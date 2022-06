Na ponad 1800 stacjach Orlen w Polsce aż 85 proc. produktów pozapaliwowych zostało wytworzone w Polsce

Na ponad 1800 stacjach paliw Orlen w Polsce aż 85 proc. produktów pozapaliwowych zostało wytworzone w Polsce. Także na zagranicznych stacjach, w tym np. w Niemczech, polskie produkty cieszą się dużą popularnością - poinformował w piątek PKN Orlen.

"Na ponad 1800 stacjach paliw Orlen w Polsce aż 85 proc. produktów pozapaliwowych zostało wytworzone w Polsce" - ogłosił koncern. Jak podał, "polskie produkty cieszą się dużą popularnością również za granicą" - na stacjach Orlen na Litwie 20 proc. sprzedaży pozapaliwowej to produkty wytworzone w Polsce, a w Czechach i na Słowacji to niemal 30 proc; w Niemczech 75 proc. całej sprzedaży płynu do spryskiwaczy stanowi np. produkt Orlen Oil, przy czym "klienci chętnie sięgają również po soki i lody polskich producentów".

PKN Orlen zaznaczył, że tylko od 2018 r. zorganizował pięć kampanii wizerunkowych "promujących świadomy wybór krajowych produktów, co przełożyło się na większe zainteresowanie asortymentem od lokalnych dostawców". W efekcie - jak podkreślono w komunikacie, powołując się na badania Instytutu Kantar - "już większość, bo prawie 90 proc. Polaków, do zakupu danego produktu zachęca informacja o jego krajowym pochodzeniu".

"Jesteśmy firmą globalną, której połowa przychodów pochodzi z rynków zagranicznych. Równolegle jednak z sukcesem wdrażamy ideę patriotyzmu gospodarczego, współpracując na co dzień ze 170 polskimi producentami. Stawiamy przede wszystkim na partnerstwo i szukamy rozwiązań, które przynoszą korzyści dla wszystkich stron" - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w informacji prasowej.

Jak ocenił, dzięki takiej współpracy, PKN Orlen "dynamicznie rozwija ofertę gastronomiczną w oparciu o wysokiej jakości produkty wytworzone w kraju, co doceniają nasi klienci". "Z kolei polscy dostawcy, często rodzinne firmy, mają zapewniony komfort działania i stabilnego partnera. W ten sposób nasze decyzje skutecznie wzmacniają polską gospodarkę" - dodał Obajtek.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że rozległa sieć stacji koncernu - ponad 1800 w całej Polsce - "powoduje, że małe firmy mają szansę rozwijać się i zaistnieć na krajowym, a nie tylko lokalnym rynku". Koncern współpracuje m.in. z takimi podmiotami, jak Bracia Sadownicy, Purella czy Grupa Olewnik.

PKN Orlen przypomniał jednocześnie, że "zadbał o polskich dostawców również w czasie pandemii COVID-19" - po jej wybuchu zorganizował np. akcję #WspieramyPolskę, która "skutecznie wspierała krajowych producentów, a jednocześnie gwarantowała im możliwość nie tylko przerwania, ale też dalszego rozwoju". W czasie trwania akcji, jak podkreślił PKN Orlen, biało-czerwona, 21-metrowa ciężarówka koncernu dotarła do 14 województw spędzając w trasie ponad 1000 godzin, a niemal 20 tys. uczestników, w tym rodziny z dziećmi, mieszkańcy odwiedzonych 50 miejscowości, miało możliwość spróbowania rodzimych produktów, które dostępne są na stacjach koncernu.

"W akcję #WspieramyPolskę aktywnie zaangażowali się współpracujący z PKN Orlen sportowcy. Robert Kubica stał się twarzą kampanii promocyjnej, a na trasie, podczas spotkań z mieszkańcami, spotkać można było kilkudziesięciu mistrzów z Grupy Sportowej Orlen, m.in. pilotów Orlen Grupy Akrobacyjnej Żelazny" - przypomniał koncern.

Według PKN Orlen, "badania jednoznacznie wskazują, że Polacy doceniają współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami". Koncern podał, że według badań instytutu Kantar 75 proc. Polaków uważa, iż "krajowi potentaci, tacy jak PKN Orlen, powinni aktywnie angażować się we wsparcie polskich producentów".

Jak poinformował PKN Orlen, na koniec pierwszego kwartału tego roku w całej sieci detalicznej Grupy Orlen działały 2854 stacje paliw. Koncern podkreślił przy tym, że na większości z tych placówek "z powodzeniem funkcjonują punkty sprzedaży pozapaliwowej Stop.Cafe/star Connect". "PKN Orlen posiada już łącznie 2300 takich punktów, w tym 1758 w Polsce" - wyliczono w komunikacie.

Koncern zaznaczył, iż oferta od krajowych producentów dostępna jest również w rozwijanych przez niego placówkach poza stacjami paliw - pod marką "Orlen w ruchu".

