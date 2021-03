Na koniec dnia WIG20 oddał wcześniejsze wzrosty

Choć w pierwszej części poniedziałkowych notowań WIG20 zwyżkował nawet o 1 proc., to na koniec dnia oddał niemal całość wzrostów. Mocno zwyżkowały JSW i sektor energetyczny, jednak indeks blue chipów powstrzymywał przed wzrostami mocno zniżkujący Mercator Medical, debiutujący w jego składzie.

WIG20 zakończył poniedziałkowe notowania niewielkim wzrostem o 0,08 proc. do 1.929,12 pkt. WIG zwyżkował o 0,34 proc. do 57.789,28 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,94 proc. do 4.329,89 pkt.

sWIG80 wzrósł 1,41 proc. i wyniósł 18.569,9 pkt. Indeks małych firm zwyżował trzecią sesję z rzędu i po raz kolejny poprawił swoje 13 letnie maksimum.

Obroty na GPW wyniosły nieco ponad 2 mld zł, z czego 1,6 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (950 mln zł) oraz Biomedu-Lublin (130 mln zł).

"Początek nowego tygodnia na warszawskim parkiecie dawał nadzieję na odreagowanie zeszłotygodniowych spadków. Szczególnie obiecujące były pierwsze godziny handlu, podczas których WIG20 wyróżniał się na tle innych europejskich indeksów. Mogła to być konsekwencja przypływu inwestorów z tureckiego rynku akcji, który po usunięciu ze stanowiska szefa tamtejszego banku centralnego tracił ok. 10 proc." - powiedział analityk DM Banku BPS, Artur Wizner.

"W drugiej połowie dnia na GPW inicjatywę przejęli sprzedający, a indeks WIG20 zakończył sesję na poziomie piątkowego zamknięcia, testując po raz trzeci strefę wsparcia na poziomie 1.920-1.930 pkt. Utrzymujące się negatywne nastroje związane z III falą pandemii oraz powrotem restrykcji, który przesuwa w czasie oczekiwane odbicie w gospodarce sprawiają, że nawet pokonanie najbliższego oporu na 1.960 pkt. może dla byków stanowić trudność" - wskazał.

Analityk zwrócił uwagę na 9-proc. wzrost notowań JSW. Ocenił, że choć spółka poinformowała w ubiegłym tygodniu o 1,5 mld zł straty netto w 2020 r., wobec 600 mln zł zysku rok wcześniej oraz informowała o nowych przypadkach koronawirusa w swoich kopalniach, kurs zawrócił z oporu na poziomie 30 zł i kieruje się na dalszą ścieżkę wzrostową.

Dodał, że pozytywnie wyróżnił się także sektor energetyczny, w tym rosnące po 4 proc. PGE i Tauron, które odrobiły tym samym dużą część strat z ubiegłego tygodnia.

"Na drugim biegunie znalazł się debiutujący w gronie blue chipów Mercator Medical, który stracił około 8 proc. Wyraźnie tracił także CD Projekt, którego kurs w dół ciągną obawy o sprzedaż +Cyberpunka+, w związku z brakiem zapowiadanej aktualizacji gry" - powiedział.

CD Projekt zniżkował o 2,8 proc. do 217 zł.

Z kolei Mercator Medical tracił czwartą sesję z rzędu. Tym razem, przewodząc spadkom w WIG20, kurs poszedł w dół o blisko 8 proc. do 338 zł, przy obrotach sięgających 60 mln zł. Po piątkowej sesji Mercator wszedł do indeksu w miejsce Alior Banku.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 0,3 proc. W USA S&P 500 zwyżkował o 0,9 proc., a technologiczny Nasdaq rósł o 1,7 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW zwyżkowało 11 z 15 indeksów. Przez cały dzień wzrostom przewodził WIG-leki, który na koniec dnia zwyżkował o blisko 7 proc. Wzrostem o 2,8 proc. wyróżniła się energetyka. Po drugiej stronie zestawienia znaleźli się producenci gier i spółki górnicze - ich indeksy poszły w dół po nieco ponad 1 proc.

W WIG20 od rana wzrostom przewodziło JSW. Po dwóch dniach spadków i ponad 5 proc. przecenie w piątek, kurs spółki węglowej poszedł w górę o 9 proc. do 33,0 zł, przy obrotach przekraczających 40 mln zł.

Na godzinę przed końcem notowań, kiedy kurs KGHM był w okolicy swojego dziennego minimum, na rynek napłynęła informacja, że sprzedaż miedzi w grupie KGHM w lutym 2021 r. wyniosła 62,9 tys. ton i była wyższa o 3 proc. niż przed rokiem. Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła 58 tys. ton, co oznacza wzrost o 5 proc. rdr. Kurs do końca sesji utrzymał się w okolicy 181 zł, 1,8 proc. pod kreską.

W mWIG40 na koniec dnia Biomed-Lublin zwyżkował o 19 proc. przy drugich obrotach na rynku. Jak ocenił Wizner, Biomed przyzwyczaił już inwestorów do dużej zmienności.

Z kolei wśród najmocniej zniżkujących był Benefit Systems - w dół o blisko 5 proc. do 773 zł, najniżej od trzech miesięcy. Obroty na akcjach spółki wyniosły 280 tys. zł i były jednymi z najniższych w indeksie. Analitycy wskazują, że w poniedziałek Gazeta Wyborcza podała, iż wiosną PZU planuje wejść na rynek fitness i rozprowadzać wśród klientów własne karty sportowe.

W indeksie małych firm najmocniej zwyżkował TIM - przy obrotach sięgających 4 mln zł kurs poszedł w górę 10 proc. do 21,8 zł i znalazł się najwyżej od 8 lat. Przedstawiciele TIM poinformowali podczas poniedziałkowej wideokonferencji, że grupa będzie rosnąć wraz z ok. 20-proc. rozwojem rynku e-commerce, co ma pozwolić na regularne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami, zgodnie z przyjętą polityką dywidendową na lata 2021-23.

Między 8 a 6 proc. zwyżkowały ZE PAK, Polimex Mostostal, Mabion, Erbud i Asbis.

Erbud ujawnił informacje o podpisaniu umowy o wartości 28,82 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Sulmierzyce.

Asbis podał, że jego przychody w lutym wzrosły rok do roku o 37 proc. do ok. 240 mln USD.

