Na kolejową zakopiankę wracają roboty; od września do grudnia pociągi pod Tatry nie dojadą

O września do grudnia zaplanowano kolejny, ostatni już etap prac na kolejowej trasie pod Tatry. Przywrócony na okres wakacji ruch pociągów do Zakopanego zostanie znów wstrzymany. Do końca roku roboty mają zostać zakończone, a stacja końcowa w Zakopanem otwarta.

Jak informuje biuro prasowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., od września do grudnia b.r. planowane są kolejne prace, wymagające zmian w organizacji ruchu kolejowego od stacji Sucha Beskidzka do Zakopanego.

"Na odcinku Sucha Beskidzka - Chabówka prowadzone będą prace w zakresie przebudowy przejazdów kolejowo-drogowych i zabudowy sieci podziemnych. Kontynuowane będą wielobranżowe roboty na stacji i na łącznicy w Chabówce oraz na stacji Zakopane i na odcinku Szaflary - Biały Dunajec - Poronin. Wykonanie zasadniczych robót na kolejowej zakopiance, w ramach inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych Splanowane jest do końca bieżącego roku. Oddanie zmodernizowanej stacji Zakopane również przewidziano w deklarowanym terminie" - przekazała PAP Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK.

Dzięki trwającemu od 2018 r. remontu, czas jazdy pociągiem na linii Kraków - Zakopane ma skrócić się z 3 godzin do ok. 2 godzin i 15 min. Podróżni zyskają także nowe, komfortowe stacje i przystanki. Inwestycje na kolejowej zakopiance, w tym modernizacja i budowa przystanków realizowane są w ramach projektu "Prace na liniach nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Projekt o wartości ponad 1,1 mld zł netto jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

