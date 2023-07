Na przystanku kolejowym Bydgoszcz Zachód zostaną przebudowane perony

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na zaprojektowanie i przebudowę peronów na przystanku Bydgoszcz Zachód przy linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła. Koszt inwestycji to 4,5 mln zł netto - poinformował w poniedziałek Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PLK.

Wykonawcą dokumentacji projektowej i prac budowlanych będzie firma Gór-Tor. Przewidziano, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca września 2024 r.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

Po przebudowie dwa perony na przystanku Bydgoszcz Zachód będą wyższe, dzięki czemu podróżni łatwiej wsiądą do pociągów. Zamontowane zostaną nowe wiaty, ławki i poręcze do odpoczynku na stojąco. Wykonane zostanie energooszczędne oświetlenie, gabloty informacyjne i oznakowanie. Wygodne dojścia do przystanku ułatwią dostęp na perony osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przewidziano również zamontowanie stojaków rowerowych.

W ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 w woj. kujawsko-pomorskim zmodernizowano dotąd przystanek Grzybno.

Zbudowane zostaną także m. in. nowe przystanki Grudziądz Śródmieście (Centrum), Grudziądz Tuszewo, Grudziądz Rządz i Tuchola Rudzki Most oraz przebudowane zostanie przejście podziemne na stacji Nakło nad Notecią. Podpisano już umowy na przygotowanie dokumentacji projektowych i realizację prac budowlanych w tych miejscach.

Na budowę nowego przystanku w Trzeciewnicy prowadzone jest postępowanie przetargowe.

