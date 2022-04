Na GPW niewielkie zmiany indeksów; Lotos najwyżej od dwóch lat

Dzięki poprawie nastrojów pod koniec sesji giełdowej w Warszawie, WIG20 zakończył notowania niewielkim wzrostem. Od kilku dni indeks utrzymuje się w okolicach 2,1 tys. pkt. W środę wzrostem o 6,1 proc. wyróżniły się akcje Lotosu, notowane na zamknięciu najwyżej od dwóch lat.

Na krajowym rynku obroty akcjami wyniosły 900 mln zł, z czego 719 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem obrotów były akcje Allegro (119,9 mln zł), wyprzedzając PKN Orlen (113,9 mln zł).

"Kolejna sesja na GPW bez większej historii, gdzie i zmienność i obroty pozostawiały wiele do życzenia. Przed nami dłuższa przerwa od handlu związana ze świętami, i to jest na pewno jeden z czynników, który nie zachęca obecnie do kupowania akcji. Uwagę na wczorajszej sesji zwracało jedynie zachowanie pojedynczych spółek" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

WIG20, po otwarciu sesji na poziomie 2.103 pkt., w niewielkim tempie tracił na wartości, ustanawiając ok. 14.30 dzienne minimum na poziomie 2.087 pkt. Rozpoczęta z tego poziomu fala wzrostowa, przebiegająca równolegle do poprawy koniunktury na rynkach europejskich, pozwoliła powrócić indeksowi w okolice poziomu otwarcia. Ostatecznie na zamknięciu sesji WIG20 miał wartość 2.104,32 pkt., o 0,5 proc. wyższą niż na zakończenie wtorkowych notowań.

Indeks WIG wzrósł w środę 0,3 proc. do 64.037,41 pkt., mWIG40 zniżkował o 0,4 proc. do 4.692,24 pkt., a sWIG80 poszedł w dół 0,3 proc. i zamknął notowania na 19.472,25 pkt.

Główne indeksy europejskie, mimo lekkich wzrostów po południu, w większości traciły na wartości w odniesieniu do wtorkowego zamknięcia. Kiedy kończyła się sesja na GPW niemiecki DAX zniżkował o 0,4 proc., a francuski CAC 40 spadał o 0,2 proc. Indeksy w USA, które wtorek zakończyły na minusie, mimo wyraźnych wzrostów na początku sesji, w środę zaczęły notowania od wzrostów. Ok. 17 S&P 500 znajdował się 0,7 proc. na plusie, a Nasdaq Comp. zwyżkował o 1,3 proc.

W grupie indeksów sektorowych po raz kolejny wzrostem wyróżnił się WIG-Paliwa, który zyskał ponad 2 proc. Indeks miał na zamknięciu najwyższą wartość w tym roku. Po ponad 1 proc. zwyżkowały WIG-Górnictwo i WIG-Odzież. Największy spadek wśród indeksów sektorowych zanotował WIG-Informatyka, przeceniony o 2,6 proc.

W WIG20 wzrostem o 6,1 proc., do ok. 74,8 zł, wyróżniły się akcje Lotosu. Na zakończenie sesji kurs akcji jest notowany najwyżej od dwóch lat. W kwietniu notowania spółki poszły w górę ponad 25 proc.

"Na pewno spółkom paliwowym sprzyjają warunki makro, zarówno w krótkim, jak i dłuższym terminie, co powinno przełożyć się na wzrost zysków" - zwrócił uwagę Konrad Ryczko.

Ponad 2 proc. zwyżkowały w środę także akcje LPP, PGNiG i Dino Polska.

Po raz kolejny słabością wyróżniają się akcje Allegro. Choć na początku sesji kurs akcji znajdował się na poziomie 28,2 zł, to na zamknięciu sesji notowania znalazły się na 26,795 zł, po spadku o 3,6 proc. Już tylko kilkadziesiąt groszy dzieli kurs akcji od najniższego zamknięcia w historii notowań - 26,195 zł z 8 marca. Notowania Allegro zakończyły na minusie dziewięć z dziesięciu ostatnich sesji.

"Nastawienie inwestorów do branży e-commerce nie jest ostatnio najlepsze, co ma istotne przełożenie na notowania Allegro" - ocenił Ryczko.

Trend spadkowy rozwija się na akcjach Asseco Poland, które zniżkowały o 4,9 proc. do 77,05 zł. Trwająca kilka tygodni konsolidacja kończy się wybiciem w dół.

Trend spadkowy dominuje również na akcjach CCC, które zniżkowały 2,7 proc. Notowania znajdują się na najniższym poziomie od miesiąca (51,38 zł) i zbliżają się do 52-tyg. minimum z 24 lutego na poziomie 45,71 zł.

W grupie spółek z mWIG40 wzrostem o 6,6 proc., do 14,650 zł, wyróżniły się akcje Eurocash, który w czwartek przed sesję opublikuje raport za 2021 rok (wcześniej spółka podała szacunki). Kurs akcji rośnie od dnia agresji Rosji na Ukrainę. 24 lutego notowania zanotowały wieloletnie minimum na 8,9 zł. Od tego poziomu kurs wzrósł niemal 60 proc.

W czołówce wzrostów znalazły się także spółki, które ostatnich miesięcy nie mogą zaliczyć do udanych, jeśli wziąć pod uwagę zachowanie kursu akcji. Ponad 6 proc. poszły w górę notowania Asbisu, niemal 5 proc. zwyżkowały akcje Ten Square Games, a 2,4 proc. zyskał kurs Play Way.

Eurocash był również liderem obrotów w mWIG40 (10,3 mln zł).

Największy spadek zanotowały akcje Asseco SEE, przecenione o 4,2 proc.

Ponad 3 proc. spadł także kurs akcji XTB, który w ostatnich dniach znajdował się na najwyższym poziomie od 52 tygodni.

W sWIG80 najmocniejszy spadek, o 8,9 proc. do 14,70 zł, notuje kurs Auto Partner. Większościowi akcjonariusze spółki poinformowali, że zdecydowali się sprzedać w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu do 10.449.600 akcji, uprawniających do 8 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Obroty akcjami wyniosły 10,7 mln zł i były najwyższe w sWIG80.

We wtorek, po publikacji raportu za 2021 rok, Auto Partner był liderem wzrostów w indeksie sWIG80.

Najmocniej w indeksie sWIG80 wzrosły akcje Arctic Paper. Notowania poszły w górę o 6,4 proc. do 11,36 zł i znalazły się na najwyższym poziomie od 52 tyg.

Również roczne maksimum zanotowały akcje PCC Rokita, po zwyżce o 5,5 proc. do 103,60 zł. Spółka chce wypłacić z zysku netto za 2021 rok 262,7 mln zł dywidendy, co daje 13,23 zł dywidendy na akcję.

Grupę spółek z sWIG80 z przynajmniej 5 proc. wzrostem kursu uzupełnił w środę Bumech, notowany na zamknięciu po 28,66 zł, przy 7,2 mln zł obrotów.

