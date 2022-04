Na GPW słaba końcówka słabego tygodnia

Sytuacja na warszawskim parkiecie po piątkowych spadkach indeksów wygląda słabo, jednak w krótkim terminie rosną szanse na korekcyjne odbicie - ocenił analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński. Zdaniem analityka, jeśli takie odbicie się pojawi, to będzie ono tylko krótkoterminową korektą, po której WIG20 może skutecznie zaatakować minima z lutego br.

WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 1,40 proc. do 1.858,12 pkt., WIG zniżkował o 0,94 proc. do 57.754,98 pkt., a sWIG80 stracił 0,20 proc. do 18.557,02 pkt.

Na niewielkim, 0,24 proc., plusie zakończył piątkowe notowania mWIG40 zamykając się na 4.370,19 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,424 mld zł, z tego 1,219 mld przypadło na spółki z WIG20.

"Sytuacja na giełdach niestety nie wygląda najlepiej i to nie tylko u nas ale i w USA. Widomo, że ton na giełdach nadaje to, co dzieje się za oceanem, natomiast nasz rynek nie tylko za giełdą amerykańską podąża, ale wydaje się ten trend wyprzedzać" - powiedział analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

"Moim zdaniem jednak zarówno w USA, jaki na GPW rynek dojrzał do krótkoterminowego odbicia. Na WIG20 mamy po dzisiejszej sesji dziesięć czarnych świec z rzędu, co nie wygląda dobrze, ale z drugiej strony pokazuje również, że w krótkim terminie rynek jest już mocno wyprzedany. To powinna sprzyjać odbiciu" - dodał.

Zdaniem analityka, jeśli takie odbicie się pojawi, to trzeba je będzie klasyfikować jako krótkoterminową korektę.

"W średnim terminie natomiast, pomimo że na WIG20 pozostajemy powyżej minimów z lutego br. obowiązuje moim zdaniem scenariusz spadkowy, a jego potwierdzeniem byłoby pokonanie tego minimum" - powiedział Smoliński.

Dodał, że jeśli to minimum zostałoby pokonane, to otworzyłaby się droga dla dalszego, silniejszego ruchu w dół i kontynuacji spadków w średnim, a być może i długim terminie.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych europejskich parkietach panowały umiarkowanie pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 0,58 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 0,32 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 0,51 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie panowały natomiast negatywne nastroje. Nasdaq100 spadał o 2 proc., S&P500 szedł w dół o 1,75 proc., a DJI tracił 1,2 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 7 z 15 indeksów. Najmocniej urosły: WIG-Spożywczy (4,27 proc.), WIG-Nieruchomości (0,91 proc.) oraz WIG-Górnictwo (0,63 proc.).

Najmocniej straciły: WIG-Odzież (-3,75 proc.), WIG-Gry (-1,54 proc.) oraz WIG-Media (-1,35 proc.)

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był sWIG80, który stracił 3,3 proc., a najsłabiej zachował się WIG20, który spadł o 5,83 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Energetyka (7,52 proc.), a najmocniej straciły WIG-Banki (-10,7 proc.) i WIG-Spożywczy (-10,54 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej tydzień zakończyły akcje PGE (8,59 proc.) oraz JSW, których kurs poszedł w górę o 5,09 proc.

Najmocniej w takim horyzoncie spadły akcje Allegro (-14,68 proc.), PKO BP (-12,76 proc.) oraz mBanku (-12,0 proc.).

W WIG20 w pierwszej godzinie notowań wyraźnie zyskiwał sektor bankowy, którego liderem był mBank. Jednak po wyższym od rynkowych oczekiwań szybkim odczycie inflacji za kwiecień br., kursy banków zaczęły się cofać, a sentyment psuł również zniżkujący bardzo mocno Getin Noble Bank.

W piątek GUS opublikował szybki odczyt inflacji CPI za kwiecień br. Według tych danych, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rdr o 12,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2,0 proc. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w kwietniu o 11,5 proc. rdr i wzrostu o 1,3 proc. MDM

Podczas sesji Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses poinformowały natomiast, że wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w kwietniu w stosunku do marcowego o 23,3 pkt. do 7,2 pkt., czyli powrócił do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie.

Na zamknięciu piątkowych notowań spośród banków z WIG20 najlepiej zachował się Santander Bank Polska, który zyskał 2,04 proc., a najsłabiej sesję zakończył PKO BP tracąc 2,06 proc.

Mocniejszą drugą cześć sesji miały akcje Lotosu (2,21 proc.), KGHM (1,47 proc.) i Asseco Poland (2,3 proc.), które na jej zakończeniu były liderami wzrostów.

Najsłabiej w gronie blue chipów piątkowe notowania zakończyły akcje Allegro (- 5,4 proc. do 23,035 zł) i Cyfrowego Polsatu, którego kurs, po spadku o 5,24 proc., do 24,22 zł ustanowił nowe, 52-tygodniowe minima. Na nowych, historycznych minimach zamknęło się z kolei Allegro.

Mocne spadki zanotowały także Dino (-4,79 proc.), a w gronie najmocniej tracących blue chipów były także LPP (-4,32 proc.) oraz CCC (-3,19 proc.).

O niemal 3 proc. zniżkowało natomiast PZU (-2,94 proc.), którego kurs pogłębił trwającą od początku kwietnia przecenę.

Po spadku o 2,02 proc. nowe roczne minima pogłębił natomiast CD Projekt, który zakończył tydzień na poziomie 120,98 zł.

W mWIG40 po dwóch sesjach bardzo mocnych spadków, o 8,91 proc. odbiły akcje Kernel Holding i spółka była liderem wzrostów na piątkowej sesji w tym segmencie rynku. Mocno, o 6,03 proc. do 94,9 zł zyskał także Dom Development, a o 4,49 proc. urósł kurs Asbisu.

Najwięcej w mWIG40 stracił natomiast Kruk, którego kurs poszedł w dół o 4,49 proc. do 255 zł i pogłębił trwające od połowy kwietnia br. spadki. Po czwartkowej sesji Kruk podał wyniki za I kw. br., według których skonsolidowany zysk netto w tym okresie wyniósł 244 mln zł, wobec 127 mln zł przed rokiem.

Jak poinformował członek zarządu spółki Michał Zasępa, Kruk ocenia, że prawdopodobnie w 2022 roku wyjdzie na rynek obligacji. Spółka liczy, że wyższe koszty finansowe skompensuje obserwowanymi wyższymi spłatami z portfeli. Zdaniem przedstawicieli spółki w 2022 roku inwestycje w nowe portfele wynieść mogą ok. 1,5 mld zł.

W gronie liderów spadków w mWIG40 były także akcje Millennium (-4,19 proc.) oraz Asseco SEE (-4,08 proc.).

W sWIG80 najmocniej o 14,73 proc. do 4,05 zł w górę poszły akcje Boryszewa. Jak poinformowała spółka w komunikacie, zarząd Boryszewa rekomenduje wypłatę 0,92 dywidendy na akcję z kapitału zapasowego. Rada nadzorcza Boryszewa pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu dotyczący rekomendowanej wypłaty dywidendy. Proponowany dzień dywidendy to 3 czerwca 2022 roku, a jej wypłaty 10 czerwca 2022 roku.

W gronie liderów wzrostów sesję zakończył Alumetal, którego akcje poszły w górę o 7,20 proc. do 70 zł i notowane są w okolicach 52-tygodniowych maksimów. Hydro Aluminium AS, należący do Norsk Hydro, ogłosił w piątek wezwanie na nabycie 100 proc. akcji Alumetalu po 68,4 zł za akcję. Łączna cena zakupu to około. 1,066 mld zł (ok. 232 mln euro).

W tym segmencie rynku mocne wzrosty zanotowały również akcje Kogeneracji (5,93 proc.) oraz Bumechu, którego kurs poszedł w górę o 5,76 proc. i zakończył tydzień w okolicach rocznych maksimów.

W sWIG80, ale i na całym rynku najsłabsze były akcje Getin Noble Banku, których kurs spadł o 38,89 proc. do 0,22 zł, przy bardzo dużych, sięgających 12 mln zł obrotach. Akcje zakończyły sesję w okolicach minimów z lutego i marca br.

W piątek bank podał, że w 2021 roku strata netto grupy wyniosła 1,07 mld zł, a jego głównym determinantem było dotworzenie rezerwy na ryzyko prawne portfela kredytów indeksowanych do walut obcych w wysokości 882 mln zł.

Prezes banku podał, iż Getin Noble Bank złożył w kwietniu do KNF nowy plan naprawy, zawierający pakiet działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku do 2027 roku. Prezes dodał, że wzrost stóp procentowych otwiera bankowi przestrzeń do znaczących zysków, a po zmianie sytuacji na rynku bank będzie się rozglądał za możliwością dokapitalizowania z zewnątrz.

Getin szacuje, że pozytywny wpływ obserwowanych od zeszłego roku podwyżek stopy referencyjnej wyniesie od 620 mln zł do 740 mln zł w perspektywie 12 miesięcy.

W sWIG80 6,61-proc. spadkiem do 5,65 zł sesje zakończyły akcje Agory i zamknęły tydzień na nowych, 52-tygodniowych minimach.

