Na giełdzie wzrosty. Najmocniejsze sWIG80 i WIG20

Czwartkowa (28 lipca) sesja na krajowej giełdzie była pierwszą wzrostową w bieżącym tygodniu, a najmocniej zyskały sWIG80 i WIG20 - ocenił analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas. Zdaniem analityka, sytuacja rynku niewiele się jednak zmieniła, a dla WIG20 ważne jest wsparcie w okolicach 1.600 pkt. i opór na 1.850 pkt.

WIG20 zakończył sesję wzrostem o 0,93 proc. do 1.667,17 pkt., a WIG zyskał 0,84 proc. do 53.317,85 pkt. W górę poszły również indeksy małych i średnich spółek. sWIG80 o 0,99 proc. do 17.122,3 pkt., a mWIG40 o 0,57 proc. do 3.977,96 pkt.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 11 z 15 indeksów. Najmocniej zwyżkowały WIG-Górnictwo (6,03 proc.) i WIG-Spożywczy (2,31), a najsłabiej sesję zakończyły WIG-Energia (-1,95 proc.) oraz WIG-Leki (-1,81 proc.).

W WIG20 liderem wzrostów był KGHM, który zyskał 7,39 proc. W połowie sesji mocno rósł kurs Santander BP, jednak druga część notowań była już słabsza. W gronie liderów wzrostów zakończyło notowania Dino Polska. W mWIG40 liderem wzrostów było PKP Cargo, a w sWIG80 najmocniej w górę poszedł kurs STS Holding oraz Bumech.

"Za nami pierwsza w tym tygodniu wzrostowa sesja, a wzrostom przewodziły WIG20 oraz sWIG80. Po dobrym rozpoczęciu sesji, w jej połowie, a szczególnie w czasie wejścia inwestorów z USA nastąpiło schłodzenie nastrojów, jednak pod koniec notowań wróciliśmy do okolic z pierwszych minut handlu" - powiedział analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

Jak podał analityk w WIG20 mocno, pozytywnie kontrybułowały akcje KGHM, które zyskały ponad 7 proc. w otoczeniu zwyżkujących od kilku dni cen miedzi na światowych giełdach.

"Technicznie na KGHM jest podstawa do mocniejszego odbicia z lipcowego dołka z okolic 100 zł" - dodał.

W sWIG80 natomiast najmocniej zyskały STS Holding oraz Bumech.

"Dla Bumechu wsparciem były informacje o szacunkowych wynikach za I półrocze br., które zostały podane w trakcie sesji. Wyniki były bardzo dobre, wspierane wysokimi cenami węgla, a przez ostatni miesiąc rynek grał pod takie dane i kurs akcji mocno rósł" - powiedział.

Zdaniem analityka, z technicznego punktu widzenia czwartkowa sesja na WIG20 zbyt wiele nie zmienia.

"Zmiany trendu nadal nie ma, a dla rynku ważne są wsparcia z okolic 1.600 pkt. i opór na 1.850 pkt. Dopiero ich pokonanie wskaże dalszy kierunek trendu" - dodał analityk BM BNP Paribas.

Na szerokim rynku obroty były bardzo duże i wyniosły 2,4 mld zł, z czego 2,2 mld zł przypadło na spółki z WIG20, jednak 63 proc. tego obrotu było wygenerowane na łączących się spółkach - czyli Grupie Lotos i PKN Orlen.

W momencie zamknięcia krajowej giełdy na najważniejszych, europejskich parkietach panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 0,34 proc., a francuski CAC 40 i brytyjski FTSE 250 zwyżkowały o 0,7 proc.

Na giełdach amerykańskich w czasie zamykania krajowego parkietu panowały mieszane nastroje. Nasdaq100 spadał o 0,4 proc., S&P500 rósł o 0,1 proc., a DJI kwotowany był w okolicach środowego zamknięcia.

W WIG20 liderem wzrostów w połowie i na zamknięciu sesji był KGHM, który zyskał 7,39 proc., a jego kurs naruszył lokalny szczyt z połowy lipca br. Wzrostom spółki sprzyjają rosnące po raz kolejny ceny miedzi, które szły w górę o ponad 1 proc.

W połowie sesji mocno, o ok. 5 proc. rósł kurs Santander BP, jednak druga część notowań była już słabsza dla tego banku, który zakończył sesję na 1,78 proc. plusie.

Bank przed sesją podał lepsze od oczekiwań wyniki za II kw. W tym okresie zysk netto banku wzrósł do 656,9 mln zł z 222,5 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 10 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 598,8 mln zł.

Santander Bank Polska spodziewa się, że otoczenie makroekonomiczne będzie się pogarszało, co wpłynie na wzrost kosztów ryzyka banku do poziomu około 100 pb. lub wyższego. Spółka spodziewa się większej konkurencji na rynku depozytów, a nadwyżkę kapitałową szacuje na ponad 10 mld zł - poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

Pozytywny sentyment utrzymał się na pozostałych bankach z WIG20. mBank zyskał 2,24 proc., Pekao poszło w górę o 1,41 proc., a PKO BP o 0,51 proc.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku zakończyło notowania Dino Polska (2,11 proc.), które zyskało najwięcej z WIG20 na środowej sesji.

Na niewielkim, 0,23 proc. minusie, w okolicach 52-tygodniowych maksimów zakończył notowania Lotos i była to ostatnia sesja notowań tych akcji na GPW. Kurs PKN Orlen urósł natomiast o 1 proc. do 74,98 zł. Na obydwu spółkach kolejną sesję miały miejsce duże obroty, które wyniosły na Lotosie 368 mln zł, na PKN Orlen 1,186 mld zł.

Po wzrostowym otwarciu, w kolejnych godzinach handlu podaż doszła do głosu na akcjach Orange Polska, które zakończyły sesję na 3,06 proc. minusie i były najsłabsze w WIG20.

Po środowej sesji spółka podała, iż w II kw. br. wypracowała 798 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu, o 5,6 proc. więcej niż przed rokiem. Analitycy prognozowali, że spółka osiągnie wynik na poziomie 778,9 mln zł. Orange Polska celuje we wzrost EBITDA z kosztami leasingu (EBITDAaL) w całym 2022 roku, ale realizacja tego celu będzie zależna m.in. od cen energii, które ostatnio znowu zwyżkowały - poinformowali przedstawiciele spółki.

Słabo w WIG20 zakończyły sesję akcje PGE (-2,96 proc.), a wyraźnie zniżkowały również PGNiG (-1,86 proc.) oraz Allegro (-1,31 proc.).

W mWIG40 dzięki mocnej drugiej części sesji liderem wzrostów było PKP Cargo (6,62 proc.), którego kurs zbliżył się do lipcowych maksimów.

Jak podał Urząd Transportu Kolejowego, udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg pracy spadł po czerwcu do 39,90 proc. całego rynku wobec 41,45 proc. w analogicznym okresie 2021 roku.

Z kolei prezes spółki Dariusz Seliga, poinformował w komunikacie prasowym, że PKP Cargo będzie przygotowane do wykonania dodatkowych przewozów węgla zakupionego za granicą przez Węglokoks i PGE Paliwa. Mimo priorytetu dla przewozów węgla, spółka będzie się starała wywiązać z wszystkich umów podpisanych z klientami na przewóz innych towarów.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku sesję zakończyły Grupa Pracuj (5,91 proc.) oraz ComArch (4,98 proc.).

Najsłabsze w mWIG40 były natomiast Kęty, których kurs poszedł w dół o 3,17 proc. do 519 zł, przy ok. 10,5 mln zł obrotu i testował dolne ograniczenie budującego się od kwietnia br. trendu bocznego.

W sWIG80 najmocniej o 12,4 proc. w górę poszedł kurs STS Holding i jednym ruchem wymazał całe spadki, które miały miejsce od lokalnego, czerwcowego szczytu.

O 10,88 proc. do 62,7 zł urósł natomiast kurs Bumechu i notowany był na 52-tygodniowych maksimach.

Bumech szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2022 r. na 468 mln zł, EBIT na 180 mln zł, a EBITDA na 227 mln zł - podała spółka w komunikacie. W analogicznym okresie przed rokiem przychody grupy wyniosły 202,7 mln zł, EBIT 24,7 mln zł, a EBITDA 39,5 mln zł. Zysk brutto grupy w pierwszym półroczu 2022 r. szacowany jest na 185 mln zł.

Najsłabszy w sWIG80 był Biomed Lublin, który był liderem wzrostów lipca br. Na czwartkowej sesji akcje zniżkowały o 12,91 proc. przy ok. 19 mln zł obrotu, jednak kurs spółki utrzymuje się ok. 100 proc. powyżej minimum z połowy czerwca br.

Na szerokim rynku silne wzrosty z połowy sesji utrzymało Votum, które na zamknięciu zyskało 14,59 proc. do 40,85 zł i zamknęło się na historycznych maksimach. Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 27 lipca, podnieśli cenę docelową akcji tej spółki do 75,9 z 53,6 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj".

Najmocniej jednak, o 17,9 proc. zyskały akcje Medicalgorithmics, które zaczęły dynamicznie iść w górę po informacjach, że Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała system DRAI (DeepRhythmAI), służący do analizy sygnału EKG.

