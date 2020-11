Na koniec września w sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej było 357 tys. mikroinstalacji

Liczba mikroinstalacji, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej w końcu września 2020 r. sięgnęła 357 tys. - wynika z danych stowarzyszenia dystrybutorów prądu. Według organizacji, tak duże tempo rozwoju wymaga nowych regulacji.

Z danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej wynika, że na koniec III kwartału 2020 r. moc zainstalowana wszystkich mikroinstalacji osiągnęła 2,3 GW.

W okresie od stycznia 2019 r. do końca września 2020 r. przyłączono do sieci prawie 303 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 2 GW. Natomiast od początku 2020 r. do końca trzeciego kwartału 2020 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) przyłączyli do swojej sieci ponad 200 tys. nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 1,36 GW.

"Pomimo trudnej sytuacji związanej z wybuchem epidemii COVID-19 w ciągu tylko trzech kwartałów 2020 r. do sieci OSD przyłączono ponad dwukrotnie więcej mikroinstalacji niż w całym 2019 r." - ocenił dyrektor Biura PTPiREE Wojciech Tabiś.

Z danych Towarzystwa wynika, ze większość mikroinstalacji stanowią źródła fotowoltaiczne, a dokładniej mikroinstalacje prosumenckie, czyli takie, które co do zasady powinny produkować energię w ilości odpowiadającej zużyciu konsumenta w miejscu wytworzenia.

PTPiREE wskazuje, że na rekordowe tempo rozwoju mikroinstalacji w ostatnim czasie bardzo duży wpływ mają m.in. programy: "Mój prąd" i "Czyste powietrze", wspierające rozwój energetyki prosumenckiej.

Organizacja wskazuje jednocześnie, że tak gwałtowny przyrost liczby i mocy niestabilnych źródeł energii elektrycznej generuje pojawienie się zjawisk sieciowych, z którymi OSD nie mieli do tej pory do czynienia. Dlatego wzrostowi liczby mikroinstalacji powinno towarzyszyć pojawienie się mechanizmów zachęcających do zużywania energii w miejscu jej wytworzenia.

To np. budowa magazynów energii lub stworzenie mechanizmów rynkowych umożliwiających OSD korzystanie z usług związanych z zarządzaniem generacją z mikroinstalacji na potrzeby bilansowania na lokalnym rynku energii oraz rynku usług elastyczności - wskazuje PTPiREE.