Na LME w Londynie ceny miedzi na stabilnym poziomie

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie pozostają w poniedziałek na stabilnym poziomie. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany po 8.850,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 4,0190 USD za funt i zyskuje 0,06 proc.

Inwestorzy oceniają możliwe skutki wstrzymania pracy w kopalni rud miedzi Grasberg w Indonezji.

Grasberg, która należy do koncernu Freeport-McMoRan Inc., to druga największa kopalnia miedzi na świecie - dziennie produkuje ok. 5 mln funtów miedzi , a rocznie 827.820 ton.

Praca w Grasberg została wstrzymana z powodu błota, które dostało się do urządzeń, a działalność kopalni ma zostać wznowiona do końca lutego.

Wstrzymanie pracy w Grasberg podkreśla zagrożenia, jakie może doświadczyć światowa produkcja miedzi, po zakłóceniach do jakich doszło wcześniej w Peru, w kopalniach miedzi Las Bambas i Antapaccay.

"Im więcej takich incydentów w wydobyciu w kopalniach miedzi, tym większe ryzyko dla globalnych dostaw tego metalu, które mogą nie być tak wysokie, jak się spodziewano na rynkach" - mówi Wei Lai, analityk Zijin Tianfeng Futures Co.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź straciła 126 USD do 8.858,00 USD za tonę.

