Na giełdzie wzrosty, dołek rynkowy mógł już mieć miejsce

Poniedziałkowa sesja na GPW była udana, a rynkowi sprzyjały spadające ceny gazu i energii elektrycznej oraz umacniający się złoty - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

"Poniedziałkowa sesja była udana, choć na jej początku na taki obraz niewiele wskazywało. Rynkowi ewidentnie sprzyjało umocnienie złotego i zejście kursu USD/PLN poniżej 4,90" - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Analityk wskazał, że sentyment rynkowy mogły wspierać spadające ceny gazu i prądu na giełdach, co w poniedziałek poprawiało sentyment do spółek energetycznych.

"Czego na poniedziałkowej sesji mi zabrakło, to obrotów, które sięgnęły tylko ok. 650 mln zł. Być może jednak aktywność inwestorów, głównie zagranicznych była mniejsza, po doniesieniach medialnych o możliwej blokadzie dla Polski środków unijnych przez KE" - dodał analityk Noble Securities.

"Rzeczpospolita" napisała w poniedziałek, że oprócz wstrzymania przez UE dla Polski wypłaty środków na Krajowy Plan Odbudowy (24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę gospodarczą po pandemii) pod znakiem zapytania stoi też ponad 75 mld euro z tzw. normalnego budżetu w ramach polityki spójności.

Jak powiedział Stały Przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś, "doniesienia medialne dotyczące rzekomego zawieszenia części funduszy spójności dla Polski (...) to doniesienia nieprawdziwe. Nie jest prawdą, że w stosunku do Polski artykułowane są oczekiwania, które nie są artykułowane wobec innych państw członkowskich".

Zdaniem Kozłowskiego, dołek rynkowy mógł już mieć miejsce

"My zakładamy, że dołek rynkowy już był, a obecnie będziemy czekać na jego potwierdzenie. Większe umocnienie złotego i kontynuacja odbicia przez WIG - taki hipotetyczny, póki co, scenariusz by potwierdzało" - powiedział analityk Noble Securities.

"Odreagowaniu sprzyja bardzo słaby sentyment w USA, który znajduje się na poziomach, gdzie historycznie takie odreagowania się rozpoczynały" - wskazał.

Analityk dodał jednak, że głównym ryzykiem rynkowym, w jego opinii, jest ryzyko zaostrzenia wojny na Ukrainie i np. aktywnego przystąpienia do wojny przez Białoruś.

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 1,2 proc. do 1.414,06 pkt., a WIG zwyżkował o 0,94 proc. do 47.009,07 pkt. W górę poszedł także reprezentujący średnie spółki mWIG40, o 0,97 proc. do 3.632,98 pkt. sWIG80 jako jedyny z głównych indeksów spadł, o 0,6 proc. do 15.874,71 pkt.

Obroty na szerokim rynku były małe i wyniosły 0,652 mld zł, z tego 0,571 mld przypadło na spółki z WIG20.

Największe obroty na rynku zanotowały Dino Polska (103 mln zł) oraz PZU (72 mln zł)

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 2,1 proc., francuski CAC 40 szedł w górę o 2,3 proc., a w Wielkiej Brytanii FTSE 250 zyskiwał 2,65 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie indeksy również notowały mocne wzrosty: Nasdaq100 o 2,9 proc., S&P500 o 2,3 proc., a DJI o 1,4 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW w górę poszło 10 z 15 indeksów. Najmocniej zyskały WIG-Gry (2,91 proc.) i WIG.GAMES5 (2,75 proc.)oraz WIG-Energia (2,49 proc.). Najsłabsze natomiast były WIG-Budownictwo (-1,91 proc.), WIG-Spożywczy (-1 proc.) oraz WIG-Chemia (-0,9 proc.).

W WIG20 liderem wzrostów podczas całej sesji były akcje PGE, które zakończyły ją na 4,76 proc. plusie.

Jak poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski, rozmowy PGE z PGG dot. warunków dostaw węgla w 2023 roku są na ukończeniu. Pytany o przyszłe ceny węgla dla PGE, prezes powiedział, iż będą one referować do zagranicznych, ale spółka nie wyobraża sobie, że będzie płaciła za węgiel w Polsce tyle, co na giełdzie w Amsterdamie, skoro jest ona stałym klientem i odbiera ogromny wolumen.

Po wahaniach z początku sesji, mocną drugą część notowań miał CD Projekt, zamykając notowania na 3,69 proc. plusie.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku były także akcje Orange Polska (3,22 proc.) oraz KGHM (2,33 proc.) i Allegro (2,44 proc.), które miały spadkową pierwszą część notowań.

O ponad 2 proc. wzrosły także kursy PGNiG (2,64 proc.), a o 1,58 proc. w górę poszedł kurs PKN Orlen.

PGNiG złożyło wniosek do GPW o zawieszenie obrotu akcjami spółki od 31 października. Zgodnie z wnioskiem, zawieszenie obrotu ma nastąpić począwszy od 31 października 2022 roku do dnia ich wykluczenia z obrotu giełdowego, tj. dnia wpisania połączenia PGNiG (spółka przejmowana) z PKN (spółka przejmująca) do rejestru właściwego według siedziby płockiego koncernu.

Po spadkowej pierwszej części sesji, większość banków z WIG20 zakończyła ją na plusie. Liderem był PKO BP (+1,73 proc.), a jako jedyny zniżkował mBank, o 1,12 proc. do 186,2 zł.

Najsłabiej z blue chipów sesję zakończyło Dino Polska (-2,5 proc.), a jego kurs przy największych na rynku obrotach zbliżył się do październikowych minimów.

