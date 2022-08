Na giełdzie przeważały wzrosty; WIG20 utrzymuje się w konsolidacji

Poniedziałkowe wzrosty na warszawskim parkiecie nie zmieniły znacząco obrazu rynku, gdyż WIG20 w dalszym ciągu znajduje się w konsolidacji, w średnioterminowym trendzie spadkowym - powiedział analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński. Zdaniem analityka, do dalszych zwyżek niezbędny jest pozytywny sentyment na giełdach w USA oraz lepsze zachowanie krajowych banków przy płytkiej korekcie na spółkach z branży energetycznej.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 0,89 proc. do 1.736,47pkt., a WIG zwyżkował o 0,62 proc. do 55.345,68 pkt.

Najmocniejszy był sWIG80, który zyskał 1,32 proc. do 17.542,14 pkt., a najsłabszy mWIG40, który zakończył sesję na 0,36 proc. minusie na poziomie 4.136,22 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,721 mld zł, z tego 0,555 mld przypadło na spółki z WIG20.

"Pomimo wzrostów głównych indeksów, większych zmian w obrazie rynku nie ma. WIG20 w dalszym ciągu znajduje się w konsolidacji poniżej szczytów z końca czerwca i początku lipca br. Dopiero wybicie powyżej tych szczytów (okolice 1.744 pkt. - PAP), świadczyłoby o rozwinięciu może trochę silniejszej korekty. Nawet jeśli wybijemy się górą z tej konsolidacji, to będziemy w średnioterminowym kanale spadkowym oraz poniżej ważnych oporów znajdujących się w okolicach 1.850-1.900 pkt. tworzonych przez ważne dna z lutego i marca br. oraz szczyt z przełomu maja i czerwca" - powiedział analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

Zdaniem analityka, w średnim terminie scenariusz spadkowy w dalszym ciągu obowiązuje.

"Ciekawostką dzisiejszej sesji jest lepsze zachowanie banków i słabsze energetyki. Banki nie rosły jakoś szczególnie silnie, ale indeks sektorowy zamknął sesję powyżej 1 proc. Na naszym rynku jest przysłowie, że +nie ma hossy bez banków+, a tym samym od tego sektora może zależeć dalsze zachowanie krajowego rynku akcji" - powiedział analityk.

Analityk zwrócił również uwagę na wzrosty Orange Polska.

"Kurs Orange Polska powrócił powyżej krótkoterminowego, przełamanego wsparcia, co może otwierać drogę do dalszych wzrostów" - powiedział.

"Reasumując, czekamy na to co wydarzy się na giełdach w USA. Jeśli tam będzie kontynuacja wzrostów, to my również możemy trochę podrosnąć, ale raczej na zasadzie ruchu korekcyjnego. Wewnętrznej siły naszego rynku póki co nie widzę. Dużo zależeć będzie od zachowania banków oraz od przebiegu korekty na spółkach energetycznych, które do tej pory trzymały indeksy" - podsumował analityk BP PKO BP.

Największe obroty na rynku zanotowały PKN Orlen (76 mln zł) oraz PKO BP (69 mln zł).

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały mieszane nastroje. W tym okresie DAX zyskiwał 0,15 proc., francuski CAC 40 rósł o 0,1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w dół o 0,34 proc.

Umiarkowanie pozytywne nastroje panowały na amerykańskich giełdach: Nasdaq100 rósł o 0,7 proc., S&P500 zyskiwał o 0,1 proc., a DJI kwotowany był na 0,04 proc. plusie.

W ujęciu sektorowym zyskało 13 z 15 indeksów. Najmocniej wzrosły WIG-Spożywczy (1,81 proc.), WIG-Media (1,73 proc.) i WIG-Banki (1,37 proc.). Straciły WIG-Energia (-2,95 proc.) oraz WIG-Motoryzacja (-1,18 proc.).

W WIG20 najmocniej zyskało Pepco Group (7,84 proc.), którego kurs rósł trzecią sesję z rzędu i o ok. 1 zł przełamał średnioterminową linię trendu spadkowego.

W gronie liderów wzrostów było również Orange Polska (3,1 proc.), które zyskiwały drugą sesję z rzędu, a jego kurs zbliżył się do linii trendu poprowadzonej po lipcowych, lokalnych szczytach. O 2,3 proc. zyskał drugi w WIG20 przedstawiciel sektora telekomunikacyjnego, na którego wykresie układ jest podobny do Orange Polska.

Na początku poniedziałkowej sesji mocne były największe pod względem kapitalizacji banki, jednak w kolejnych godzinach handlu ten optymizm względem spółek z tego sektora nieco przygasł. Ponownie popyt uaktywnił się pod koniec notowań, a indeks sektorowy zamknął się w pobliżu dziennych maksimów. W WIG20 z tego sektora najmocniejsze było PKO BP (+2,79 proc.), Pekao zyskało 1,09 proc., a mBank +0,91 proc. Stracił tylko Santander, o 0,26 proc.

Jak wynika z ankiety NBP w opracowaniu "Sytuacja na rynku kredytowym", na III kwartał 2022 r. banki zapowiadają dalsze zaostrzanie polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz oczekują spadku popytu, który w przypadku długoterminowych kredytów dla firm i kredytów mieszkaniowych ma być znaczny.

W okolicach punktu odniesienia zamknął sesję kurs PGNiG (+0,17 proc. do 6,93 zł), choć na początku notowań wyraźnie spadał i testował okolice 6,67 zł. Spółka opublikowała w piątek szacunkowe dane finansowe za II kwartał. Grupa szacuje, że skonsolidowany wynik EBITDA w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 5,48 mld zł wobec 1,8 mld zł przed rokiem. Analitycy spodziewali się, że EBITDA sięgnie 7,54 mld zł.

Na 0,77 proc. plusie zakończył poniedziałkową sesję PKN Orlen, a przed jej rozpoczęciem koncern podał, że połączenie Orlenu z Lotosem zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS.

Dodatkowo przedstawiciele koncernu poinformowali podczas poniedziałkowej konferencji, iż spółka w zaktualizowanej strategii, którą chce przedstawić na przełomie roku, planuje koncentrować się na bezpieczeństwie energetycznym Polski i regionu, transformacji energetycznej i kwestii inwestycji w nowoczesne technologie, petrochemię.

Podczas sesji w przedziale 116-112,5 zł konsolidował się kurs KGHM, zamykając poniedziałkowe notowania na piątkowym zamknięciu na 115,45 zł. Kurs miedzi na giełdach, po serii wzrostów z poprzednich sesji, zaczął w poniedziałek zniżkować i ok. 16.30 spadał o ok. 1,4 proc.

Najmocniej, o 1,35 proc. w WIG20 spadł kurs PGE, a jego prezes Wojciech Dąbrowski poinformował, iż spółka nie złoży wniosków o podwyżkę cen energii w 2022, a klienci będą płacili za energię tak, jak do tej pory.

W mWIG40 najmocniej, o 11,71 proc. do 14,69 zł w górę poszedł kurs PKP Cargo i był notowany na najwyższych poziomach od stycznia br. W gronie liderów wzrostów z połowy sesji utrzymał się DataWalk (8,25 proc.), a jego kurs przy większych obrotach pokonał lokalne maksima z przełomu czerwca i lipca br.

O 3,54 proc. zwyżkował natomiast Huuuge, którego przychody z gier w lipcu br. wg szacunku Sensor Tower wzrosły do 16 mln USD z 15 mln USD w czerwcu. Najpopularniejsza gra spółki, "Huuuge Casino", wypracowała w lipcu ok. 10 mln USD przychodów, tak jak w czerwcu. Grę pobrano 130 tys. razy. Drugi największy tytuł, "Billionaire Casino", uzyskał ok. 5 mln USD płatności od graczy, podobnie jak miesiąc wcześniej. Liczba pobrań wyniosła 80 tys.

Najsłabsze w mWIG40 od początku poniedziałkowych notowań były akcje Polenergii, które na jej zamknięciu spadły o 14,66 proc. do 99 zł. Polenergia podała w piątek, że skorygowany zysk netto grupy w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 3,5 mln zł, co stanowi spadek rok do roku o 57,3 mln zł. W całej pierwszej połowie roku zysk netto grupy wzrósł rdr o 24 mln zł i wyniósł 119,1 mln zł.

W mWIG40 w dół szły także akcje pozostałych spółek z WIG-Energia: Enea straciła 2,1 proc., a Tauron 1,47 proc.

W sWIG80 dwucyfrowe wzrosty zanotowały Bumech (14,68 proc.), Arctic Paper (14,02 proc.) oraz Captor Therapeutics (11,24 proc.), a z tego grona Bumech i Arctic zamknęły się na 52-tygodniowych maksimach.

O 3,47 proc. do 15,5 zł w górę poszedł kurs Torpolu, a spółka w czasie sesji poinformowała, że wspólnie z Torpol Oil&Gas podpisała z PGNiG umowę na wykonanie robót budowlanych o wartości 393 mln zł brutto, czyli ok. 319,5 mln zł netto. Termin realizacji inwestycji został określony na 24 miesiące od zawarcia umowy.

Najwięcej, o 7,05 proc. w sWIG80 spadły akcje Grodna, a ich kurs przy wyraźni większych obrotach naruszył minimum z połowy czerwca br.

