Na lotnisku Katowice wylądował boeing 747 z dostawą sprzętu medycznego

Transportowy boeing 747 wylądował w piątek na lotnisku Katowice, przywożąc z Chin dostawę jednorazowego sprzętu medycznego na zamówienie prywatnego odbiorcy – poinformowały służby prasowe Katowice Airport.

Jak przekazał w piątek Piotr Adamczyk z biura prasowego katowickiego lotniska, przywieziony czarterowym lotem cargo z Chin ładunek zawierał wyroby medyczne oraz środki ochrony indywidualnej: kombinezony ochrony biologicznej, maseczki medyczne oraz fartuchy chirurgiczne.

Jak wynika z dostępnych w sieci rejestrów lotów, maszyna Boeing 747-428F(ER) o oznaczeniu G-CLBA, przyleciała do Katowic z chińskiego Wuhan, z międzylądowaniem w rosyjskim Nowosybirsku. Adamczyk podkreślił, że tego typu samoloty są spotykane w Polsce rzadko - nie jest nimi obsługiwana żadna regularna trasa pasażerska i towarowa z lub do Polski.

Pyrzowickie lotnisko boeing 747 po raz pierwszy odwiedził w 2003 r. Odtąd te jedne z największych na świecie maszyn lądowały tam 36 razy. Katowice Airport jako jedyny spośród krajowych portów regionalnych dysponuje sześcioma stanowiskami postojowymi do obsługi samolotów wielkości kodu E, czyli o rozpiętości skrzydeł 52-65 m i rozstawie kół podwozia głównego 9-14 m.

Zgodnie z informacją Adamczyka lot zorganizowała spółka Zarys, wytwórca i dostawca sprzętu medycznego, we współpracy z Gefco Forwarding Poland - z branży logistycznej. Dostawa zajęła 600 m sześc. powierzchni ładowni.

"Sprowadzony do kraju jednorazowy sprzęt medyczny jest objęty gwarancją jakości marki Zarys. Wyroby powstały zgodnie z wymaganiami dotyczącymi produkcji środków ochrony indywidualnej oraz artykułów medycznych. Firma podlega kontroli jakości zgodnej z normami ISO13485:2016" - zapewniono w informacji katowickiego lotniska.

Jak powiedział cytowany w informacji prezes spółki Zarys Paweł Ossowski, dostarczone produkty trafią do polskich szpitali, aby chronić personel i pacjentów przed zakażeniem SARS-CoV-2.

"Od początku wybuchu pandemii koronawirusa (…) pracujemy nieprzerwanie. Zarys International Group m.in. we współpracy z Gefco Forwarding Poland zbudował most lotniczy, dzięki któremu dotychczas dotarło do Polski około 6 tys. m sześc. jednorazowego sprzętu medycznego wysokiej klasy" - powiedział Ossowski.

Lotnisko Katowice to największy regionalny port lotniczym w kraju w segmencie przewozów cargo. W 2019 r. obsłużyło transporty łącznie 20 tys. 121 ton towarów. Samoloty cargo startowały i lądowały tam ponad 3 tys. razy. Port obsługuje sieć pięciu regularnych połączeń towarowych, należy też do lotnisk pierwszego wyboru w przypadku czarterów allcargo.