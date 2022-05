Na Kanale Elbląskim będą wydłużone rejsy do pochylni Jelenie

Wody Polskie zamierzają zmodernizować istniejącą obrotnicę statków na pochylni Jelenie na Kanale Elbląskim i jednocześnie zbudować przy niej zaplecze turystyczne. Ma to spowodować mniejsze obciążenie infrastruktury kanału, ponieważ obecnie większość turystów wypływa na Kanał z Buczyńca, pokonuje trzy pochylnie i wraca do Buczyńca.

W czwartek na pochylni Buczyniec na Kanale Elbląskim Wody Polskie podpisały porozumienie z gminą Rychliki dotyczące zbudowania na terenie tego samorządu - w miejscowości Jelenie, przy istniejącej tam pochylni na Kanale Elbląskim - dużego parkingu dla autokarów i infrastruktury turystycznej (m.in. budowa stacji paliw i punkty odbioru śmieci). Jednocześnie Wody Polskie chcą wyremontować i wzmocnić istniejącą na pochylni Jelenie obrotnicę dla statków.

"Mamy nadzieję, że to pomoże odciążyć bardzo teraz intensywnie użytkowaną infrastrukturę Kanału Elbląskiego" - powiedział obecny na uroczystości prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Obecnie na Kanale Elbląskim występuje dwojaki ruch turystyczny: część turystów pokonuje trasę z Ostródy do Elbląga pokonując po drodze pięć pochylni: Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jelenie i Całuny. Z pochylni Całuny, by dopłynąć do Elbląga trzeba jeszcze pokonać jezioro Druzno i wpłynąć do rzeki Elbląg. Taki rejs jest długi, trwa około ośmiu godzin. Zdecydowana większość turystów decyduje się na krótsze rejsy: wypływa z pochylni Buczyniec i płynie przez Kąty do Oleśnicy. Tam, za pochylnią Oleśnica znajduje się obrotnica, która obraca statki tak, że te mogą wrócić przez Kąty ponownie do Buczyńca. Turyści wracają do Buczyńca, ponieważ tylko tu znajduje się zaplecze turystyczne (parking, kasa biletowa, toalety itp.).

Prezes Wód Polskich w Gdańsku Andrzej Winiarski powiedział PAP, ze w ubiegłym sezonie przez Buczyniec, Kąty i Oleśnicę śluzowało się dziennie nawet 30 jednostek. To sprawiło znaczne obciążenie infrastruktury.

"Trzeba tę infrastrukturę odciążyć, dlatego chcemy, by turyści nie zawracali na kanale, a pokonywali trasę w linii prostej od Buczyńca do Jeleni. Tam zbudujemy parking i zaplecze, tak by autokary mogły wysadzić ludzi w Buczyńcu i przyjechać po nich do Jeleni, a kolejna grupa wsiądzie w Jeleniach i przypłynie do Buczyńca" - wyjaśnił Winiarski.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski wyraził nadzieję, że inwestycja ta będzie zrealizowana w ciągu dwóch lat - w tym roku ma powstać koncepcja, a w przyszłym będą załatwiane sprawy formalne i zaczną się prace.

"Ten obiekt jest kołem zamachowym dla Warmii i Mazur, dla części elbląskiej i w połączeniu w kanałem żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną ma szansę stać się bardzo spójną, koherentną linią żeglugową, turystyczną. Zachęcam włodarzy gmin nadzalewowych do korzystania z Polskiego Ładu, do współpracy z Wodami Polskimi i rządem, bo przy tego typu inwestycjach co przekop, czy modernizacja pętli mazurskiej, czy ta inwestycja, to grzechem byłoby nie wykorzystać takiej szansy" - mówił Witkowski.

Umocnienie obrotnicy w Jeleniach i budowa zaplecza turystycznego w tej miejscowości szacowane są na ok. 7 mln zł.

Kanał elbląski został zbudowany w połowie XIX wieku, by transportować towary z okolic Iławy do portu w Elblągu. Problem w budowie drogi wodnej polegał na tym, że jezioro Jeziorak, na którym rozpoczyna się szlak leży na wysokości 99,5 m n.p.m. zaś jezioro Druzno jest na poziomie zero. Początkowo planowano budowę wielu śluz (powstało ich pięć), ale były wątpliwości, czy w zbiornikach wodnych wystarczy wody na ten system śluzowania. W trakcie budowy jej pomysłodawca - Jakob Stenke zaprojektował pochylnie; statki wpływają na wózki, które ciągnięte są linami po szynach, pokonując w ten sposób wzniesienia. Pochylni jest pięć.

Kanał Elbląski jest wpisany na listę pomników historii, trwają starania, by umieścić go na liście UNESCO.

