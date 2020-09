Na koniec miesiąca na warszawskiej giełdzie panował spokój

W środę główne indeksy warszawskiej giełdy nie zanotowały większych zmian, w ujęciu miesięcznym wszystkie cztery wskaźniki zakończyły wrzesień między 3 proc. a 5 proc. pod kreską.

"Jak na zakończenie kwartału obroty na GPW nie były dziś zbyt duże, a to właśnie koniec okresu rozliczeniowego może tłumaczyć środowe ruchy na rynkach zagranicznych. Nastroje w Europie poprawiły się po starcie rynku kasowego w USA po lepszym od oczekiwań raporcie z rynku pracy i spekulacjach o tym, że pakiet fiskalny może niedługo zostać uchwalony. WIG20 bez wyraźnego trendu zakończył notowania z niewielkim minusem, co po poniedziałkowym wzroście i wczorajszej korekcie pozostawia go w niepewności" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

Analityk zwrócił uwagę na 12 proc. wzrost kursu PlayWay po wynikach lepszych od oczekiwań rynku. Producent gier odnotował w II kw. 2020 roku 52,5 mln zł EBITDA wobec 23,4 mln zł przed rokiem. Konsensus PAP Biznes zakładał, że EBITDA wyniesie 28,2 mln zł, a prognozy analityków znajdowały się w przedziale 26,1-32,5 mln zł.

Na zamknięciu w środę WIG20 stracił 0,32 proc. osiągając poziom 1.712,73 pkt., WIG zniżkował o 0,18 proc. do 49.411,53 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,07 proc. do 3.562,00 pkt., a sWIG80 spadł o 0,08 proc. do 14.222,02 pkt.

We wrześniu WIG20 stracił 4,9 proc., WIG zniżkował o 4,3 proc., mWIG40 spadł o 3,9 proc., a sWIG80 poszedł w dół o 3,4 proc.

W ujęciu kwartalnym pod kreską są WIG20 (-2,6 proc.) i WIG (-0,4 proc.), a indeksy średnich i małych firm są na plusie, odpowiednio o 2,7 proc. i 6 proc.

Od początku roku w dalszym ciągu tylko sWIG80 cieszy się wzrostem i jest 18,1 proc. nad kreską.

Obroty na GPW wyniosły w środę 917 mln zł, z czego 724 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (155 mln zł). Ryczko zwrócił także uwagę na drugie obroty na rynku (121 mln zł), notowanej na NewConnect spółki Inno-Gene. Jak zauważył, jej kurs rósł trzy sesje z rzędu po komunikacie o otrzymaniu dużego zamówienia z Indii. Kurs poszedł w górę w tym czasie ponad 170 proc. do 45 zł. Dodał, że rynek najwyraźniej chłodno przyjął konferencję spółki, która miała miejsce w trakcie środowej sesji. W ciągu dnia akcje notowane były nawet po 57 zł, jednak dzień zakończyły spadkiem o 20 proc. osiągając około 36 zł.

Niemiecki DAX przez większość dnia pozostawał pod kreską, jednak pod koniec sesji wyszedł na plus i w momencie zamknięcia sesji na GPW zyskiwał ok. 0,1 proc., a S&P 500 zwyżkował 1,1 proc.

Na krajowym rynku 7 z 15 indeksów sektorowych zniżkowało, w tym najmocniej motoryzacja - o 2,3 proc. Rosły zaś banki - o 1,2 proc.

W WIG20 najmocniej wzrósł kurs Alior Banku - o 8 proc. do 13,42 zł.

Ryczko zwrócił uwagę na rozbieżność w notowaniach spółek energetycznych. Podczas gdy mocno w dół (-4,5 proc.) poszedł Tauron - PGE wzrosło o 1,7 proc.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas konferencji Pomeranian Offshore Wind Conference w Szczecinie poinformował, że PGE zakłada, iż w 2040 r. energia z morskich farm wiatrowych stanowić będzie ok. 40 proc. produkcji grupy, jeśli dojdzie do wydzielenia z jej struktur aktywów węglowych. Prezes powiedział również, że aktywa grup energetycznych pozostałe po wydzieleniu aktywów węglowych powinny zostać skonsolidowane w jednym podmiocie, który - w przyszłości - mógłby myśleć o ekspansji zagranicznej.

CD Projekt zniżkował o 3 proc. Zdaniem analityka, rynek negatywnie odebrał informację o wprowadzeniu sześciodniowego tygodnia pracy (crunch - ang.) pomimo wcześniejszych zapewnień, że do tego nie dojdzie. Mogło to być odebrane jako sygnał, że tworzona przez studio najbardziej wyczekiwana gra roku "Cyberpunk 2077", której premiera zaplanowana jest na 19 listopada, wymaga jeszcze sporo szlifów.

Na rynku małych spółek przeważyły spadki, którym przewodziły: INC - w dół o 14 proc., Harper Hygienics - spadek o 11 proc., WorkService - ze zniżką o 10,5 proc.

Na szerokim rynku negatywnie wyróżniły się akcje Delko - kurs spadł o ponad 30 proc. przy obrotach przekraczających 5 mln zł. Spółka podała wyniki finansowe za I półrocze '20 - jej zysk netto wyniósł 10,4 mln zł wobec 7,1 mln zł rok wcześniej.