne były akacje Asseco Poland. Na plusie były akcje Kruka i PGE. W mWIG40 liderami wzrostów były akcje Develii, WP Holding i ZE PAK. W sWIG80 najmocniej wzrosły akcje Bowim, w górę poszedł kurs Biomedu Lublin. Na plusie zamknął się Alumetal.

Dopóki WIG20 pozostawać będzie powyżej strefy, dalsze wzrosty w średnim terminie są możliwe

"Środa przyniosła spadki na warszawskim parkiecie, które już od kilku dni były sygnalizowane przez słabsze zachowanie średnich i małych spółek oraz przez ekstremalne wykupienie indeksu WIG20. W tym kontekście rozpoczęcie realizacji zysków przez inwestorów jest jak najbardziej zrozumiałe" - powiedział analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

Analityk wskazał, że sygnałów rozpoczęcia większego ruchu korekcyjnego jeszcze nie ma, a dla niego byłoby nim pokonanie minimum z sesji wtorkowej (1.728,18 pkt. dla WIG20 - red.).

"W takim przypadku można byłoby oczekiwać ruchu powrotnego do przełamanego, górnego ograniczenia średnioterminowego kanału spadkowego, które znajduje się w strefie 1.600-1.630 dla WIG20. Ruchu takiego można byłoby oczekiwać w perspektywie tygodnia czy dwóch" - powiedział analityk.

Jak dodał ekspert, dopóki WIG20 pozostawać będzie powyżej ww. strefy, dalsze wzrosty w średnim terminie są możliwe.

Zdaniem eksperta z PKO BP, o ruchu korekcyjnym świadczy również zachowanie indeksów sektorowych, z których główne w miarę równomiernie w środę zniżkowały.

Analityk wskazał, że warto spoglądać również na S&P500 i jego zachowanie względem najbliższych wsparć, aby ocenić co może się wydarzyć na GPW.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje Pekao oraz PKN Orlen

"Moim zdaniem, warto również spoglądać na to, co dzieje się na giełdach w USA, gdzie początek środowej sesji był spadkowy. S&P500 znajduje się jednak nad przełamanym oporem na 3.900 pkt. i dopóki pozostanie powyżej tego poziomu, dalszy ruch w górę jest możliwy" - podsumował analityk PKO BP.

WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 1,6 proc. do 1.741,17 pkt., a WIG zniżkował o 1,37 proc. do 55.612,11 pkt. W dół poszły również indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,37 proc. do 17.140,29 pkt., a mWIG40 o 1,06 proc. do 3.965,01 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,22 mld zł, z tego 1,05 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały akcje Pekao (170 mln zł) oraz PKN Orlen (149 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 1,1 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,56 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 tracił 2,1 proc.

Podobne nastroje panowały na giełdach amerykańskich: Nasdaq100 zniżkował o 1,65 proc., S&P500 spadał o 0,8 proc., a DJI szedł w dół o 0,2 proc.

Na krajowym rynku, w ujęciu sektorowym w górę poszło 5 z 15 indeksów. Najmocniejsze były WIG-Media (+1,64 proc.), WIG-Leki (+1,06 proc.) oraz WIG-Motoryzacja (+0,72 proc.). Najsłabiej natomiast sesję zakończyły WIG-Spożywczy (-4,26 proc.), WIG-Banki (-2,35 proc.) oraz WIG-Górnictwo (-1,71 proc.).

W WIG20 mocne były akacje Asseco Poland. Na plusie były akcje Kruka i PGE

W WIG20 przez większość sesji relatywnie mocne były akacje Asseco Poland, które zamknęły środowe notowania na 1,21 proc. plusie, a ich kurs zbliżył się do lokalnego maksimum z końca października br.

Po godzinie 15.00 na plusy przeszły natomiast akcje Kruka i zamknęły sesję wzrostem o 1,05 proc., osiągając poziom 289,6 zł. Kurs Kruka zmierza w kierunku ważnego technicznego oporu usytuowanego w okolicach 300 zł za akcję.

Jak wynika z uchwał NWZ, akcjonariusze Kruka zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu akcji własnych o wartości do 1 mld zł. Cena, za którą spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wyższa od 400 zł i niższa niż 1 zł. Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych ma obejmować okres od 17 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2026 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków.

Na 0,19 proc. plusie sesję zakończyły akcje PGE.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nowelizującą Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. M.in. znosi ona obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie towarowej oraz zaostrza sankcje za manipulowanie rynkiem.

Z pozostałych spółek energetycznych, kurs Enei spadł o 1,73 proc., Tauronu zniżkował o 3,57 proc., a ZE PAK poszedł w górę o 3,33 proc.

Kurs Energi natomiast zamknął się na poziomie odniesienia. Energa podała, iż szacuje zysk netto grupy w trzecim kwartale na 536 mln zł, przychody na 5.507 mln zł, EBITDA na 1.080 mln zł, a EBIT na 801 mln zł.

Najsłabszym składnikiem WIG20 były akcje Allegro, CCC, Grupy Kęty oraz Cyfrowego Polsatu

W środę najsłabszym składnikiem WIG20 były akcje Allegro (-4,14 proc.), a wyraźnie w dół poszły także walory CCC (-3,35 proc.), Grupy Kęty (-3,27 proc.) oraz Cyfrowego Polsatu (-2,97 proc.).

W połowie sesji w gronie najsłabszych spółek z tego indeksu były banki, jednak skala zniżek w drugiej części notowań nieco się zmniejszyła. Najmocniej w dół poszły akcje PKO BP (2,85 proc.), Pekao zniżkowało o 2,16 proc., Santander Bank Polska - o 1,78 proc., a mBank - o 1,13 proc.

Jak poinformował KNF, zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku wyniósł 5,52 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 39,8 proc. W samym wrześniu strata netto wyniosła 2,78 mld zł. Całkowite przychody operacyjne netto w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 roku wyniosły natomiast 71,88 mld zł, co oznacza wzrost o 41 proc. rok do roku.

KNF podał również, że wskaźnik ROE sektora bankowego na koniec września 2022 roku wyniósł 1,54 proc. wobec 2,93 proc. w sierpniu i 1,55 proc. we wrześniu 2021 roku.

W mWIG40 liderami wzrostów były akcje Develii, WP Holding i ZE PAK

W mWIG40 najmocniej w górę poszły akcje Develii (+5 proc.), a ich kurs zbliżył się do listopadowych maksimów. Develia poinformowała, iż jej zysk netto w III kw. br. wyniósł 34,8 mln zł, w porównaniu do 29,1 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 26,1 mln zł, a prognozy znajdowały się w przedziale 21,2-29 mln zł.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku były także walory WP Holding (3,4 proc.) oraz ZE PAK.

W mWIG40 najmocniej w dół poszły natomiast akcje Kernel Holding (-7,62 proc.). Spółka w roku obrotowym 2021/2022 odnotowała 41 mln USD straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 513 mln USD zysku rok wcześniej. Przychody grupy spadły w tym czasie o 5 proc. do 5.332 mln USD.

W gronie najmocniej zniżkujących walorów z mWIG40 był także ING BSK, którego kurs spadł o 5,3 proc. po ustanowieniu we wtorek 3-miesiecznych maksimów.

Na 0,22 proc. minusie notowania zakończy Dom Development, który odnotował w III kw. 2022 roku 23,8 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 53,7 mln zł przed rokiem. Konsensus zakładał, że zysk netto wyniesie 16,5 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 12,7-20,5 mln zł.

O 1,67 proc. spadł natomiast kurs Eurocash, jednak pozostał w budującym się od 7 listopada lokalnym trendzie bocznym. Eurocash poinformował, iż zamierza zawiązać Podatkową Grupę Kapitałową Eurocash. Według spółki, wdrożenie projektu utworzenia PGK Eurocash spowoduje ułatwienie w zakresie rozliczeń podatkowych oraz obniżenie zobowiązań podatkowych spółek z grupy kapitałowej.

W sWIG80 najmocniej wzrosły akcje Bowim, w górę poszedł kurs Biomedu Lublin

W sWIG80 najmocniej wzrosły akcje Bowim (5,96 proc. do 9,78 zł), a ich kurs zbliżył się do lokalnych maksimów z września i października br.

Po czterech sesjach spadków, o 3,66 proc. w górę poszedł kurs Biomedu Lublin - znalazł sie tym samym w gronie liderów wzrostów w sWIG80.

Na 1,76 proc. plusie zamknął się natomiast Alumetal, którego skonsolidowany zysk netto w III kw. 2022 roku wyniósł 58,7 mln zł wobec 29 mln zł rok wcześniej. Wynik jest zgodny z opublikowanymi w październiku szacunkami.

Jak poinformowała podczas środowej wideokonferencji prezes Agnieszka Drzyżdżyk, Alumetal zakłada dalsze zwiększenie wolumenu sprzedaży w 2023 roku.

"Dobry sentyment w europejskim przemyśle motoryzacyjnym pozwala nam patrzeć z optymizmem i to nie tylko na końcówkę tego roku, która wygląda bardzo dobrze, ale także na pierwsze półrocze 2023 roku. (...) Chcemy po raz kolejny zwiększać ilości sprzedaży w przyszłym roku" - powiedziała prezes.

Natomiast podczas telekonferencji Grzegorz Stulgis, przewodniczący rady nadzorczej i wiodący akcjonariusz Alumetalu poprzez IPO 30 Unipessoal Lda, podał, iż warunki cenowe i szczegóły dotyczące transakcji przejęcia Alumetalu przez Hydro Aluminium będą ponownie negocjowane.

W sWIG80 najsłabiej sesję zakończyły walory Astarty, Sunexu i Shopera, które zniżkowały o ponad 3 proc.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl