Na lotnisku Katowice od 27 lutego testy dla przylatujących spoza Schengen

Od 27 lutego br. na lotnisku Katowice osoby przylatujące z krajów spoza strefy Schengen będą miały możliwość wykonania szybkich komercyjnych antygenowych testów diagnostycznych pod kątem koronawirusa – podały w piątek wieczorem służby prasowe portu.

Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego lotniska, punkt testowy zostanie zlokalizowany przed kontrolą paszportową, czyli przed granicą państwa. Wykonane w tym miejscu testy, w przypadku negatywnego wyniku, zgodnie z wymogami rozporządzenia, będą podstawą do zwolnienia z kwarantanny po przylocie do Polski.

Koszt testu po przylocie wyniesie 180 zł (preferowana będzie płatność kartą). W tej kwocie pasażer otrzyma zaświadczenie w języku polskim lub angielskim, które potwierdzi uzyskany wynik testu. Będzie ono przekazywane w formie wydruku lub drogą elektroniczną do 20 minut od pobrania materiału.

Badania będą wykonywane przez zewnętrzne laboratorium, wykorzystujące certyfikowane testy antygenowe Panbio firmy Abbot.

Możliwość wykonania na lotnisku Katowice szybkich komercyjnych testów antygenowych pod kątem koronawirusa mają już od 27 stycznia br. pasażerowie podróżujący stamtąd do Holandii. Oferta była odpowiedzią na wprowadzenie przez ten kraj wymogu posiadania przed podróżą lotniczą negatywnego testu na koronawirusa, wykonanego nie wcześniej niż cztery godziny przed wylotem.

Na pyrzowickim lotnisku test można wykonać od czterech godzin do 60 minut przed rozkładową godziną odlotu bezpośrednich samolotów do Holandii. Z Katowice Airport połączenie takie - do Eindhoven - realizuje obecnie linia lotnicza Wizz Air. Punkt badań zlokalizowany jest w kontenerze przed terminalem pasażerskim A.

W związku z obostrzeniami siatka połączeń regularnych Katowice Airport jest obecnie ograniczona do dwóch tras. Realizowane są połączenia linii Wizz Air do Eindhoven i Londynu-Luton, a także - od piątku - ponownie do Sztokholmu-Skavsta.

Ponadto z Pyrzowic są wykonywane połączenia na zlecenie biur podróży do: Hurghady, Marsa Alam oraz na Fuerteventurę i do Zanzibaru.

Lotnisko Katowice w najbliższych dniach spodziewa się uruchomienia nowych połączeń czarterowych: od niedzieli 21 lutego biuro podróży TUI wznowi swoje połączenia z lotniska Katowice do Dubaju; od 3 marca ten sam operator uruchomi dalekodystansowe połączenie do Punta Cany na Dominikanie, a od 14 marca do Amilcar Cabral na Wyspach Zielonego Przylądka.

Z kolei biuro Rainbow od 25 lutego uruchomi loty z Pyrzowic do meksykańskiego Cancun, a 27 lutego pierwsi klienci biura polecą do Puerto Plata w Dominikanie.

Niezależnie od ruchu czarterowego władze Katowice Airport spodziewają się uruchomienia wiosną i latem tego roku blisko 70 połączeń regularnych. Większość z nich powinna pojawić się z końcem marca br.; kolejne spodziewane są m.in. w maju i czerwcu.

Katowickie lotnisko należy do największych regionalnych portów lotniczych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, w ub. roku ich liczba wyniosła 1,44 mln.

Katowice Airport jest krajowym liderem w przewozach czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.