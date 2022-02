Na ratunek kredytobiorcom - giełda pomysłów, miliardy na stole

Transfer pieniędzy "od rodziny do banku"

Temat zamrożenia WIBOR wywołał Marcin Wroński z Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej (chociaż nad swoim projektem pracuje również Lewica), który zaproponował takie właśnie działanie.



- Zamrożenie miałoby dotyczyć tylko kredytów hipotecznych, i to tylko tych na pierwsze mieszkanie. Podobnie jak w przypadku propozycji Lewicy widziałbym to jako rozwiązanie okresowe - na 12 miesięcy, dopóki inflacja nie przygaśnie - wyjaśnia w rozmowie z WNP.PL Marcin Wroński.



To, że mrożenie WIBOR miałoby dotyczyć jedynie kredytów hipotecznych, jest ważnym zastrzeżeniem, wskaźnik ten jest szeroko stosowany na rynku finansowym do ustalania cen różnych instrumentów - np. oprocentowania obligacji (np. skarbowe obligacje trzyletnie to obecnie 1,60 proc. plus WIBOR 6M).



Co to oznacza dla banków? Marcin Wroński przyznaje, że zarobią znacznie mniej niż w przypadku, gdyby do zamrożenia WIBOR nie doszło. - Każdy wzrost stóp o 1 pkt proc. to kilka miliardów dodatkowych dochodów banków - twierdzi Marcin Wroński.



I rzeczywiście - wyraźna poprawa wyników odsetkowych banków w czwartym kwartale to właśnie efekt pierwszych ubiegłorocznych podwyżek stóp. PKO BP szacuje, że wzrost stóp w tym roku o 1,15 pkt proc. będzie oznaczał dla tego banku zwiększenie wyniku odsetkowego o 1,2 mld zł.



- Szybkie podwyżki stóp procentowych będą w obecnej sytuacji oznaczały transfer miliardów złotych do sektora bankowego z polskich rodzin, które i tak muszą mierzyć się z wysoką inflacją - przekonuje Marcin Wroński.



Ekonomista dodaje, że zamrożenie powinno dotyczyć tylko już zaciągniętych kredytów - bo ci, którzy dopiero do kredytu się przymierzają, mogą zmierzyć swoje siły i zdecydować, czy podejmują ryzyko. Ci, którzy już pieniądze pożyczyli i spłacają raty, takiego pola manewru nie mają.

Skutki uboczne – ingerencja w rynek, nakręcania inflacji

Oba rozwiązania mają jednak parę słabych punktów. Po pierwsze - jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało - celem podwyżki stóp jako narzędzia walki z inflacją jest to, żeby ludzie wydawali mniej pieniędzy, żeby stłumić popyt - co powinno doprowadzić do spadku cen. Oba rozwiązania - i dopłaty, i zamrożenie WIBOR - idą w przeciwnym kierunku (podobny zarzut można jednak postawić także rozwiązaniom zawartym w rządowych tarczach antyinflacyjnych).

Co do zasady WIBOR mieści się widełkach między stopą depozytową a lombardową - czyli po ostatniej decyzji RPP w przedziale 2,25-3,25 proc. (stopy depozytowa i lombardowa to w uproszczeniu oprocentowanie, po jakim bank centralny przyjmuje od banków depozyty i im pożycza - to zatem graniczne wartości oprocentowania kredytów w relacjach między konkurującymi bankami).