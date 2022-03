Na GPW rosną spółki energetyczne i węglowe

Na warszawskiej GPW w środę mocno rosną spółki energetyczne i węglowe. Bogdanka w środę przed godziną 11. zyskiwała ponad 20 proc., PGNIG – 8,17 proc.

W środę przed godziną 11. mocno zyskiwały spółki energetyczne i węglowe. Bogdanka w środę przed godziną 11. zyskiwała ponad 20 proc., po wzroście kursu do 48,1 zł. Z kolei JSW zyskiwało 14,81 proc., po wzroście kursu do 62 zł.

Mocno rosło także PGNiG. Spółka zyskiwała 8,17 proc., po wzroście kursu do 6,274 zł.

Na giełdzie mocno zyskiwały też spółki energetyczne. PGE urosło o 4,24 proc., do 8,61 zł, Enea zyskiwała 7,08 proc. (kurs wzrósł do 8,99 zł), Tauron zyskiwał zaś 5,37 proc. (kurs wzrósł do 2,63 zł). Jedynie kurs Energi pozostawał stabilny i wynosił 7,15 zł (wzrost o 0,28 proc.).

WIG20 o tej porze zyskiwał 2,36 proc. (wzrósł do 2 013,43 pkt), a WIG był o 0,88 proc. na plusie (indeks wzrósł do 60 560,04 pkt).

