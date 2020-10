Na kontach ARP na firmy czeka 650 mln zł na Politykę Nowej Szansy

Na kontach Agencji Rozwoju Przemysłu dostępnych jest 650 mln zł dla firm, które chcą skorzystać z rządowego programu Polityka Nowej Szansy - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński. Dodał, że trwa weryfikacja pierwszych kilkudziesięciu złożonych wniosków.

Polityka Nowej Szansy to kolejny instrument uruchomiony w ramach pomocy publicznej, którego celem jest wsparcie firm znajdujących się w trudniej sytuacji ekonomicznej m.in. w wyniku pandemii koronawirusa.

Budżet projektu to maksymalnie 120 milionów złotych rocznie przez 10 lat, co w sumie daje 1,2 mld zł.

W tym roku program został zasilony dodatkowo 600 mln zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- Polityka Nowej Szansy stanowi odpowiedź na występujące na rynku ograniczenia związane z finansowaniem przedsiębiorstw będących w kryzysie, mających jednak potencjał do dalszego rozwoju - powiedział Kolczyński.

Wskazał, że nabór wniosków do programu ruszył 24 września br., a wśród dotychczasowych wnioskodawców są zarówno mikro, małe, jak i średnie przedsiębiorstwa, które chcą przeprowadzić restrukturyzację i potrzebują na to wsparcia finansowego, w tym również znajdujący się w procesie restrukturyzacji sądowej.

Wiceprezes zaznaczył, że pomoc w ramach Polityki Nowej Szansy przeznaczona jest do wszystkich kategorii firm, z wyłączeniem sektora hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla lub finansowego. Będzie to też m.in. pomoc dla tych przedsiębiorców, którzy nie mogli skorzystać z uruchomionych do tej pory instrumentów finansowych. "Program ma skłonić i zachęcić firmy do przygotowania się do kompleksowej i merytorycznej restrukturyzacji, która umożliwi im pozostanie na rynku" - powiedział. Wskazał, że wsparcie z programu może być też przeznaczone na "skuteczne zakończenie działalności i zlikwidowanie przedsiębiorstwa".

Pytany o to, kiedy ruszą pierwsze wpłaty na konta firm, wiceprezes powiedział, że zgodnie z postanowieniami ustawy, ARP na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni, natomiast w przypadku spraw bardziej skomplikowanych jest to 45 dni. "Jeszcze żadna decyzja nie została wydana, ponieważ wnioski wymagają uzupełnienia" - wskazał. "Będziemy rygorystycznie tych terminów przestrzegali i jeżeli wnioski będą kompletne i będą spełniały wymagania, to wsparcie niezwłocznie będzie udzielone" - zaznaczył.

Oprócz pomocy finansowej - jak powiedział - przedsiębiorcy mogą również liczyć na wsparcie ekspertów od restrukturyzacji. W tym celu ARP zawarła porozumienie z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych, którzy będą udzielać firmom konsultacji w Centrach Obsługi Przedsiębiorców ARP. Mają one polegać m.in. na wyjaśnianiu, jakie wymogi należy spełnić, by uzyskać finansowanie z programu.

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców zakłada trzy formy wsparcia: pierwsza to pomoc na ratowanie firmy w formie pożyczki do 6 miesięcy (przedsiębiorca zyskuje płynność finansową na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji). Druga - to tymczasowe wsparcie restukturyzacyjne w formie pożyczki do 18 miesięcy (przedsiębiorca wdraża przygotowany przez siebie plan restrukturyzacji). Trzecia forma - tzw. pomoc na restrukturyzację - jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, którego koszty mogą być finansowane w formule dłużnej lub kapitałowej. Jest to finansowanie na cały okres wdrażania pełnego planu restrukturyzacji.