Na Lotnisku Chopina w październiku odprawiono blisko 1,4 mln pasażerów

Warszawskie Lotnisko Chopina odprawiło w październiku ponad 1 mln 397 tys. podróżnych, czyli o 58 proc. więcej niż w analogicznym miesiącu 2021 r. i o 21 proc. mniej wobec października 2019, ostatniego roku przed pandemią - podał w środę stołeczny port.

Jak przekazało Lotnisko Chopina, rekordowym dniem był 2 października, kiedy z usług stołecznego portu skorzystało 53 tys. 678 osób.

W ubiegłym miesiącu dla 27 proc. pasażerów stołeczny port był lotniskiem przesiadkowym. Strefę Non Schengen wybrało 534 tys. 590 osób, a strefę Schengen - 863 tys. 256.

Najbardziej popularnymi kierunkami w połączeniach regularnych w październiku były: Londyn, Paryż, Amsterdam, Frankfurt i Monachium. Wśród połączeń czarterowych największą popularnością cieszyły się: Antalya, Marsa Alam, Hurghada, Kos, Heraklion.

W październiku per saldo zrealizowano 13 tys. 712 operacji lotniczych - prawie tyle samo co miesiąc wcześniej i nieco mniej niż trzy lata temu. "Jednak utrzymujący się niemalże na tym samym poziomie wyrażony w procentach wskaźnik wypełnienia miejsc pasażerskich w samolotach wskazuje na dynamiczną i szybszą niż przewidywano odbudowę ruchu lotniczego" - przekazał port.

Z informacji lotniska wynika, że od początku roku do końca października w porcie odprawiono 85 tys. 652 tony ładunków. To o 7 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Przez ostatnie 10 miesięcy przewieziono też 7 tys. 483 tony listów i przesyłek pocztowych - to wzrost w ciągu ostatnich 2 lat.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln podróżnych, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r. W 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów, co oznaczało spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

