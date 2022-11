Lotnisko Katowice z nowym rekordem przewozu pasażerów

Z lotniska Katowice w październiku 2022 r. skorzystało ponad 403 tys. pasażerów - podały we wtorek służby prasowe portu. To najlepszy do tej pory październikowy wynik na tym lotnisku; poprzedni rekord tego miesiąca, z 2018 r. wynosił 372 tys. podróżnych.

Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, w ruchu pasażerskim ogółem lotnisko obsłużyło w październiku br. 403,4 tys. podróżnych. Z siatki połączeń regularnych skorzystało 251,3 tys. pasażerów - o 102,9 tys. więcej (wzrost o 69,3 proc.) w porównaniu z 10. miesiącem 2021 r. W ruchu czarterowym linie lotnicze przewiozły z i do Pyrzowic 150,9 tys. osób, czyli o 34,4 tys. więcej (wzrost o 29,6 proc.) rdr.

3620 startów i lądowań - o 195 więcej niż rok wcześniej

W październiku br. w Pyrzowicach odbyło się 3620 startów i lądowań - o 195 więcej (wzrost o 5,7 proc.) niż w analogicznym okresie 2021 r.

- Ostatni miesiąc obowiązywania rozkładu Lato 2022 przyniósł rekordowy wynik, co potwierdza, że przewozy pasażerskie w Katowice Airport odbudowują się zgodnie z naszymi prognozami - skomentował Artur Tomasik, szef zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

W planie jest 4,5 mln podróżnych w ciągu roku

- Kolejna dobra informacja jest taka, że 10 listopada obsłużono w Pyrzowicach czteromilionowego pasażera w 2022 r. - zaznaczył Tomasik. prognozując, że cały bieżący rok lotnisko zamknie liczbą ok. 4,5 mln podróżnych.

- W osiągnięciu tego wyniku z pewnością pomoże dobry rozkład zimowy. W jego ramach w Katowice Airport zadebiutował nowy przewoźnik tradycyjny, czyli holenderski KLM z trasą do Amsterdamu. Ponadto, mamy najbogatszą w historii zimowego rozkładu siatkę połączeń czarterowych, które obejmuje aż 23 trasy, z tego aż 6 to bezpośrednie dalekodystansowe połączenia czarterowe obsługiwane lotowskim Dreamlinerem - zasygnalizował prezes GTL.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. skorzystało z niego rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln.

Lotnisko w Pyrzowicach pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

