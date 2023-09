Złoty 13 września mocno tracił, by potem zyskać po 5 gr do głównych walut. Miała pomóc interwencja słowna prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa. Nie wszyscy w to wierzą. – Może to skoordynowana akcja słowno-walutowa – uważa Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion.

Kurs złotego przeżywa bardzo trudne chwile od zeszłego tygodnia, gdy 6 września Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podjęła zaskakującą decyzję o obniżce stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych (rynek oczekiwał obniżki co najwyżej o 25 punktów bazowych).

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju zapewnił, że polski rząd nie pozwoli na drastyczny spadek kurs złotego

Z kolei prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) powiedział w środę, 13 września, w wypowiedzi dla Bloombera, że złoty osłabił się poza optymalny poziom, a bank centralny powinien brać pod uwagę w swoich decyzjach kwestie kursowe. Szef PFR wskazał też, że rząd ma skuteczne instrumenty, które pozwalają na utrzymywanie optymalnego poziomu kursu, co odbywa się m.in. przez ograniczanie płynności na złotym.

W podobny sposób później wypowiadał się wiceminister finansów Artur Soboń, który napisał na Twitterze, że kurs euro w przedziale 4,40-4,60 zł wspiera eksport oraz spadek inflacji,

a stabilny złoty jest dla rządu bardzo ważny.

Po słowach Borysa złoty niemal momentalnie zyskał po 5 gr do głównych walut.

"Interwencja słowna" wystarczyła, czy Narodowy Bank Polski wytoczył cięższe działa?

"No i mamy oczekiwaną przeze mnie od paru dni (i przez Bank of America) interwencję na rynku walutowym. Ciekawe, na jak długo wystarczy. Interwencje trendy spowalniają, ale ich nie zmieniają" – zauważył na Twitterze w środę, 13 września, tuż po imponującym skoku kursu złotego główny analityk domu inwestycyjnego Xelion Piotr Kuczyński.

Kuczyński jednak nie dowierza, że sama "interwencja słowna" przyniosłaby taki skutek.

Tak jakby inwestorzy tego (że rząd i NBP mają odpowiednie instrumenty – przyp. red.) nie wiedzieli. Przecież nawet w komunikatach RPP jest zdanie o interwencji. Być może to skoordynowana akcja słowno-walutowa – stwierdził na Twitterze Kuczyński.

W opowieść o interwencji słownej nie wierzy również dr ekonomii z Uniwersytetu Warszawskiego Jarosław Klepacki. "Czemu nikt nie mówi o tym głośno? Struktura zmian ewidentnie wskazuje na działania NBP. Może nie jest to zdecydowana interwencja, ale z pewnością próba stabilizacji w wycenie złotego" – zauważył.

Prezes NBP zapewniał, że "taki kurs jak jest teraz, jest dobry"

We wrześniowej informacji po posiedzeniu RPP można przeczytać, że "NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie". W szczególności "NBP może stosować interwencje na rynku walutowym".

Prezes NBP Adam Glapiński w ostatnim czasie regularnie jednak podkreślał, że bank centralny nie interweniuje na rynku walutowym.

Jak stwierdził prezes NBP na wrześniowej konferencji, tuż po gwałtownym tąpnięciu kursu złotego łączonym z niespodziewaną decyzją Rady o obniżce stóp aż o 75 pb., "taki kurs jak jest teraz, jest dobry", a "naszym (Rady – przyp. red.) celem nie jest kurs złotego".

Kurs złotego jest dla nas bardzo ważny, pomaga nam przezwyciężać inflację, jednak naszym celem nie jest kurs złotego, nie interweniujemy po to, by jakiś kurs uzyskać - podkreślił Glapiński.

Co dalej z polską walutą? Prognozy są niepokojące

Kurs złotego w czwartek, 14 września, pozostaje lekko umocniony w stosunku do dolara, za którego tuż przed godz. 12 płaciliśmy 4,31 zł. Euro kosztowało 4,63 zł, frank 4,83 zł, a funt – 5,38 zł. To wciąż są poziomy znacznie powyżej tych, które obserwowano w zeszłą środę przed decyzją RPP.

Co dalej? Analitycy ING Banku Śląskiego w swojej analizie podkreślili, że problemy złotego mogą się jeszcze pogłębiać. A to dlatego, że nie tylko weszliśmy w ryzykowny sposób luzowania polityki pieniężnej. Czeka nas też znaczne luzowanie w polityce fiskalnej, gdy rząd zdążył już zapowiedzieć rekordowy deficyt w 2024 roku (blisko 165 mld zł). Rekordowo zwiększą się też potrzeby pożyczkowych brutto (do kwoty 420 mld zł).

