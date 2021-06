Na lotnisko Katowice wrócił czwarty regularny przewoźnik – Lufthansa

Na lotnisko Katowice, po ponadrocznej przerwie, powróciła w środę Lufthansa, oferująca regularne połączenie do portu przesiadkowego we Frankfurcie. Obecnie rozkładowe loty oferują też z Katowic inni regularni przewoźnicy: Wizz Air, Ryanair i Polskie Linie Lotnicze LOT.

"Należący do niemieckiego przewoźnika CRJ-900 wystartował z jednego z największych europejskich portów lotniczych o godzinie 13. i wylądował w Pyrzowicach chwilę po godzinie 14. Był to pierwszy od ponad roku rejs Lufthansy do Katowice Airport" - przekazał w środę Piotr Adamczyk ze służb prasowych portu.

Jak przypomniał, ze względu na pandemię koronawirusa Lufthansa zawiesiła loty do Pyrzowic w marcu ub. roku. Aby uczcić powrót przewoźnika do Katowic po tak długim okresie nieobecności, pierwszy rejs powitano tam - zgodnie z lotniczą tradycją - salutem wodnym.

"Reaktywacja połączenia pomiędzy pyrzowickim lotniskiem a Frankfurtem jest istotna nie tylko ze względu na popularność tego kierunku - w 2019 r. obsłużono w ramach tej trasy prawie 135 tys. podróżnych - lecz także dlatego, że jest to pierwsze i najstarsze połączenie regularne realizowane z Katowice Airport za granicę" - zaznaczył szef zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

Jak przypomniał, Lufthansa wykonała pierwszy rejs z Pyrzowic do Frankfurtu 28 marca 1993 r. i obsługiwała tę trasę nieprzerwanie do wybuchu pandemii. Od 1993 r. na pokładach samolotów niemieckiej linii przewieziono z i do Katowic prawie 3 mln pasażerów.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem Lufthansa początkowo będzie oferowała loty między Pyrzowicami a Frankfurtem od trzech do czterech razy w tygodniu. Od 28 czerwca br. kierunek obsługiwany będzie codziennie od poniedziałku do niedzieli. Lufthansa zapowiedziała również, że loty na trasie między Katowicami i Monachium zostaną reaktywowane 27 marca 2022 r.

Lufthansa jest kolejnym przewoźnikiem regularnym, który zapowiedział i zrealizował powrót do stałej obsługi tras z katowickiego lotniska.

Ogółem. wraz z wdrożeniem z końcem marca br. letniego rozkładu lotów z tego portu lotniczego zapowiadano w nim 68 tras regularnych do 20 państw, a także 64 trasy czarterowe do 19 państw. Od tego czasu przewoźnicy lotniczy dokonali szeregu korekt w swoich siatkach połączeń.

W ostatnich dniach lotnisko przekazało zaktualizowany harmonogram przywracania lotów przez największego dotąd przewoźnika w Katowicach - Wizz Aira. Obecnie realizuje on stamtąd 15 kierunków, a do końca sierpnia planuje wznowienie lub reaktywację lotów jeszcze na 19 trasach.

Większość swoich połączeń z Katowic wznowił już Ryanair, który obecnie lata stamtąd na 12 połączeniach; linia panuje przywrócenie jeszcze pięciu kierunków. Sieć wakacyjnych połączeń z Katowic rozwinęły już Polskie Linie Lotnicze LOT, które prócz całorocznej Warszawy, latają obecnie sezonowo na jedenastu kierunkach wakacyjnych i planują ich jeszcze cztery.

Debiutujący w Katowicach ukraiński przewoźnik SkyUp Airlines pierwotnie zamierzał latać stamtąd do Kijowa-Boryspolu od 29 maja; obecnie start tego kierunku ma nastąpić 24 sierpnia br.

Ponadto, ofertę połączeń czarterowych z Katowic rozwijają touroperatorzy, którzy m.in. wiosną tego roku m.in. uruchomili stamtąd parę kierunków długodystansowych, w tym do Meksyku i na Dominikanę.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię było to 1,44 mln pasażerów. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

