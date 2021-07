Na giełdzie spadki - WIG20 miał najgorszą sesję od stycznia

WIG20 stracił w czwartek 2,24 proc. i zakończył notowania na poziomie 2.234,60 pkt. Indeks największych spółek ma za sobą najgorszą sesję od 27 stycznia. Jak ocenia analityk DM BOŚ Konrad Ryczko spadek indeksu miał miejsce w ramach konsolidacji w przedziale 2,2-2,3 tys. pkt., która jest korektą ostatnich wzrostów.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zniżkował ok. 2,1 proc., amerykański S&P 500 spadał 1,4 proc., a technologiczny Nasdaq tracił 2,0 proc.

W środę WIG wyrównał historyczne maksimum z końca czerwca, a WIG20 znalazł się o włos od zanotowanego w tym samym czasie 2-letniego maksimum.

"Na spadki na rynkach akcji złożyło się kilka czynników. Inwestorów niepokoją spadki rentowności obligacji, które sugerują, że z globalnym wzrostem gospodarczym może nie być tak dobrze, jak się wydaje i być może to, co najlepsze w tym obszarze mamy już za sobą. Na notowania wpływ mógł mieć także wczorajszy komunikat Fed, w którym znalazły się wątki sugerujące ograniczenie skupu obligacji (tapering). Kolejnym czynnikiem są obawy związane z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta koronawirusa. Te czynniki sprawiły, że inwestorom włączył się tryb "risk-off", co znalazło odbicie w spadkach na europejskich rynkach akcji" - powiedział analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

Analityk zwrócił uwagę, że wysoka zmiennność, widoczna dotychczas na przykład na walutach czy na rynku obligacji, przeniosła się na rynek akcji.

"W ostatnich tygodniach na rynkach akcji ta zmienność była relatywnie niska. Teraz zmienność wzrosła, ale mimo wszystko nie wydaje się, żeby to stanowiło zagrożenie dla trendów wzrostowych. Także na naszym rynku, który w środę był nadspodziewanie mocny, nic wielkiego się na razie nie wydarzyło. WIG20 utrzymuje się w konsolidacji " - dodał.

Po wzroście o ponad 2 proc. w środę, czwartkowe notowania WIG20 rozpoczął na poziomie 2280 pkt., kilka punktów poniżej poprzedniego zamknięcia. W ciągu pierwszej godziny notowań indeks stracił na wartości ok. 30 punktów i po krótkiej konsolidacji kontynuował spadki, choć w nieco już wolniejszym tempie. Od 15. indeks wszedł w trend boczny, w którym utrzymał się do końca sesji. W niemal idntycznym tempie i skali zniżkował przez całą sesję niemiecki DAX.

Na koniec dnia WIG20 spadł o 2,24 proc. do 2.234,60 pkt. pkt. Indeks zanotował największy spadek od ponad pięciu miesięcy i po raz pierwszy od połowy marca stracił ponad 2 proc. W tym roku spadek przekraczający 2 proc. zdarzył się po raz szósty. Na minusie sesję zakończyły także pozostałe indeksy. WIG stracił 1,94 proc. i zamknął sesję na 66.598,05 pkt., mWIG40 zniżkował o 1,40 proc. do 4.834,28 pkt., a sWIG80 poszedł w dół 1,00 proc. do 20.594,72 pkt.

Obroty na GPW wyniosły w czwartek 1,1 mld zł, z czego 884 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Liderami pod względem obrotów były Allegro (127 mln zł), KGHM (117 mln zł) i PKN Orlen (112 mln zł).

Z 20 spółek wchodzących w skład indeksu 17 zakończyło czwartkową sesję na minusie. O 3-4 proc. zniżkowały notowania pięciu firm: LPP (13.160 zł na zamknięciu; w środę kurs najwyższy w historii), Santander BP (245,5 zł), KGHM (184,8 zł), Tauronu (3,335 zł) i CD Projektu (187,48 zł).

Wzrostem o 1,9 proc. do 32,20 zł wyróżnił się Cyfrowy Polsat, który był notowany na najwyższym poziomie w historii. Inwestorzy chętnie kupowali także akcje innej telekomunikacyjnej spółki - Orange Polska. Kurs akcji poszedł w górę 1,68 proc. do 7,26 proc.

Indeks WIG-Telekomunikacja zyskał w czwartek 1,8 proc., notując najlepszy wynik spośród 15 indeksów branżowych. Przed spadkami obronił się jeszcze jedynie WIG-Chemia (+0,2 proc.), a pozostałe 13 znalazło się na minusie. Ponad 3 proc. spadły dwa indeksy: WIG-Odzież i WIG-Górnictwo.

Pogłębia się trend spadkowy w sektorze bankowym. W czwartek indeks branżowy stracił 2,7 proc. i zakończył sesję na najniższym poziomie od ponad miesiąca. Od 2-letniego maksimum z ostatniej dekady czerwca indeks stracił ponad 11 proc.

W grupie firm z mWIG40 największą przecenę zanotowała Polenergia. Akcje spadły o 8,4 proc. do 68 zł, wyrównując ponad 3-miesięczne minimum. Od szczytu z pierwszej dekady kwietnia kurs spadł ponad 30 proc.

O 4-5 proc. spadły notowania trzech kolejnych firm - Stalproduktu (po ustanowieniu niemal 3-letniego maksimum z połowie maja na akcjach kształtuje się trend spadkowy, zamknięcie na 363,5 zł było najniższe od 2 miesięcy), ING BSK i DataWalk.

Przed spadkiem obroniło się 10 firm z mWIG40, a największe, ponad 1-proc. wzrosty zanotowały Develia, Livechat i XTB.

Liderem obrotów był Mabion (13 mln zł), przeceniony o 4,0 proc. do 63 zł.

W sWIG80 największe, ponad 4-proc. straty, poniosły notowania czterech firm: Rainbow Tours, Alumetalu, Ambry oraz Wieltonu.

Pod względem obrotów i wzrostów w sWIG80 nadal wyróżnia się ML System, choć poranne 10-proc. wyraźnie osłabły. Obroty wyniosły 6,8 mln zł, a kurs wzrósł o 5,3 proc. do 123 zł. Przed sesją spółka podała, że otrzymała końcowy raport potwierdzający skuteczność urządzenia Covid Detector w wykrywaniu obecności wirusa SARSCoV-2 w wydychanym powietrzu.