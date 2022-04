Na GPW spokojna sesja przy umiarkowanych obrotach

Wtorkową sesję indeks WIG20 spędził w trendzie bocznym, a obroty na rynku akcji nieznacznie przekroczyły 1 mld zł. Kolejną słabą sesję sektora bankowego częściowo zrównoważyły wzrosty w sektorze paliwowym, po których kurs akcji Lotosu zanotował roczne maksimum.

"Umacniający się dolar, którego notowania wzrosły do 4,27 zł nie zachęca do kupowania akcji na GPW. W poniedziałek mieliśmy odczyt inflacji w Czechach na poziomie 12,7 proc. w marcu, co również nie jest korzystane dla naszego regionu. Nad rynkami ciąży też zapowiedź zmniejszania sumy bilansowej przez FED o 95 mld USD miesięcznie" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski.

Wtorkową sesję WIG20 rozpoczął na poziomie 2.115 pkt., ale już w ciągu pierwszych 30 minut wartość indeksu spadła do 2.091 pkt., wyznaczając na tym poziomie sesyjne minimum. Kolejne godziny notowań upłynęły pod znakiem naprzemiennych wzrostów i spadków, w trakcie których WIG20 pokonywał dystans ok. 15 pkt. Na zakończenie notowań indeks miał wartość 2.091,01 pkt., o 1,3 proc. niższą niż w poniedziałek.

Spółki o najwyższej kapitalizacji wypadły we wtorek najsłabiej. Pozostałe indeksy również zakończyły sesję na minusie, ale skala przeceny była mniejsza. WIG zniżkował o 1,0 proc. do 63.863,17 pkt., mWIG40 spadł o 0,24 proc. do 4.709,11 pkt., a sWIG80 poszedł w dół o 0,5 proc. do 19.524,29 pkt.

Spadki przeważały także na głównych europejskich parkietach - niemiecki DAX i francuski CAC 40 zniżkowały po ok. 0,4 proc. o 17:00. Zdecydowanie lepsze nastroje dominowały na rynkach amerykańskich, a indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite rozpoczęły sesję od ok. 1-proc. wzrostów.

Obroty na akcjach na GPW wyniosły 1,2 mld zł, a czego 1,0 mld przypadło na spółki z WIG20. Granicę 100 mln zł obrotów przekroczyły akcje PKO BP (140,3 mln zł), PKN Orlen (138,1 mln zł) i Pekao (100,3 mln zł)

Od kilku sesji krótkoterminowy trend spadkowy zaznacza się na wykresie indeksu WIG-Banki. We wtorek indeks stracił na wartości ponad 3 proc. Gorzej wypadły jedynie akcje spółek gamingowych - indeks WIG-Gry zniżkował o 3,5 proc. Sesję na minusie zakończyło 7 z 14 indeksów sektorowych. Ponad 1 proc. zyskały trzy indeksy: WIG-Paliwa, WIG-Chemia i WIG-Motoryzacja.

Zgodnie ze wskazaniem indeksów sektorowych, największe spadki w WIG20 zanotowały banki - kurs akcji PKO BP zniżkował o 4,3 proc., Santander BP o 3,4 proc., mBanku o 3,3 proc., a Pekao o 2,9 proc.

"Wydawało się, że większa od oczekiwań podwyżka stóp procentowych ze strony RPP będzie wspierać notowania banków. Dodatkowo dziś PKO BP poinformował, że zamierza rekomendować walnemu uchwalenie skupu akcji, co również powinno sprzyjać notowaniom. Tymczasem kursy spadają. Z jednej strony może to być odbicie rosnących obaw o wzrost kosztów ryzyka, z drugiej - obawy o negatywny wpływ na wyniki banków przeceny na rynku obligacji" - powiedział Sobiesław Kozłowski.

Przed sesją inwestorzy poznali nowe rekomendacje ze strony Morgan Stanley dla PKO BP i Pekao. Dla PKO BP rekomendacja została obniżona do "równoważ" z "przeważaj", a cenę docelową akcji wyznaczono na 49 zł. Dla Pekao rekomendacja została podwyższona do "przeważaj" z "równoważ". Cena docelowa akcji została ustalona na 144 zł. Na zakończenie sesji akcje PKO BP kosztowały 38,25 zł, a Pekao 111,25 zł.

Wśród liderów spadków znalazł się także CD Projekt, przeceniony o 4,0 proc. do 168,8 zł. Kurs akcji jest coraz bliżej 52-tyg. minimów w okolicach 160 zł.

Być może już na najbliższej sesji historyczne minima testować będzie kurs akcji Allegro, który we wtorek spadł o 2,0 proc. do 27,80 zł.

W gronie pięciu spółek z WIG20, które zakończyły sesję na plusie, wyróżniły się firmy paliwowe. Akcje Lotosu, po wzroście o 3,2 proc. do 70,50 zł znalazły się najwyżej od 52 tygodni. W kwietniu kurs akcji poszedł w górę 20 proc. Akcje Orlenu podrożały o 2,1 proc. do 80,38 zł i są notowane najwyżej od 3 miesięcy.

Analityk Raiffeisen Bank International Oleg Galbur podniósł rekomendację dla PKN Orlen do "kupuj" z "trzymaj", ustalając cenę docelową jego akcji na 97 zł.

W mWIG40 najmocniej (8,1 proc.) urosły notowania Mabionu i jest to już czwarta wzrostowa sesja tych akcji po kilkutygodniowej korekcie.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku znalazły się akcje XTB (3,8 proc. do 21,8 zł), notowane na nowych rocznych maksimach.

Słabością w mWIG40 ponownie w ostatnich dniach raziły spółki gamingowe. Akcje Ten Square Games zostały przecenione o 6,6 proc. do 157 zł i są notowane najniżej od 52 tygodni. Natomiast kurs akcji Play Way spadł o 3,1 proc. do 290,60 zł.

O 2,3 proc. przecenione zostały akcje Famuru.

Spółka opublikowała raport, z którego wynika, że zanotowała w IV kwartale 2021 r. stratę netto 74 mln zł w następstwie rozpoznania 95 mln zł odpisu aktualizacyjnego wynikającego z trwałej utraty wartości firmy przypisanej do segmentu maszyn górniczych (zdarzenie o charakterze jednorazowym i niepieniężnym). W tym okresie przychody wyniosły 294 mln vs 259,4 mln konsensusu, a EBITDA 73 mln zł vs 87,2 mln zł konsensusu.

Liderem obrotów w mWIG40 był Tauron (25,2 mln zł), wyprzedzając XTB (12,9 mln zł).

W sWIG80 dwie spółki - Auto Partner oraz ML System - zwyżkowały po ponad 5 proc.

Auto Partner opublikował przed sesją raport, z którego wynika, że w IV kw. 2021 zysk netto firmy wyniósł 41,6 mln zł (konsensus: 44,7 mln zł), a przychody 587,5 mln zł (konsensus: 585,2 mln zł).

