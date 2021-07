Na koniec I kw. na polskim rynku było 44,115 mln kart płatniczych

Na koniec I kwartału 2021 r. znajdowało się na rynku polskim 44,115 mln kart płatniczych, to jest więcej o 441 tys. kart niż na koniec 2020 r. Oznacza to wzrost o 1 proc. – poinformował w poniedziałek NBP.

Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek dane o kartach płatniczych na koniec I kw. 2021. Wynika z nich, że liczba kart płatniczych na polskim rynku wyniosła wtedy 44,115 mln. W tej licznie znalazło się 38,9 mln kart zbliżeniowych. Na przestrzeni I kwartału 2021 r. liczba takich kart zwiększyła się o 574 tys. Udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych wyniósł 88,3 proc. (w poprzednim kwartale stanowił on 87,8 proc.).

Według danych NBP, podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe (82,1 proc.). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 36,2 mln szt. i w ciągu kwartału zwiększyła się o 459 tys. (wzrost o 1,3 proc.). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (12,3 proc.), których łączna liczba wyniosła 5,405 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni I kwartału 2021 r. zmniejszyła się o 11,7 tys. (spadek o 0,2 proc.).

"Karta płatnicza posłużyła klientom na przestrzeni kwartału do realizacji transakcji zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych średnio 37 razy, co oznacza spadek w porównaniu do wartości wskaźnika w okresie poprzedzającym (średnio 39 razy użyto pojedynczej karty). W I kwartale 2021 r. wartość pojedynczej transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej wynosiła średnio 121 zł (podczas gdy w poprzednim kwartale 126 zł). W omawianym kwartale średnia wartość pojedynczej transakcji zbliżeniowej wyniosła 60 zł (w poprzednim kwartale wynosiła 61,5 zł)" - napisano w raporcie NBP.

Bank centralny poinformował, że w I kwartale 2021 r. przeprowadzono 1,644 mld transakcji kartami płatniczymi (spadek o 3 proc.) o łącznej wartości 198,2 mld zł (spadek o 7 proc.). W I kwartale 2021 r. przy użyciu kart przeprowadzono 1,52 mld transakcji bezgotówkowych, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło spadek o 2,5 proc. Transakcje bezgotówkowe stanowiły już 92,6 proc. łącznej liczby wszystkich transakcji kartami (pozostałe 7,4 proc. wszystkich transakcji stanowiły transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back)). Wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 102 mld zł (co stanowiło spadek o 6 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału).

"Karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio 35 razy (w poprzednim kwartale było to 36 razy). Pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 67 zł (w poprzednim kwartale 69,2 zł)" - napisano w informacji NBP.

W I kwartale 2021 r. odnotowano spadek liczby oraz wartości transakcji kartami płatniczymi w Internecie. Według danych agentów rozliczeniowych w I kwartale 2021 r zrealizowano w Internecie 40,3 mln transakcji. kartami płatniczymi, co oznacza w porównaniu do kwartału poprzedniego spadek o 6 proc. Wartość transakcji w Internecie opiewała na kwotę 5,6 mld zł. W porównaniu do poprzedzającego kwartału odnotowano spadek o 7 proc. - poinformował NBP.

Z danych banku centralnego wynika, że na koniec marca 2021 r. polski rynek oferował dostęp do 1,04 mln terminali POS, czyli było ich o 10,4 tys. więcej niż na koniec 2020 r. Obecnie wszystkie dostępne na rynku polskim terminale POS są przystosowane do obsługi kart zbliżeniowych. Liczba działających akceptantów wyposażonych w terminale POS zwiększyła się do poziomu 503,6 tys. (wzrost o 2 proc.). Nastąpił także wzrost liczby punktów handlowo-usługowych, które są przystosowane do akceptacji kart płatniczych. Na koniec marca 2021 r. punktów tego typu było 793,5 tys., czyli więcej o 7,6 tys. (wzrost o 1 proc.) w porównaniu do końca 2020 r.

Na koniec marca 2021 r. w Polsce funkcjonowało 21,4 tys. bankomatów - poinformował NBP w raporcie. Na przestrzeni I kwartału 2021 r. liczba bankomatów zmniejszyła się o 427 urządzeń (spadek o 2 proc.). W okresie tym zrealizowano 109,7 mln transakcji wypłat z bankomatów, tj. nastąpił spadek o 8 proc. w porównaniu do kwartału poprzedzającego.

"Łączna wartość wypłat wyniosła 74,6 mld zł, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznacza spadek o 8 proc. Wypłata w bankomacie średnio wynosiła 680 zł, czyli była nieznacznie niższa niż w kwartale poprzednim (685 zł)" - napisano w raporcie banku centralnego.

W zakresie wykorzystania wypłaty sklepowej (cash back) I kwartał 2021 r. był zbliżony do poprzedzającego kwartału. W I kwartale 2021 r. odnotowano wzrost liczby wypłat o 2 proc. oraz wzrost ich wartości o 0,3 proc. Na przestrzeni I kwartału 2021 r. zarejestrowano 4,5 mln wypłat na łączną kwotę 588,2 mln zł. Pojedyncza wypłata sklepowa opiewała średnio na kwotę 131 zł (w poprzedzającym kwartale było to 133 zł).

"Należy również zauważyć, iż odnotowano niekorzystną zmianę, tj. zmniejszenie liczby placówek handlowych oferujących klientom usługę cash back. Na koniec marca 2021 r. placówek oferujących tę usługę było 253 tys., zatem w okresie I kwartału 2021 r. ubyło prawie 11 tys. takich placówek" - stwierdzono w raporcie NBP.

