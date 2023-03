Na posiedzeniu rządu m.in. o projekcie noweli ws. budowy domów powyżej 70 m kw. bez pozwolenia

Na środowym posiedzeniu rząd rozpatruje m.in. projekt nowelizacji Prawa budowlanego, który ma umożliwić wznoszenie domów jednorodzinnych powyżej 70 m kw. bez pozwolenia na budowę, podobnie jak ma to dziś miejsce w przypadku domów do 70 m kw. - wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

Od 3 stycznia 2022 r. można budować domy jednorodzinne do 70 m kw. w uproszczonej procedurze: na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym, bez pozwolenia na budowę, a także bez konieczności ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika.

Przygotowany przez MRiT projekt nowelizacji Prawa budowlanego zakłada, że na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę będzie można budować również domy powyżej 70 m kw. Będzie musiał to być budynek o nie więcej niż dwóch kondygnacjach, wybudowany na własne potrzeby. W tym przypadku konieczne będzie jednak ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji projektu, celem zmian jest zniesienie dualizmu prawnego różnicującego budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m kw.

W projekcie zaproponowano, że rozpoczęcie użytkowania domu jednorodzinnego będzie możliwe po złożeniu przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania.

Ponadto doprecyzowano przepisy zwalniające z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę m.in. boisk i kortów; mają one powstawać na podstawie zgłoszenia. Kolejną inwestycją, która ma wymagać jedynie zgłoszenia, będzie budowa kiosków i pawilonów sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m kw.

Katalog obiektów wymagających jedynie zgłoszenia ma być także poszerzony o jednokondygnacyjne budynki gospodarcze i wiaty związane z produkcją rolną o prostej konstrukcji i powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Ponadto zaproponowano zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na wznoszenie przydomowych schronów i ukryć doraźnych, co - jak podano w OSR - ułatwi realizację przydomowych rozwiązań ochronnych przez obywateli oraz wpłynie na podniesienie indywidualnego poziomu bezpieczeństwa obywateli. W projekcie dodano zapis upoważniający ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać przydomowe schrony i ukrycia doraźne o powierzchni do 35 m kw. oraz ich usytuowanie.

Projekt ustawy proponuje również zmiany w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, a także przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Ustawa, co do zasady, ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia; część jej zapisów ma wejść w życie w późniejszych terminach.

