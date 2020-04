Na ochronę zdrowia i dla firm: większa elastyczność w unijnych funduszach

Rząd zaproponował regulacje, które - na czas epidemii koronawirusa - mają uprościć procedury i uelastycznić podejście przy sięganiu po unijne pieniądze. W środę sejmowa Komisja Finansów Publicznych przeprowadziła pierwsze czytanie projektu ustawy. Posłowie przegłosują ją najprawdopodobniej już 2 kwietnia.

Posłowie opozycji dopytywali, jak duża będzie to kwota, dokładnie na co będzie przeznaczona i jak zostanie rozdysponowana. Konkretów w tej sprawie jednak (jeszcze?) zabrakło.- Ten projekt pokazuje procedury. Jego zadaniem jest pokazać, jak mamy to robić, a nie na co zostaną przeznaczone pieniądze - stwierdziła minister funduszy i polityki regionalnej. I dodała, że trwają rozmowy z urzędami marszałkowskimi (znaczna część tych środków tkwi w Regionalnych Programach Operacyjnych) - i samorządowcy zgłaszają swoje propozycje wydatkowania tych unijnych funduszy pieniędzy.Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała również, że zarazem toczy się dialog z Komisją Europejską na temat jeszcze większej elastyczności w dysponowaniu wspomnianymi środkami: - Dziś KE mówi, że możemy przesuwać do 8 proc. alokacji danej osi priorytetowej i do 4 proc. alokacji programu. Walczymy, że Komisja pozwalała przesuwać pieniądze między osiami priorytetowymi i funduszami.Opozycja miała wątpliwości, czy uelastycznienie nie idzie za daleko.- To nie może być wolna amerykanka - z wyłączeniem prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych. Jak Sejm będzie mógł kontrolować wydatkowanie tych pieniędzy? - pytała Izabela Leszczyna.- Kontrola będzie realizowana tak, jak dotychczas. Ustawa tego nie wyklucza - odpowiadała minister i wyjaśniała, że odstępstwo od Prawa zamówień publicznych dotyczy środków rozdzielanych przez urzędy marszałkowskie - najczęściej za pośrednictwem regionalnych agencji rozwoju. Zdaniem pani minister wyłącznie tej sytuacji spod rygorów PZP ma na celu to, by wsparcie jak najszybciej trafiło do przedsiębiorców.Jeśli chodzi o dyscyplinę finansów publicznych, projekt przewiduje kilka odstępstw – m.in. za złamanie dyscypliny nie będzie uważane niedotrzymanie trzymiesięcznego terminu składania wniosku o płatność, sankcji nie sprowokuje też brak zwrotu środków (ale oczywiście w uzasadnionych przypadkach).Opozycyjnych posłów niepokoiło, dlaczego część przepisów ustawy ma obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lutego.- Takie było zalecenie Komisji Europejskiej. Część tzw. wydatków miękkich na zagraniczne targi, szkolenia, które się nie odbyły (bo za granicą wcześniej wprowadzano różne ograniczenia), już poniesiono. Chodzi o to, by beneficjenci nie musieli tych środków zwracać - tłumaczyła minister.Generalnie jednak - poza przytoczonymi wątpliwościami - opozycja uznawała uproszczenia proceduralne za słuszny kierunek. Zapewne Sejm przegłosuje ustawę dziś.