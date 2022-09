Na giełdzie uspokojenie nastrojów - dalsze spadki prawdopodobne

Choć piątkowa sesja przyniosła uspokojenie na warszawskim parkiecie, to w nadchodzącym tygodniu nie oczekuję poprawy nastrojów - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki. W opinii analityka krajowy rynek akcji jest bardzo słaby.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 0,16 proc. do 1.377,91 pkt., a WIG zyskał 0,23 proc. do 45.970,64 pkt. Mocniej w górę poszły natomiast indeksy małych i średnich spółek: sWIG80 o 0,66 proc. do 15.895,18 pkt., a mWIG40 o 1,4 proc. do 3.552,54 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,016 mld zł, z tego 0,891 mld przypadło na spółki z WIG20. Największe obroty na rynku zanotowały Allegro (168 mln zł) oraz Dino Polska(129 mln zł).

W ujęciu sektorowym w górę poszło 12 z 15 indeksów. Najwięcej zyskały WIG-Górnictwo (3,53 proc.), WIG-Budownictwo (3,29 proc.) oraz WIG.GAMES5 (2,69 proc.).

"Ostatni tydzień września na warszawskim parkiecie był słaby i zakończył się pewnym uspokojeniem, które jednak o niczym nie świadczy. Oznacza to, że po uspokojeniu nie oczekuję poprawy nastrojów w nadchodzącym tygodniu. Warszawska giełda pozostaje jedną z najsłabszych na świecie, a strach przed groźbami Rosji o użyciu broni atomowej jest tak duży, że im bliżej imperium rosyjskiego, tym niechęć do zakupu akcji jest większa" - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Zdaniem analityka, na razie nie widać kapitałów, które mogłyby i chciałyby zatrzymać rynek na jakimś poziomie.

"Stan rynku pokazuje zachowanie Allegro z ostatnich sesji po rewizji prognoz na br. Wydaje się, że droga do dalszych spadków tych akcji jest otwarta, a co najmniej testowanie historycznych minimów wysoce prawdopodobne, niezależnie od fundamentów spółki" - powiedział.

Rynek zejdzie tak nisko, że aktywność inwestorów znacząco się zmniejszy

Analityk dodał, że najbliższą przyszłość widzi w czarnych barwach.

"Teoretycznie spadki mogą trwać np. do grudnia br., a rynek zejdzie tak nisko, że aktywność inwestorów znacząco się zmniejszy. Być może wtedy znajdziemy to twarde dno. Historycznie patrząc, rynek wyznaczał twarde dno w okolicach 1.000 pkt. na WIG20, co pokazuje jaki może być jeszcze potencjał spadków" - podsumował Tomasz Czarnecki z DM BPS.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były pozytywne. W tym okresie DAX rósł o 0,75 proc., francuski CAC 40 szedł w górę o 1 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 1,97 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy notowały umiarkowane wzrosty: Nasdaq100 o 0,7 proc., S&P500 o 0,5 proc., a DJI zyskiwał 0,1 proc.

W ujęciu sektorowym w górę poszło 12 z 15 indeksów. Najwięcej zyskały WIG-Górnictwo (3,53 proc.), WIG-Budownictwo (3,29 proc.) oraz WIG.GAMES5 (2,69 proc.). Najsłabsze natomiast były WIG-Spożywczy (-1,54 proc.) oraz WIG-Informatyka (-0,73 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów relatywnie najmocniejszy był mWIG40, który spadł o 3,41 proc., a najsłabiej zachował się WIG20, który stracił 5,47 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG.GAMES5 (+5,5 proc.) oraz WIG-Chemia (+0,79 proc.), a najsłabsze były WIG-Energia (-9,55 proc.) oraz WIG-Banki (-5,3 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje CD Projekt (+10,73 proc.) oraz CCC (+10,14 proc.), a najsłabsze w takim horyzoncie były walory Allegro(-12,63 proc.) i mBanku (-12,25 proc.).

W WIG20 w piątek najmocniej, o 3,91 proc. do 87,66 zł w górę poszły akcje KGHM, a w gronie liderów wzrostów zakończyło notowania również CCC (2,03 proc).

W czasie sesji wokół poziomu odniesienia wahał się kurs JSW, a PKN Orlen i PGNiG, po początkowych wyraźnych wzrostach w kolejnych godzinach handlu zaczęły się cofać. Na zamknięciu notowań kurs JSW wzrósł o 1,03 proc., PGNiG o 0,31 proc., a kurs PKN Orlen zakończył notowania na 0,26 proc. plusie.

Unijni ministrowie odpowiedzialni za energetykę osiągnęli w piątek porozumienie polityczne w sprawie regulacji zaproponowanych przez Komisję Europejską dotyczących wysokich cen energii. Rozporządzenie wprowadza wspólne działania mające na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz gromadzenie i redystrybucję nadwyżki przychodów sektora energetycznego.

Jednym z elementów tego porozumienia jest uzyskanie i wykorzystanie składki solidarnościowej na wsparcie finansowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz na łagodzenie skutków wysokich detalicznych cen energii elektrycznej.

Państwa członkowskie zgodziły się na wprowadzenie obowiązkowej, tymczasowej opłaty solidarnościowej od zysków przedsiębiorstw działających w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafinerii. Składka solidarnościowa byłaby obliczana na podstawie dochodów podlegających opodatkowaniu, określonych zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi w roku podatkowym rozpoczynającym się w 2022 lub 2023 r., które przekraczają 20-proc. wzrost średnich rocznych dochodów podlegających opodatkowaniu od 2018 r. Składka solidarnościowa będzie miała zastosowanie oprócz zwykłych podatków i opłat obowiązujących w państwach członkowskich.

W gronie liderów w WIG20 był CD Projekt, który przedstawi aktualizację swojej strategii

W gronie liderów wzrostów w WIG20 był także CD Projekt (1,6 proc.), który przedstawi aktualizację swojej strategii we wtorek, 4 października. Ostatnią aktualizację strategii spółka przedstawiła w marcu 2021 r.

Na 1,23 proc. plusie zamknęło sesję PGE, a w czasie notowań spółka podała, że PGNiG zawarł ze spółkami z grupy PGE umowę ramową sprzedaży paliwa gazowego wraz z kontraktami indywidualnymi, regulującymi handlowe warunki dostaw gazu. Całkowita wartość umowy ramowej i kontraktów szacowana jest na kwotę około 23 mld zł.

Wzrosły również akcje Orange Polska, o 1,13 proc. do 5,182 zł, dla których analitycy Haitong Banku, w raporcie z 29 września, podnieśli cenę docelową do 7,2 zł z 7 zł, podtrzymując jednocześnie rekomendację na poziomie "kupuj".

Piątkowe notowania na 4,22 proc. minusie zakończyło natomiast PZU, a kurs PKO BP po wahaniach w czasie sesji zamknął się na 0,41 proc. plusie. Dla PZU była to druga mocno spadkowa sesja, a jego kurs zamknął się na 52-tygodniowyuch minimach.

W czwartek po sesji PZU i PKO BP poinformowały, że odpowiednio kupią i kupiły po 14.161.080 akcji PKN Orlen od Skarbu Państwa.

Zdaniem analityków zakup akcji PKN Orlen od Skarbu Państwa przez PKO BP i PZU nie wpłynie istotnie na ich współczynniki kapitałowe, ale przypomina o ryzyku politycznym, jakie ciąży na spółkach. Jak dodają, przyczyną transakcji jest chęć zmniejszenia udziału Skarbu Państwa poniżej progu 50 proc. w kapitale PKN Orlen po zarejestrowaniu transakcji przejęcia PGNiG i nie jest to zaskoczeniem. W ten sposób Skarb Państwa unika konieczności ogłoszenia wezwania na 100 proc. akcji płockiego koncernu.

W piątek wokół poziomu czwartkowego zamknięcia wahał się indeks WIG-Banki

W czasie sesji wokół poziomu czwartkowego zamknięcia wahał się indeks WIG-Banki, kończąc sesję na 0,23 proc. plusie. Podobnie zachowywały się kursy największych pod względem kapitalizacji banków z WIG20. Na zamknięciu sesji najsłabszy był mBank (-1,38 proc.), kurs Pekao spadł o 0,78 proc., a Santander Bank Polska zamknął się na 0,31 proc. plusie.

BFG poinformował w piątek, że rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, którego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych.

Oprócz PZU, w WIG20 najsłabiej piątkową sesję zamknęły akcje Asseco Poland (-2,61 proc.), Pepco Group (-2,35 proc.) oraz Allegro (-2 proc.). Kurs Pepco ustanowił historyczne minima, a na Allegro do takich minimów brakuje ok. 10 proc.

Spośród średnich spółek najmocniej w górę poszły akcje Grupy Pracuj oraz STS Holding

Spośród średnich spółek z mWIG40 najmocniej w górę poszły akcje Grupy Pracuj (11,6 proc.) oraz STS Holding (6,38 proc.).

Ponad 5 proc. wzrosty zanotowały natomiast Huuuge oraz Budimex, który poinformował, że jego oferta o wartości 367,5 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę szpitala w Krakowie wraz z dostawą sprzętu.

Po mocnych wzrostach z początku sesji i teście okolic 22,5 zł, na poziomie 20,61 zł zamknął sesję Mabion (+2,9 proc., który w drugim kwartale 2022 roku osiągnął 5,1 mln zł zysku netto w porównaniu do 2,5 mln zł straty przed rokiem. Zysk EBITDA wyniósł 5,6 mln zł, podczas gdy rok temu było to 2,3 mln zł straty.

Jak podała spółka w komunikacie prasowym, Mabion oczekuje w kolejnych kwartałach 2022 roku wzrostu wyników finansowych na wszystkich poziomach w porównaniu do pierwszego półrocza br.

Przedstawiciele spółki na konferencji prasowej poinformowali, że Mabion chce rozwijać obszar CDMO i pozyskiwać nowych klientów, dywersyfikując biznes. Do końca roku planuje przedstawić nowy harmonogram dot. wprowadzenia na rynek leku MabionCD20. Spółka myśli o pozyskaniu finansowania dłużnego.

Najsłabiej w mWIG40 sesję zakończył Bumech (-9,46 proc. do 47,08 zł), który zamknął się na nowych, miesięcznych minimach. We wrześniu kurs spółki zanotował roczne maksimum na poziomie 89,11 zł.

