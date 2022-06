Na okres wakacji wracają bezpośrednie pociągi do Zakopanego

Od 25 czerwca do końca sierpnia wracają bezpośrednie kolejowe połączenia dalekobieżne i regionalne do Zakopanego. Ruch kolejowy na trasie pod Tatry był zawieszony z powodu remontu torów i stacji kolejowych.

Podróżujący w wakacje koleją będą się mogli dostać bezpośrednio do miasta pod Giewontem m.in. z Gdyni, Poznania czy Warszawy. Z uwagi na trwającą kompleksową przebudowę stacji końcowej w Zakopanem pociągi będą kończyły bieg na tymczasowej stacji zlokalizowanej ok. 1 km przed dotychczasowym dworcem.

"Tymczasowa stacja w Zakopanem będzie dostosowana do obsługi podróżnych. Będą kasy biletowe, poczekalnia, toalety, schody i dogodne dojścia oraz oznakowanie i tablice informacyjne. Takie rozwiązanie jest przygotowywane w porozumieniu z Urzędem Miasta Zakopane i z przewoźnikami. Pozwala ono na sprawną przebudowę stacji Zakopane oraz budowę parkingów, przebudowę ulic i budowę placu komunikacyjnego" - poinformowała PAP Dorota Szlachta z biura prasowego PKP PLK.

Podróżni wysiadający na tymczasowej stacji kolejowej będą mogli dostać się do centrum Zakopanego komunikacją autobusową. Urząd Miasta analizuje obecnie różne możliwości w zakresie takiej komunikacji.

Zakończenie prac na trasie kolejowej do Zakopanego, w tym m.in. uruchomienie zmodernizowanej stacji końcowej, planowane jest na drugą połowę 2023 r. W efekcie wielobranżowych prac, na które składały się przebudowa i remonty torowiska czy modernizacja stacji i przystanków kolejowych, podróże do stolicy Tatr mają być szybsze i sprawniejsze. Czas jazdy pociągiem z Krakowa do Zakopanego wyniesie nieco ponad dwie godziny.

Inwestycja PKP Polskich Linii kolejowych S.A. na kolejowej zakopiance realizowana jest w ramach projektu "Prace na liniach nr 97, 98, 99, na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na który przeznaczono przeszło 1,1 mld zł netto. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

