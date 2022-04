NA GPW kolejna sesja słabości WIG20

Po raz kolejny w ostatnich tygodniach indeks spółek o najwyższej kapitalizacji nie zdołał utrzymać początkowych wzrostów, tracąc ponad 30 pkt. w odniesieniu do dziennego maksimum. WIG20 znajduje się 67 pkt. nad dołkiem ustanowionym 24 lutego w dniu agresji Rosji na Ukrainę, który wyznacza 52-tyg. minimum. Zdaniem analityka DM BOŚ Konrada Ryczko, na rynku dominują negatywne nastroje, a na najbliższych sesjach można oczekiwać niewielkich obrotów, ze względu na długi weekend.

Indeks WIG zyskał w czwartek 0,3 proc. i zakończył sesję na 58.300,98 pkt., mWIG40 wzrósł o 0,9 proc. do 4.359,89 pkt., a sWIG80 poszedł w górę o 0,4 proc. do 18.593,60 pkt.

"Mamy za sobą kolejną słabą sesję na WIG20. Nastawienie inwestorów do ryzykowanych aktywów jest negatywne generalnie na całym świecie, a GPW jest na tle głównych rynków słaba. W czwartek kursy pociągnęły w dół dane z USA, wskazujące na rosnące ryzyko scenariusza stagflacyjnego w globalnej gospodarce. Pesymistycznym sygnałem jest zachowanie kursu EUR/USD, który zmierza poniżej 1,05. Wytłumaczeniem dla słabości euro jest różnica w działaniach FED i EBC, ale z drugiej strony silny dolar z reguły negatywnie wpływa na notowania ryzykownych aktywów" - powiedział PAP Biznes Konrad Ryczko.

Początek sesji nie zapowiadał jej negatywnego przebiegu - kilka minut po otwarciu WIG20 wzrósł do poziomu 1.916 pkt. i znajdował się 1,7 proc. ponad poprzednim zamknięciem. Jednak kolejne godziny notowań upłynęły pod znakiem regularnych spadków indeksu, przerywanych krótkimi konsolidacjami. Dzięki ok. 12-pkt. wzrostowi w ostatniej godzinie sesji WIG20 uniknął kolejnej, dziewiątej z rzędu spadkowej sesji. Indeks zakończył notowania na 1.884,42 pkt. i w odniesieniu do poprzedniego zamknięcia zyskał 0,1 proc.

Spółki o najwyższej kapitalizacji ponownie były najsłabszym segmentem na GPW. Indeks WIG zyskał w czwartek 0,3 proc. i zakończył sesję na 58.300,98 pkt., mWIG40 wzrósł o 0,9 proc. do 4.359,89 pkt., a sWIG80 poszedł w górę o 0,4 proc. do 18.593,60 pkt.

Na głównych europejskich rynkach panowały dobre nastroje. Niemiecki DAX rósł o ok. 1 proc., kiedy kończyła się sesja na GPW, a francuski CAC 40 zwyżkował o 0,5 proc. Od wzrostów zaczęły notowania również rynki w USA, a indeksy S&P 500 i Nasdaq Comp. rosły ok. 17 o 0,7-0,8 proc.

Wzrosty na rynkach przerwały przejściowo dane z USA - Departament Handlu podał, że PKB w I kw. spadł w USA o 1,4 proc. (saar), wobec oczekiwanego wzrostu o 1,0 proc.

W grupie indeksów branżowych na GPW wzrosty po ponad 2 proc. zanotowały WIG-Motoryzacja i WIG-Odzież, natomiast ponad 4 proc. spadek był udziałem WIG-Spożywczego. Ponad 2 proc. stracił także WIG-Gry.

Obroty akcjami wyniosły 1,2 mld zł, z czego 1,0 mld zł przypadło na spółki z WIG20. W przypadku czterech firm wartość handlu przekroczyła 100 mln zł: KGHM (150,0 mln zł), Pekao (136,4 mln zł), PKO BP (115,8 mln zł) oraz Allegro (111,6 mln zł).

Słaby wynik na czwartkowej sesji indeksu WIG20 wynikał ze spadku kursów 7 spółek.

Najmocniej przecenione zostały akcje CD Projektu, które znajdują się w długoterminowym trendzie spadkowym. Ich kurs zniżkował o 4,4 proc. do 123,48 zł, wyznaczając kolejne roczne minimum.

"Zachowanie akcji CD Projektu to również przejaw złych nastrojów na rynku. Można było oczekiwać, że po spadku o ponad 20 proc. w ciągu kilku sesji, kurs akcji przynajmniej na pewien czas wejdzie w konsolidację, tymczasem bardzo szybko wróciliśmy do spadków" - ocenił Ryczko.

O 3,6 proc. przecenione zostały akcje Dino, które zakończyły sesję na poziomie 302,60 zł. Notowania od początku kwietnia znajdują się w trendzie spadkowym i ich kurs obniżył się w tym czasie o 11 proc.

Porannych wzrostów nie utrzymały także akcje PKO BP, przecenione o 2,3 proc. do 33,5 zł. Po wczorajszej sesji zniesiony został cały marcowym trend wzrostowy i kurs akcji znalazł się tuż nad poziomem 52-tyg. minimum.

Wzrostami wyróżniły się w czwartek spółki węglowe i energetyczne - po ponad 4 proc. zwyżkowały kursy akcji JSW i PGE.

Najmocniej wzrosły jednak notowania CCC, które po odbiciu od wsparcia związanego z 52-tyg. minimum, poszły w górę o 6,7 proc. do 53,98 zł.

Inwestorzy z umiarkowanym optymizmem przyjęli lepsze od oczekiwań wyniki PKN Orlen - kurs akcji zwyżkował o 1,3 proc. do 76 zł, ale w trakcie sesji notowania przekraczały 77 zł.

Zysk netto PKN Orlen w I kw. br. wyniósł 2,85 mld zł wobec konsensusu na poziomie 1,7 mld zł. EBITDA raportowana wyniosła w pierwszym kwartale 4,96 mld zł, a rynek spodziewał się, że sięgnie 3,94 mld zł. W ciągu ostatnich czterech kwartałów grupa Orlenu zarobiła ponad 11 mld zł, najwięcej w historii.

Chłodno przyjęte został za to wyniki za I kw. Banku Pekao mimo, że również były one lepsze od oczekiwań. Kurs akcji zniżkował o 0,5 proc. do 97,52 zł, chociaż na początku sesji kosztowały nawet 102,95 zł.

Zysk netto grupy Pekao wzrósł w I kw. do 907,2 mln zł z 245,6 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 12 proc. wyższy od oczekiwań rynku. Jak poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński, Bank Pekao spodziewa się, że w kolejnych kwartałach nie utrzyma kosztów ryzyka na tak niskim poziomie, jak w I kwartale br.

Odwrotnie do rynku zachowały się akcje Allegro, które na początku sesji spadały, żeby w drugiej części odrobić straty. Kurs urósł 1,3 proc. do 24,35 zł, co jednak nie zmienia faktu, że trend długoterminowy ma kierunek spadkowy. Goldman Sachs obniżył rekomendację dla Allegro do "neutralnie" z "kupuj", a cenę docelową akcji tej spółki wyznaczył na 31 zł.

W mWIG40 liderem wzrostów okazał się Mercator (+6,3 proc. do 75,50 zł), a w czołówce wzrostów znalazł się jeszcze trzy spółki - Tauron, Millennium, Asseco SEE - których notowania wzrosły po ponad 4 proc.

Asseco SEE podało w środę wieczorem, że zysk netto spółki w I kw. wyniósł 39,1 mln zł i był 17 proc. wyższy niż oczekiwania analityków. Portfel zamówień na 2022 rok ma wartość 240,8 mln euro, czyli jest o 27 proc. wyższy rok do roku.

Na zamknięciu sesji inwestorzy negatywnie ocenili wyniki Budimeksu. Choć na początku notowań kurs akcji przekraczał 220 zł, to na zamknięciu notowania znalazły się na poziomie 208,5 zł (-1,6 proc.). Budimex poinformował, iż grupa miała w I kw. 56,4 mln zł zysku netto j. d. wobec 52,2 mln zł konsensusu. Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec I kw. 2022 roku wyniósł 13,17 mld zł.

Słabość z początku sesji pogłębił Kernel Holding, którego kurs spadł 8 proc. do 24,02 zł. Po mocnej środowej sesji i teście okolic 52-tygodniowych maksimów, o 3,5 proc. poszedł w dół kurs XTB.

Liderem obrotów w mWIG40 był Alior (20,8 mln zł; kurs -1,4 proc. do 35 zł), wyprzedzając Tauron (14,1 mln zł).

W sWIG80 w grupie spółek, w przypadku których obroty wyniosły przynajmniej 1 mln zł, największe wzrosty zanotowały Rafako i Arcitc Paper. W obydwu przypadkach notowania poszły w górę ponad 4 proc. Kurs akcji Arctic (11,48 zł) zbliża się do 52-tyg. maksimum (11,90 zł).

Po 5-ciu wzrostowych sesjach pod rząd i ustanowieniu rocznych maksimów, o 8,3 proc. do 33,00 zł zniżkował Bumech, przy 8,3 mln zł obrotów.

Najwyższe obroty w sWIG80 zanotowała Bogdanka (17,1 mln zł; kurs akcji -0,7 proc. do 54,85 zł).

