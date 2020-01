Na GPW przewaga wzrostów. CCC zalicza mocny spadek

W piątek na warszawskim parkiecie główne indeksy poszły w górę. W gronie blue chipów najsilniej zwyżkowały Dino Polska, KGHM i Bank Pekao.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: CCC - ze zniżką o 4,2 proc., mBank - ze spadkiem o 4,1 proc. i Alior Bank - na minusie o 1,3 proc.

Zniżkowała także cena CD Projekt - o 1,3 proc.

Cena CCC zniżkowała poniżej okrągłego poziomu 100 zł i była najniżej do września 2013 roku.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,5 proc. do 2.167,91 pkt., WIG zwyżkował 0,6 proc. do 58.732,09 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,9 proc. do 4.048,11 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,6 proc. do 12.413,23 pkt.



Z indeksów sektorowych zwracał uwagę wzrost WIG-informatyka - o 2,3 proc., który był najwyżej od marca 2000 roku.

Obroty na GPW wyniosły 804 mln zł, z czego 677 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął sesję powyżej czwartkowego zamknięcia. Tuż po otwarciu doszło do nieco ponad 10-punktowej korekty w dół, po czym indeks powrócił znowu w okolice otwarcia i poruszał się do końca notowań w wąskim, kilkupunktowym, trendzie bocznym.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały wzrosty - doszło do nich w Rosji, Czechach i Turcji.

DAX wzrósł 0,13 proc., a S&P500 zwyżkował 0,18 proc. o godz. 17.15.

Na warszawskim parkiecie w gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: Dino Polska - w górę o 3,7 proc., KGHM - wzrost o o 2,2 proc. i Bank Pekao - ze zwyżką o 2,1 proc. Wzrósł również kurs JSW - o 0,5 proc.

W trakcie piątkowych notowań na rynku pojawiła się informacja przekazana dziennikarzom przez prezesa zarządu JSW Włodzimierza Heraźniaka, który powiedział, że planowane w pierwszych miesiącach 2020 roku wykorzystanie 700 mln zł z funduszu stabilizacyjnego nie wiąże się z dekoniunkturą czy spodziewanym kryzysem, ale wynika z potrzeb inwestycyjnych.

W piątek przed otwarciem sesji agencja Bloomberg podała, że analitycy Stifel obniżyli rekomendację dla CD Projekt do "trzymaj" z "kupuj" i cenę docelową do 287 zł.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Medicalghoritmics - wzrost o 15,1 proc., Astarty - w górę o 11,3 proc., Wieltonu - zwyżka o 5,0 proc. i ComArchu - na plusie o 3,4 proc. W górę poszła ponadto cena Kruka - o 0,2 proc.

Po zamknięciu czwartkowych notowań Medicalghoritmics podał, że jego amerykański podmiot zależny - Medi-Lynx Cardiac Monitoring - złożył w grudniu 2019 roku 7.301 wniosków o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA wobec 6.300 wniosków w listopadzie.

Jednocześnie zarząd spółki oczekuje, iż liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli może przekroczyć 10.000 miesięcznie do końca 2020 r.

Astarta zwyżkowała, wybijając się z trendu bocznego, kształtowanego od połowy listopada 2019 roku, co nastąpiło przy wysokich obrotach - powyżej 5 mln zł.

Wielton podał w ciągu piątkowej sesji, że w grudniu 2019 roku zarejestrował 150 nowych przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) pow. 3,5 tony - dzięki temu spółka została liderem rejestracji na polskim rynku z miesięcznym udziałem na poziomie 16,7 proc.

Kurs ComArchu był najwyżej do sierpnia 2017 roku.

Przed zakończeniem piątkowych notowań Kruk opublikował szacunki wyników za 2019 rok - według nich skonsolidowany zysk netto wyniósł 304 mln zł i spadł o około 8 proc. rdr.

Spółka podała też, że wydała w czwartym kwartale 2019 roku na zakup portfeli wierzytelności 389 mln zł, czyli o 14 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Prairie Mining - spadek o 12,0 proc., EuCO - w dół o 10,6 proc. i BoomBit Games - spadek o 5,4 proc. Stracił także kurs Ciechu - o 2,7 proc.

Kurs BoomBit Games spadł po serii ośmiu sesji zwyżkowych z rzędu.

Analityk sektora gamingowego DM BOŚ Tomasz Rodak powiedział PAP Biznes, że grudniowy wzrost przychodów BoomBit Games wynika z sezonowej zwyżki sprzedaży reklam, a niepokojące są płaskie przychody kluczowych gier - zdaniem eksperta duży wzrost kursu akcji po publikacji raportu o przychodach może nie być uzasadniony biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową spółki.

Podczas piątkowych notowań Ciech poinformował, że jego spółka zależna - Ciech Soda Polska - zapłaci ponad 35 mln zł spornego zobowiązania podatkowego za grudzień 2014 roku - spółka liczy na odzyskanie tej kwoty ze względu na to, że zobowiązanie to zostało już uregulowane.