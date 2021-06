Na przejściu granicznym w Braniewie oddano do użytku skaner kolejowy

Na polsko-rosyjskim kolejowym przejściu granicznym Braniewo-Mamonowo przekazano we wtorek stacjonarne wielkogabarytowe urządzenie RTG. Umożliwi ono funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej szybką i bezinwazyjną kontrolę wagonów towarowych.

Jak poinformowano podczas oficjalnego przekazania do użytku skanera w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie), jest to pierwsze tego typu urządzenie na granicy z obwodem kaliningradzkim. Zapewnia możliwość skanowania przez całą dobę i siedem dni w tygodniu, w każdych warunkach pogodowych. Jest bezpieczne dla obsługujących funkcjonariuszy i otoczenia.

Skaner ma służyć do wykrywania nielegalnych towarów, materiałów wybuchowych czy broni, a w szczególności do wykrywania skrytek w elementach konstrukcyjnych wszystkich rodzajów wagonów towarowych i kontenerów. Pozwala w bezinwazyjny sposób dokonać inspekcji przewożonego ładunku, skrócić czas i zwiększyć efektywność kontroli.

"Dla KAS priorytetem, obok zapewnienia bezpieczeństwa finansowego naszego państwa, jest również zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, ale także zwalczanie przestępczości gospodarczej, zapewnienie równych warunków konkurencji, wsparcie legalnie działającego biznesu. Prawidłowa, skuteczna realizacja takich zadań nie byłaby możliwa bez wykorzystania nowoczesnych metod kontroli" - mówiła we wtorek w Braniewie wiceminister finansów, szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Skaner znajduje się około 400 m od granicy państwa, a przy wyborze lokalizacji brano też pod uwagę m.in. plany związane z rozbudową linii kolejowej i budową stacji rozrządowej. Umowę z wykonawcą urządzenia Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie podpisała pod koniec 2019 r. Inwestycja została zrealizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i w całości sfinansowana ze środków budżetowych. Wartość umowy to ponad 22 mln zł.

Zbudowanie takiego obiektu wymagało m.in. wybudowania drogi dojazdowej, doprowadzenia sieci i instalacji. Zamontowano panele fotowoltaiczne, jako alternatywne źródło energii, które zasili oświetlenie terenu. Masa samego skanera wynosi około 20 ton.

Kolejowe przejście granicznego Braniewo-Mamonowo znajduje się na odcinku zewnętrznej granicy Polski i zarazem UE z Federacją Rosyjską, w odległości 8 km od granicy. Od 2018 r. Oddział Celny w Braniewie pełni jedną z kluczowych ról na szlaku kolejowym wschód-zachód w transporcie towarów i ma szanse stać się północnym punktem na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Według służb celno-skarbowych wraz ze wzrostem liczby składów kolejowych rośnie liczba zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa i ochrony granicy państwowej. Ryzyko przemytu w wagonach kolejowych wzrasta, a możliwości kontroli fizycznej są bardzo ograniczone. Stąd decyzja o doposażeniu funkcjonariuszy w wielkogabarytowe urządzenie skanujące.

W ostatnich latach przez przejście w Braniewie wjeżdża do Polski ponad 60 tys. wagonów ładownych rocznie. W tym roku, do końca maja odprawiono już blisko 27 tys. takich wagonów. Towary dominujące w imporcie to węgiel, gaz, sadza i drewno. Z Chin - w tranzycie do Niemiec - przyjeżdża głównie sprzęt komputerowy.

