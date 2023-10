Na powyborczy festiwal rozdawnictwa nie ma miejsca. Dane nie pozostawiają złudzeń

Ostatnie lata to czas eksplozji zadłużenia publicznego. Na każdego pracującego przypada już 117 tys. zł długu. Tymczasem partie biorące udział w wyborach złożyły obietnice dalszych dużych wydatków, na które w budżecie nie ma miejsca, wynika z analizy Grant Thornton.

Jeśli wziąć pod uwagę wzrost zadłużenia zaplanowany na rok 2024, to spuścizną rządów Zjednoczonej Prawicy będzie podwojenie zadłużenia publicznego - wskazuje Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton.

W opinii eksperta konieczne wydaje się sporządzenie przez nowy rząd „bilansu otwarcia finansów publicznych”, w którym szczegółowo doświetlone zostałyby procesy warunkujące obecny stan finansów publicznych.

W kolejnych latach napięty rynek pracy, znikoma stopa inwestycji oraz presja inflacyjna będą powodować wzrost kosztów obsługi zadłużenia Polski, który już jest jednym z najwyższych w Europie.

Jak podaje Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thotnton, w latach 2016-2023 zadłużenie Polski wzrosło o ponad 776 mld zł.

- Jeśli wziąć pod uwagę wzrost zadłużenia zaplanowany na rok 2024 (jeśli nie zostanie on zasadniczo obniżony przez nowy rząd), to spuścizną rządów Zjednoczonej Prawicy będzie podwojenie zadłużenia publicznego - wskazał ekonomista.

Jeżeli chodzi o roczny przyrost długu, przełomowym rokiem był pandemiczny rok 2020 i 2021, kiedy zadłużenie wzrosło odpowiednio o 292 i 74 mld zł.

- Szczególnie dokładnej analizy wymaga zdiagnozowanie przyczyn wysokich deficytów w latach pocovidowych: 2022 (ponad 100 mld zł), 2023 (prawie 190 mld zł) czy wreszcie eksplozji zadłużenia zapisanej w projekcie budżetu na rok 2024: 334 miliardy złotych w ciągu jednego roku. Ta liczba jest przytłaczająca i mocno zastanawiająca - podaje ekspert.

Poniżej grafika obrazująca skalę oraz tempo wzrostu zadłużenia instytucji rządowych i samorządowych w Polsce:

Drogie obietnice partii mogących stworzyć nowy rząd

Zgodnie z wyliczeniami ma które powołuje się główny ekonomista Grant Thornton, partie do niedawna opozycyjne, które obecnie najprawdopodobniej utworzą rząd, obiecały w czasie kampanii wyborczej kwoty dokładające do deficytu kolejne kwoty przekraczające 100 mld zł.

Koalicja Obywatelska - 120,3 mld zł, Trzecia Droga - 126,4 mld zł, zaś Nowa Lewica - 216,9 mld zł.

- Oczywiście całkowitą abstrakcją byłoby dodanie tych obietnic i próba wprowadzenia ich w życie łącznie - oznaczałoby to, że budżet roku 2024 (bądź 2025) zostałby dociążony sumą 417 mld zł. Przy ponad 334 mld zł wzrostu długu „zaprogramowanego” już przez rząd Zjednoczonej Prawicy dałoby to łączną kwotę ponad 750 mld zł nowego zadłużenia - wskazuje ekonomista.

O rozmiarach i powodach rosnącego zadłużenia pisaliśmy także w poniższym tekście:

Dług będzie droższy, a to oznacza że realizacja części obietnic nie będzie możliwa

Ekspert wskazuje, że należy liczyć się z silną presją na wzrost kosztów obsługi długu, wynikającą z:

• napiętego rynku pracy, co wyraża się niską podażą rąk do pracy, a jest wynikiem sytuacji demograficznej: roczniki pracowników opuszczających rynek pracy są znacznie liczniejsze niż roczniki wchodzące na rynek pracy. To oznacza, że w scenariuszu przyspieszenia wzrostu gospodarczego popyt na pracowników będzie powodował istotny wzrost płac, a te z kolei przekładać się będą na podwyższoną presję inflacyjną. W roku 2024 do tego dołoży się rekordowy wzrost płacy minimalnej oraz znaczące wzrosty płac w części sektora publicznego.

• wieloletniego utrzymywania się wskaźników inwestycji w Polsce na poziomach zbliżonych do najniższych w Europie. Oznacza to niskie „uzbrojenie pracy kapitałem” i niższą produktywność „per capita” niż w sytuacji, gdyby aktywność inwestycyjna była wyższa. To z kolei oznacza, że przełożenie wzrostów cen pracy na produkowane towary i dostarczane usługi będzie silniejsze niż w sytuacji wyższych nakładów inwestycyjnych, wyższego poziomu automatyzacji, robotyzacji etc.

• prawdopodobnie trwałego odwrócenia się globalnych tendencji dla inflacji i rentowności obligacji rządowych - wobec deglobalizacji, wzrostu napięć geopolitycznych, kosztów związanych z transformacją energetyczną w Europie (choć nie tylko), starzenia i kurczenia się zasobów pracy w Europie oraz presji na finanse publiczne krajów rozwiniętych, wynikającej ze starzenia się społeczeństw, należy jako bazowy scenariusz przyjąć ten zakładający utrzymanie się rentowności obligacji rządowych na poziomach zbliżonych do obecnych, z ryzykiem dalszego wzrostu tych rentowności - a więc i z ryzykiem dalszego wzrostu kosztów obsługi długu w Polsce.

Reasumując, wysoka inflacja w połączeniu z relatywnie wysokim deficytem, a zatem wyższą premią za ryzyko sprawiają, iż koszty obsługi naszego zadłużenia należą do jednych z najwyższych w Europie.

O problemie rosnących kosztów obsługi długu i proinflacyjnych czynnikach drzemiących w polskiej gospodarce więcej pisaliśmy w poniższym tekście:

Konieczne jest gruntowne prześwietlenie finansów publicznych

Biorąc pod uwagę bezprecedensową skalę zadłużenia wbudowanego w projekt budżetu na 2024 rok przygotowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy oraz znaczący spadek przejrzystości tego, co w finansach publicznych się dzieje, ekonomista sugeruje, aby nowy rząd:

• sporządził „bilans otwarcia finansów publicznych”, w którym szczegółowo doświetlone zostałyby procesy, które dotąd umykały uwadze społecznej ze względu na spadającą przejrzystość tychże finansów, opisaną m.in. w opinii NIK do budżetu za rok 2022;

• dokonał gruntownego przeglądu budżetu na rok 2024, m.in.: pod kątem czynników generujących tak wysoki deficyt, pomimo zakładanego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego, pod kątem ewentualnej zmiany struktury wydatków z socjalnych na rozwojowe, a także pod kątem ewentualnego uwzględnienia własnych propozycji programowych, przedstawionych w czasie kampanii wyborczej;

• zaplanował ścieżkę konsolidacji finansów publicznych, m.in. poprzez stopniowe włączanie funduszy BGK i PFR w ramy normalnych procedur budżetu państwa i statystyk zadłużenia. Celem powinno być ujednolicenie „krajowych” definicji długu i deficytu z definicjami obowiązującymi w UE, które znacznie lepiej i szczelniej opisują finanse publiczne.

- Ostatnie kilka lat to czas eksplozji wielkości zadłużenia publicznego, do rekordowych 117 tys. zł na pracującego w gospodarce. Na 2024 odchodzący rząd zaproponował rekordowo wysoki deficyt, a partie biorące udział w wyborach dołożyły obietnice dalszych dużych wydatków. Pora zejść na ziemię, nie ma na to miejsca - podsumował Marcin Mrowiec.