Na lotnisku Katowice ponad 240 tys. pasażerów w listopadzie

Z lotniska Katowice w listopadzie br. skorzystało ponad 240 tys. pasażerów, w tym ponad 50 tys. w segmencie czarterów - podały w poniedziałek służby prasowe portu.

To najlepszy do tej pory listopadowy wynik czarterów na tym lotnisku; poprzedni rekord tego miesiąca, z 2018 r., wynosił 47 tys. podróżnych.

Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, w ruchu pasażerskim lotnisko obsłużyło w listopadzie br. 241,1 tys. podróżnych, ogółem odbyło się tam 2405 startów i lądowań samolotów.

Z siatki połączeń regularnych skorzystało 184,5 tys. pasażerów - o 60,8 tys. więcej (wzrost o 49,2 proc.) w porównaniu z 11. miesiącem 2021 r.

W ruchu czarterowym linie lotnicze przewiozły z i do Pyrzowic 53,5 tys. osób, czyli o 12,8 tys. więcej (wzrost o 31,3 proc.) rdr, co oznacza najlepszy listopadowy wynik w segmencie czarterów w historii pyrzowickiego lotniska. W najlepszym dotąd listopadzie 2018 r. w ruchu czarterowym obsłużono tam 47,3 tys. podróżnych.

"Listopad przyniósł rekordowy wynik w ruchu czarterowym. Warto podkreślić, że z 53 tys. pasażerów w tym segmencie, aż 7,5 tys. podróżowało na sześciu dalekodystansowych trasach na Kubę, do Tajlandii, Meksyku i Dominikany" - skomentował Artur Tomasik, szef zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

"Dane te pokazują ogromny potencjał pyrzowickiego lotniska w zakresie obsługi egzotycznych kierunków czarterowych" - ocenił Tomasik, sygnalizując, że w grudniu br. lotnisko powinno obsłużyć o ok. 15 tys. podróżnych więcej, niż w listopadzie, ze względu na okres świąteczno-noworoczny.

Ogółem, od stycznia do końca listopada br. w Katowice Airport obsłużono 4,16 mln podróżnych, czyli o 2 mln (o 92,4 proc.) więcej niż w zeszłym roku. Wynik ten to 91 proc. ruchu z tego samego okresu rekordowego dotąd 2019 r., kiedy to w Pyrzowicach odprawiono łącznie 4,56 mln pasażerów.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. skorzystało z niego rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Lotnisko w Pyrzowicach pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

