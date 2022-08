Na polskiej giełdzie nastał czas inwestycyjnych okazji

Czas giełdowej bessy zwykle dostarcza najlepsze okazje inwestycyjne. Zdaniem ekspertów inwestorzy już zaczęli przeglądać rynek w celu ulokowania swoich środków w interesujące spółki. Tym bardziej, że ostatni czas pokazuje, iż niektóre indeksy w końcu zaczęły się świecić na zielono – wskazują analitycy.

Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spadł od początku 2022 roku o 21,5 proc., a NewConnect zaliczył maksymalny spadek o ponad 34,4 proc.

Najtrudniejszy czas mają za sobą spółki działające w branży produkującej i rozwijającej gry, notowane w ramach WIG-Games5.

Spółki nienotowane, które często na wczesnym etapie korzystają z platform crowdfundingowych, też czeka pewne wyzwanie.

Inwestorzy mają dwie obawy

- Sektorami godnymi uwagi są, moim zdaniem, odnawialne źródła energii i technologie. Warto również obserwować wszystkie skalowalne pod względem geograficznym spółki, posiadające "unikalny pierwiastek". Można do nich zaliczyć m.in. te działające w modelu SaaS (ang. Software as a Service, czyli oprogramowanie jako usługa), e-commerce czy marketplace. Dane z najnowszego raportu Newzoo.com są również optymistyczne dla game developmentu, który także wpisuje się w te kryteria. Sektor gamingowy nadal będzie dynamicznie rósł - przekonuje Bartosz Pakulski, analityk z Flash Ventures ASI, prywatnego funduszu venture capital.

- Z naszych doświadczeń i rozmów, które regularnie prowadzimy m.in. z inwestorami, wynika, że boją się oni szczególnie dwóch sytuacji. Pierwszą z nich jest słaby debiut i zaliczenie dużego „minusa” na starcie, co może spowodować znaczne zmniejszenie płynności i spadek zainteresowania daną spółką. Drugą obawą inwestorów jest pozostanie w przyszłości z aktywami, których w żaden sposób nie będą oni w stanie spieniężyć - dodaje.

Co dalej?

Odpowiednia komunikacja, rozważenie przełożenia debiutu i dobre argumenty... Czyli co mogą zrobić spółki?

Zdaniem analityka z funduszu VC bardzo ważny jest sposób, w jaki będzie się odbywać komunikacja między zarządem spółki a jej inwestorami. Idealnym scenariuszem pozostaje przełożenie debiutu na czas, w którym nastanie lepsza koniunktura na rynku lub dla danej branży, aby zmaksymalizować potencjalny zysk.

Niestety, aby to było możliwe, często należy przekonać inwestorów, że wydłużony czas od zbiórki do debiutu zostanie dobrze wykorzystany – produkt lub zaplanowane produkcje będą rozwijane, spółka pozyska kolejne kontrakty, a także regularnie zwiększy swoje przychody, którymi jest w stanie pokryć bieżące wydatki. W dużej mierze transparentność podmiotu jest w stanie zminimalizować straty inwestorów – nawet przy negatywnym nastawieniu rynku.

- Nie tylko nasz fundusz, ale również zdecydowana większość innych podmiotów inwestycyjnych, skoncentrowanych na projektach na wczesnym etapie rozwoju oraz aniołów biznesu aktywnie nadzoruje spółki nienotowane. Regularnie otrzymują informacje dotyczące kwestii zarówno operacyjnych, jak i finansowych – w szczególności związanych z płynnością, które mogą spowodować upadek spółki. Pozwalają również wyciągać odpowiednie wnioski i znaleźć podmioty godne inwestycji - dodaje Bartosz Pakulski.

Szanse inwestycyjne są teraz

- Moim zdaniem okres zakupowy już się zaczął i będzie trwać do drugiej połowy 2023 roku. Wielu zarządzających korzysta z okazji i szuka przecenionych spółek. Wycena niektórych z nich spadła o 50-70 proc. w stosunku do tych z poprzedniego roku, pomimo że ich sytuacja zmieniła się nieznacznie lub wcale, a kondycja finansowa się nie pogorszyła - przekonuje Pakulski.

Jednym z sektorów, które zanotowały największe spadki na polskim rynku akcji, był gamedev (gry). Mimo to, branżowe predykcje są dla niego wciąż optymistyczne. Jak wynika bowiem z danych serwisu Newzoo.com, na koniec 2022 roku globalne przychody od blisko 3,2 miliarda graczy sięgną 196,8 mld dol. (w porównaniu z 192,7 mld w roku ubiegłym). Według szacunków, do 2025 r. powinny się one zwiększyć do 225,5 mld dol.

Perełki

Wielu inwestorów preferujących lokowanie kapitału w spółki zajmujące się dziś produkcją gier poszukuje „perełki”, którą do premiery "Cyberpunka" był CD Projekt Red.

- Ze spółek notowanych warto również - według mnie - obserwować takie studia, jak 11Bit Studio oraz Creepy Jar. Każde z nich wyprodukowało gry o unikatowym wydźwięku, które podbijają świat i jednocześnie są dopracowane, co w dzisiejszych czasach ma duże znaczenie. Ponadto właśnie teraz pracują nad nowymi tytułami, które zapowiadają się interesująco. Trzeba jednak pamiętać, że w ich przypadku inwestorzy posiadają wysokie oczekiwania do zapowiedzianych premier - wyjaśnia Paweł Czarnecki, prezes Golden Eggs Studio.

Warto pamiętać, że nie każda spółka notowana na rynku publicznym jest bezpieczniejszą inwestycją niż ta, która dopiero szykuje się do debiutu.

- Dużo bardziej wartościową inwestycją może być nienotowana, stosunkowo młoda firma, z ciekawym portfolio w produkcji, dobrze opracowanymi kanałami sprzedażowymi, jak również przemyślaną strategią marketingową, skrojoną odpowiednio pod osobne produkcje, z zaangażowanym zespołem oraz globalnymi aspiracjami, niż notowana spółka o niskiej wycenie, która pomimo kilku lat działalności operacyjnej nie wykazuje zysków i nie posiada tytułów mogących odmienić jej losy w najbliższym czasie - przekonuje Bartosz Pakulski, analityk z Flash Ventures ASI.

