Na GPW kontynuacja spadków; rynek w dół ciągnął sektor bankowy

Środa przyniosła kolejną spadkową sesję na warszawskiej giełdzie, a rynek w dół ciągnął sektor bankowy napędzany wynikami Aliora, słabszymi od rynkowych oczekiwań - powiedział analityk BM BNP Paribas, Lukas Cinikas. Zdaniem analityka, dla WIG20 istotnym wsparciem są okolice 1.800 pkt., a możliwe odbicie może sugerować zejście RSI do strefy silnego wyprzedania.

WIG20 zakończył środową sesję spadkiem o 0,7 proc. do 1.883,09 pkt., WIG zniżkował o 1,18 proc. do 58.139,06 pkt., a sWIG80 spadł o 1,36 proc. do 18.524,83 pkt.

Najsłabszy na środowej sesji był mWIG40, który stracił 2,77 proc. i wyniósł 4.321,17 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,321 mld zł, z tego 1,004 mld przypadło na spółki z WIG20.

"Środowa, spadkowa sesja niestety nie przyniosła zmian na warszawskim parkiecie. Ostatnia wzrostowa sesja na WIG była dwa tygodnie temu i od tego czasu nasz rynek systematycznie zniżkuje. Warto jednak zauważyć, że WIG20 stracił relatywnie najmniej z głównych indeksów, a najmocniej zniżkował mWIG40, ciągnięty w dół przez taniejące banki" - powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas Lukas Cinikas.

"Sektor bankowy był jednym z najsłabszych podczas środowych notowań, a katalizatorem przeceny mogły być gorsze od rynkowych oczekiwań wyniki Aliora za I kw. br. Ostatnio w narracji członków zarządu banków pojawiają się informacje o spadku sprzedaży kredytów hipotecznych nawet o 30 proc., co potęguje obawy o rozwój akcji kredytowej, ale również o przyszłą jakość portfela kredytowego. To z kolei osłabia pozytywny wydźwięk wpływu podwyżek stóp na wynik odsetkowy banków" - dodał analityk BM BNP Paribas.

Zdaniem analityka, dla WIG20 kluczowe jest zatrzymanie spadków powyżej dołka z lutego br., który znajduje się w okolicach 1.800 pkt.

"Pozytywne dla rynku może być zejście RSI (jeden z popularnych wskaźników impetu - PAP) do strefy silnego wyprzedania, jednak obroty pozostają póki co niskie, a tym samym nie ma sygnałów o napływie kapitału. Małe obroty, to płytki rynek, a to wspiera zmienność na spółkach, którą obecnie obserwujemy" - powiedział Cinikas.

Analityk wskazał również na znaczące umacnianie dolara, co oznacza, że kapitał globalny szuka bezpiecznej przystani, a to krajowego rynku nie wspiera.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach nastroje były zmienne, a główne indeksy w nieznacznym stopniu zniżkowały. W tym okresie DAX spadał o 0,05 proc., a francuski CAC 40 tracił 0,1 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w dół o 0,22 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym okresie główne indeksy rosły. Nasdaq100 szedł w górę o 0,56 proc., S&P500 rósł o 0,48 proc., a DJI zyskiwał 0,57 proc.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 6 z 15 indeksów. Najmocniej zyskał WIG-Górnictwo (3,29 proc.), WIG-Energetyka (1,19 proc.) oraz WIG-Paliwa (0,93 proc.).

Najmocniej straciły WIG-Spożywczy (-10,14 proc.), WIG-Chemia (-4,43 proc.) oraz WIG-Banki (-3,83 proc.)

W WIG20 mocny początek sesji miały akcje JSW, których kurs dotarł do okolic 69,1 zł i był liderem wzrostów w tej części środowych notowań. Kolejne godziny handlu były już gorsze dla tych akcji, które zakończyły sesję na 2,3 proc. plusie na poziomie 66,72 zł.

W czasie sesji poprawiał się sentyment na akcjach KGHM, a ich kurs systematycznie oddalał się od poziomu 140 zł. Na zamknięciu KGHM było liderem wzrostów kończąc je na 3,54 proc. plusie na poziomie 143,5 zł.

W gronie liderów wzrostów w WIG20 były także akcje PKN Orlen (1,35 proc.), który w czwartek publikuje wyniki za I kwartał br. W pierwszej fazie sesji zwyżkował również kurs Lotosu, jednak ostatecznie zamknął się na 0,27 proc. minusie na poziomie 67,4 zł.

Lotos podał, iż oczyszczona EBITDA LIFO w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła 1,33 mld zł, zgodnie z podanymi wcześniej przez spółkę szacunkami. Rok wcześniej EBITDA LIFO grupy wyniosła 615 mln zł.

Po spadkach na początku notowań akcje PGNiG zamknęły sesję na poziomie 6,25 zł po wzroście o 0,94 proc., choć w czasie sesji zwyżki były większe, a kurs sięgał 6,466 zł. W środę rano PGNiG potwierdził, że nastąpiło całkowite wstrzymanie dostaw gazu ziemnego dostarczanego przez Gazprom w ramach kontraktu jamalskiego. Jak podała spółka, sytuacja nie ma aktualnie wpływu na bieżące dostawy do klientów PGNiG, którzy otrzymują paliwo zgodnie z zapotrzebowaniem.

Kolejną słabą sesję zanotowały w środę banki, a wśród nich również te z WIG20, które w tym indeksie były liderami spadków. Z tego grona najmocniej zniżkowały kursy mBanku (-7,33 proc.), który pokonał marcowe minima oraz Pekao, którego kurs spadł o 4,3 proc.

Po środowej sesji wskaźnik siły relatywnej indeksu WIG-Banki do WIG wybija się dołem z budującego się od 7 marca trendu bocznego, co może sugerować kolejną falę osłabienia tego sektora względem szerokiego rynku.

W gronie blue chipów wyraźnie straciły również akcje LPP (-2,22 proc.), a Cyfrowy Polsat po spadku o 2,09 proc. do 25,26 zł, ustanowił 52-tygodniowe minima.

O 2,3 proc. do 24,05 zł spadły na środowej sesji akcje Allegro i w cenach zamknięcia ustanowiły historyczne minima. Analitycy JP Morgan wydali rekomendację "neutralnie" dla Allegro. Wcześniej wydawanie rekomendacji było zawieszone. Cena docelowa została oszacowana na 33,7 zł.

W mWIG40 najmocniej zyskało XTB - wzrosło o 6,94 proc. do poziomu 21,26 zł. Spółka podała szacunkowe wyniki za I kwartał br., zgodnie z którymi zysk netto wzrósł w tym okresie o 183,7 proc. rdr do 252,6 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł do 308,8 mln zł z 99,8 mln zł rok wcześniej, a przychody - do 439,8 mln zł z 186,7 mln zł.

Jak ocenili przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji, obecnie priorytetem dla XTB jest rozwój produktowo-technologiczny. Grupa wróci do tematu ekspansji zagranicznej po ukończeniu realizowanych trzech projektów rozwojowych.

W gronie liderów w tym segmencie rynku były także akcje Benefit System (4,01 proc.) oraz Dom Development (3,49 proc.).

Najmocniej, o 16,08 proc. stracił natomiast Kernel Holding przy ok. 4,8 mln zł obrotu. Spółka poinformowała, iż z powodu blokady ukraińskich portów Morza Czarnego w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę, zarząd zdecydował o zbyciu części aktywów. Transakcja ma mieć wartość ok. 210 mln USD.

Bardzo mocne, o 14,33 proc. spadki zanotował również Alior Bank, a jego kurs przy bardzo dużych obrotach (57 mln zł) testował minimum z marca br.

Alior opublikował wyniki za I kwartał br., zgodnie z którymi zysk netto grupy w tym okresie wzrósł do 169,2 mln zł z 108,1 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 28 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 236,1 mln zł. "Cykl podwyżek stóp procentowych wpływa na wynik odsetkowy. U nas on wpływa z pewnym opóźnieniem, repricing następuje trochę wolniej niż w innych bankach" - powiedział wiceprezes Radomir Gibała.

W gronie najmocniej zniżkujących spółek w mWIG40 były także akcje Banku Millennium (-6,17 proc.), a o 6,07 proc. zniżkowała Grupa Azoty. Jak podała spółka w komunikacie prasowym, dostawy gazu do spółek Grupy Azoty przebiegają bez zakłóceń.

W sWIG80 najmocniej zyskał Shoper, którego kurs po wzroście o 14,73 proc. do 47,5 zł oddalił się od testowanych na ostatnich sesjach minimów z lutego br.

Wyraźne wzrosty w sWIG80 zanotowały również akcje Asseco BS (3,23 proc.) oraz Rainbow Tours (2,78 proc.).

Najsłabiej środową sesję zakończyły akcje Astarty (-9,51 proc.), a o 7,28 proc. do 42 zł przy dużych obrotach spadł kurs Vercom.

Jak poinformowali PAP Biznes przedstawiciele Vercom, która ogłosiła we wtorek przejęcie amerykańskiej spółki MailerLite, spółka chce w ciągu kilku lat wejść do pierwszej piątki firm z sektora CPaaS (Communication Platform-as-a-Service). Spółka nie planuje następnych akwizycji, chce się skupić na wzroście organicznym i synergiach.

O 3,85 proc. zniżkował natomiast kurs TIM, który w maju chce przedstawić nową strategię na kilka najbliższych lat. Jak poinformowali przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji, planowane są duże nakłady inwestycyjne na technologię. Zarząd wskazał na pozytywne otoczenie rynkowe zarówno dla spółki-matki, jak i świadczącej usługi logistyczne spółki z grupy - 3LP.

