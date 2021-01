Na GPW kontynuacja wzrostów - najmocniej rosły banki

Choć WIG20 nie zdołał utrzymać wzrostów z pierwszej części piątkowych notowań, to pozostałe indeksy kontynuowały wzrosty, wyznaczając lokalne szczyty. Indeks szerokiego rynku przejściowo znalazł się powyżej poziomu 60.000 pkt., a wzrostom przewodził sektor bankowy.

Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 stracił 0,07 proc. do 2.072,74 pkt. WIG zwyżkował o 0,26 proc. do 59.843,23 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,28 proc. do 4.204,73 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,73 proc. do 17.127,72 pkt.

Główne indeksy, poza mWIG40, wyznaczyły swoje dzienne maksima w pierwszej godzinie notowań. WIG20 przez większość dnia pozostawał około 0,5 proc. nad kreską jednak na około 1,5 godz. przed końcem piątkowych notowań indeks znalazł się 0,7 proc. na minusie.

Na koniec dnia zdołał odrobić większość strat, jednocześnie pozwalając indeksowi szerokiego rynku znaleźć się najwyżej od lipca 2019 r. W ciągu dnia WIG dotarł nawet w okolice 60.240 pkt.

"Piątek przyniósł spokojne zakończenie dosyć dobrego i ciekawego tygodnia. Po zdecydowanie pozytywnym rozpoczęciu WIG20 dotarł w pobliże poziomu 2.100 pkt., który zapewne będzie w przyszłym tygodniu traktowany jako najbliższy opór. Później sesja przebiegała w oczekiwaniu na dane z amerykańskiego rynku pracy, jednak sam odczyt nie wywołał większej reakcji inwestorów za oceanem" - powiedział analityk BM BNP Paribas, Szymon Nowak.



"Na GPW nadal silny pozostaje sektor bankowy. Po informacji o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku spada ryzyko zwiększenia składek na BFG, co zdaje się być dla inwestorów ważniejszą informacją niż spekulacje o możliwej obniżce stóp procentowych. Tym bardziej drugorzędne znaczenie miał podany po czwartkowej sesji wynik sektora za listopad" - dodał.



W ujęciu sektorowym najwięcej wzrosły spółki motoryzacyjne - o 3,9 proc., jednak to sektor bankowy był liderem sesji. Zyskał 3,6 proc. do najwyższego poziomu od marca, przy obrotach niemal 100-krotnie wyższych niż motoryzacja, wynoszących blisko 360 mln zł.



Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 stracił 0,07 proc. do 2.072,74 pkt. WIG zwyżkował o 0,26 proc. do 59.843,23 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,28 proc. do 4.204,73 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,73 proc. do 17.127,72 pkt



Główne indeksy, poza mWIG40, wyznaczyły swoje dzienne maksima w pierwszej godzinie notowań. WIG20 przez większość dnia pozostawał około 0,5 proc. nad kreską jednak na około 1,5 godz. przed końcem piątkowych notowań indeks znalazł się 0,7 proc. na minusie. Na koniec dnia zdołał odrobić większość strat, jednocześnie pozwalając indeksowi szerokiego rynku znaleźć się najwyżej od lipca 2019 r. W ciągu dnia WIG dotarł nawet w okolice 60.240 pkt.



Indeks małych spółek zyskiwał dziewiątą sesję z rzędu i po raz kolejny poprawił swoje lokalne maksimum, tym razem osiągając najwyższy poziom od jesieni 2007 r. Z kolei mWIG40 poprawił wynik z poprzedniego dnia i pozostaje najwyżej od kwietnia 2019 r.



Obroty na GPW wyniosły 1.950 mln zł, z czego 1.568 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (367 mln zł) oraz KGHM-u (209 mln zł).



W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX rósł o 0,4 proc., a S&P 500 zwyżkował o 0,2 proc.



Na GPW zniżkowało 8 z 15 indeksów sektorowych, w tym najmocniej odzież - o 2,4 proc.



Na czele wzrostów wśród największych spółek znalazły się Alior Bank i Santander, rosnąc po około 5,3 proc. odpowiednio do 18,895 zł i 210,6 zł. Mocno zyskały także Pekao - w górę o 3,9 proc. do 68,56 zł i PKO BP - o 2,7 proc. do 32,65 zł. Wszystkie są najwyżej od marca.