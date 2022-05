Na giełdzie symboliczne wzrosty. Krótkoterminowy potencjał wyczerpał się

Pomimo lepszego zachowania GPW na środowej (18 maja) sesji w porównaniu do rynków bazowych, wydaje się, że w krótkim terminie potencjał wzrostowy krajowej giełdy się wyczerpał - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki. Zdaniem analityka, nie oznacza to powrotu do spadków i pokonania majowych miniów, a w sprzyjających okolicznościach WIG20 w kolejnej fali wzrostowej może testować okolice 2.000 pkt.

WIG20 zakończyłsesję wzrostem o 0,06 proc. do 1.801,68 pkt., WIG zwyżkował o 0,08 proc. do 56.292,6 pkt. Spośród indeksów małych i średnich spółek sWIG80 wzrósł o 0,12 proc. do 17.934,43 pkt., a mWIG40 zakończył notowania na 0,12 proc. minusie na poziomie 4.321,62 pkt. Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,202 mld zł, z tego 1,006 mld przypadło na spółki z WIG20.

W ujęciu sektorowym zyskało 8 z 15 indeksów. Liderami wzrostów były WIG-Energetyka (3,52 proc.), WIG-Chemia (2,61 proc.) oraz WIG-Odzież (1,21 proc.). Najsłabsze były WIG-Gry (-3,34 proc.), WIG.GAMES5 (-3,33 proc.) oraz WIG-Spożywczy (-3,31 proc.).

Najmocniej (1,91 proc.) zyskał Santander Bank Polska, a najsłabiej sesję zakończyły akcje mBanku, które straciły 1,6 proc. i kosztowały 270 zł. Czwartą z rzędu wzrostową sesję zanotowały akcje KGHM, - zamknęły się na 1 proc. plusie na 130,7 zł, przy sporych, przekraczających 130 mln zł obrotach. Ze spółek paliwowych na niewielkim 0,3 proc. plusie zakończył PKN Orlen. Kurs Lotosu natomiast spadł o 0,73 proc. do 68,3 zł.

"W środę głównym indeksom udało się utrzymać niewielkie wzrosty co i tak jest dobrym wynikiem w porównaniu z tym, co miało miejsce w czasie zamykania naszego parkietu w Europie i USA, gdzie główne indeksy wyraźnie spadały. W takim otoczeniu te niewielkie wzrosty naszych indeksów trzeba uznać za doby wynik" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

"Wydaje mi się, że chwilowo nasz rynek wyczerpał bardzo emocjonalny potencjał do wzrostów. Nie sądzę jednak aby polska giełda wyczerpała potencjał wzrostowy w perspektywie kilku tygodni. W takim horyzoncie oczekuję co najmniej jeszcze jednej falki wzrostowej, która zbliży WIG20 do okolic 2.000 pkt. Nie oczekuję natomiast przełamania tego poziomu i powrotu optymizmu w średnim horyzoncie" - dodał analityk DM BPS.

Zdaniem Czarneckiego, wsparciem tej tezy jest spora ilość negatywnych elementów, które będą wpływać na rynki globalne, a to będzie się przenosić na polski rynek.

"Trwająca wojna, napędzająca inflację cenami surowców, energii, żywności będzie osłabiać popyt konsumentów i w efekcie powodować dużą zmienność danych, a w takim otoczeniu na jakiś spokojny trend wzrostowy nie ma co liczyć" - powiedział Czarnecki.

"Dla GPW pozytywne jest natomiast, że w końcu pojawiły się jakieś bliższe ustalenia dotyczące polskiego KPO. Według informacji, w końcówce czerwca program ten ma być zatwierdzony i być może środki z niego pojawią się pod koniec wakacji. To jest element, który - moim zdaniem - powinien na nasz rynek wpływać popytowo" - dodał analityk.

Podsumowując, analityk powiedział, iż jego zdaniem minima polskiej giełdy z 12 maja szybko nie zostaną przebite, ale na jesieni może się tak zdarzyć.

"Wydaje mi się, że wcześniej jednak rynek spróbuje powalczyć o jakieś optymistyczne 2.000 pkt. dla WIG20. Dla takiego scenariusza ważne jest jednak potwierdzenie informacji w sprawie KPO oraz poprawa koniunktury na rynkach bazowych" - podsumował analityk DM BPS.

WIG20 zakończył środową sesję wzrostem o 0,06 proc. do 1.801,68 pkt., WIG zwyżkował o 0,08 proc. do 56.292,6 pkt. Spośród indeksów małych i średnich spółek sWIG80 wzrósł o 0,12 proc. do 17.934,43 pkt., a mWIG40 zakończył środowe notowania na 0,12 proc. minusie na poziomie 4.321,62 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,202 mld zł, z tego 1,006 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały negatywne nastroje. W tym okresie DAX spadał o 0,89 proc., a francuski CAC 40 tracił 0,78 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w dół o 0,1 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie panowały także negatywne nastroje. Nasdaq100 spadał o 2,25 proc., S&P500 szedł w dół o 1,94 proc., a DJI tracił 1,65 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 8 z 15 indeksów. Liderami wzrostów były WIG-Energetyka (3,52 proc.), WIG-Chemia (2,61 proc.) oraz WIG-Odzież (1,21 proc.).

Najsłabsze były WIG-Gry (-3,34 proc.), WIG.GAMES5 (-3,33 proc.) oraz WIG-Spożywczy (-3,31 proc.).

W WIG20 pozycję lidera wzrostów z połowy sesji utrzymały akcje PGE, które na zamknięciu zyskały 5,3 proc. przy ok. 82 mln zł obrotu.

Spośród spółek zaliczanych do branży odzieżowej na 1,44 proc. plusie sesję zakończyło LPP, a kurs CCC spadł o 0,98 proc. do 47,68 zł.

Wyraźne wzrosty na początku sesji notowały największe pod względem kapitalizacji banki. Druga część notowań była jednak słabsza dla tego sektora i cześć jego spółek przeszło na minusy. Najmocniej (1,91 proc.) zyskał Santander Bank Polska, a najsłabiej sesję zakończyły akcje mBanku, które straciły 1,6 proc. i kosztowały 270 zł.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. W projekcie zawarto pakiet zmian dla osób z kredytami hipotecznymi, w tym wakacje kredytowe, zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz zapisy dotyczące zamiennika dla stawki WIBOR.

Przy założeniu skorzystania z pomocy dla kredytobiorców przez 50 proc. uprawnionych, koszt dla sektora bankowego w 2022 roku określono na ok. 4 mld zł. W 2023 r. koszt dla sektora bankowego w przypadku wakacji kredytowych założono na poziomie analogicznym jak w 2022 r.

Jak ocenił wiceprezes mBanku Marek Lusztyn, przy wysokiej partycypacji kredytobiorców w planowanych wakacjach kredytowych będą one miały ogromny wpływ na wyniki, kapitał i wysokość odpisów sektora bankowego.

Czwartą z rzędu wzrostową sesję zanotowały akcje KGHM, które zamknęły się na 1 proc. plusie na 130,7 zł, przy sporych, przekraczających 130 mln zł obrotach. Analityk Erste Group Jakub Szkopek podniósł rekomendację dla KGHM do "kupuj" z "trzymaj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 154,9 zł.

Ze spółek paliwowych, środowe notowania, na niewielkim 0,3 proc. plusie zakończył PKN Orlen. Kurs Lotosu natomiast spadł o 0,73 proc. do 68,3 zł. W czasie sesji PKN Orlen poinformował, iż jego spółka zależna Orlen Upstream, rozpoczęła produkcję energii elektrycznej z własnych złóż gazu ziemnego. Wydobycie zasobów kopalni, zlokalizowanych w woj. kujawsko-pomorskim, potrwa około 14 lat.

Najsłabiej z grona blue chipów sesję zakończyły: CD Projekt (-4,06 proc.), Asseco Poland (-3,9 proc.) oraz Pepco (-3,25 proc.). O 2,16 proc. zniżkowało natomiast Allegro, zamykając się na poziomie 23,345 zł za akcję.

W mWIG40 największe wzrosty zanotował MO-Bruk (4,21 proc.), a w gronie liderów były także Develia (3,34 proc.) oraz Grupa Azoty (3,05 proc. do 49,36 zł), która zamknęła się na 52-tygodniowych maksimach.

Develia opublikowała wyniki za I kw. br., wg. których zysk netto spółki w tym okresie wyniósł 13,1 mln zł, czyli był 57 proc. wyższy niż zakładał konsensus (8,3 mln zł).

Z mWIG40 najmocniej, o 6,39 proc. do 147,9 zł spadły akcje Ten Square Games. Spółka zdecydowała o tymczasowym wstrzymaniu prac nad grą Magical District, aby przekierować zasoby na przyspieszenie produkcji i podniesienie jakości Fishing Master.

W gronie liderów spadków w tym segmencie rynku były również akcje Kernel Holding (-4,24 proc.), LiveChat Sofrware (-3,48 proc.) oraz Huuuge, który stracił 3,46 proc. do 17,86 zł.

W sWIG80 największe wzrosty zanotowało Forte, którego kurs poszedł w górę o 8,13 proc. do 35,9 zł. Analitycy Noble Securities, w raporcie z 13 maja, obniżyli wycenę akcji Forte z 51,5 zł do 38,9 zł, podwyższając rekomendację z "trzymaj" do "akumuluj".

W gronie liderów było także R22 (5,26 proc.), którego akcje w ubiegłym tygodniu ustanowiły 52-tygodniowe minima. Spółka podała wyniki za I kw. br. i w tym okresie grupa wypracowała 8,7 mln zł skorygowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy j.d., czyli o 27 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody wzrosły rdr o 25 proc. do 83,9 mln zł.

Z historycznych minimów, o 6,24 proc. odbił natomiast Shoper, a jego kurs zamknął się na 33,2 zł.

Najsłabiej w sWIG80 środową sesję zamknęły spółki ukraińskie, które były liderami wzrostów na poprzednich sesjach. Coal Energy zniżkował o 8,48 proc., IMC o 7 proc., a kurs Astarty poszedł w dół o 5,68 proc.

Na szerokim rynku o 0,87 proc. do 6,8 zł zniżkowała Energa. Spółka w czasie sesji poinformowała, iż jej spółka zależna CCGT Grudziądz, podpisała umowę dot. zaprojektowania i budowy elektrowni gazowo-parowej o mocy 563 MWe netto za szacunkową kwotę ok. 2 mld zł. Harmonogram realizacji projektu przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych w 2022 roku, natomiast oddanie elektrowni do eksploatacji ma nastąpić w 2025 roku.

Po wzroście o 4,51 proc. do 3,595 zł na rocznych maksimach zamknęły się natomiast akcje Monnari Trade. Analitycy DM Banku BPS, w raporcie z 18 maja, podnieśli cenę docelową akcji Monnari Trade do 5,5 zł z 5,3 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl