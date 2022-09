Na rynkach surowcowych możliwy początek stabilizacji

W porównaniu do poprzednich sesji, czwartkowa na rynkach rozpoczęła się od stabilizacji. Wciąż rośnie jednak cena węgla energetycznego.

Ostatnie sesje stały pod znakiem przecen. Jednak w czwartek 8 września rano widoczne były już pierwsze sygnały zastopowania tego trendu. Wśród metali nadal większość taniała, ale ceny niklu pozostały bez zmian, a ołowiu nawet lekko wzrosły w porównaniu z otwarciem poprzedniej sesji.

W przypadku tego ostatniego metalu widzimy odreagowanie po poprzednich spadkach. Stabilizacje cen niklu zawdzięczamy obawom o dostawy tego metalu z Rosji. Jednak to, co będzie się działo na rynku z metalami, w największym stopniu będzie zależało od tego, jak w obecnych warunkach poradzą sobie Chiny – największy konsument metali na świecie. Jeśli tamtejsza gospodarka będzie dalej rozwijała się w niskim tempie – pojawiają się opinie, że znalazła się już w stagnacji – na większy popyt, na metale nie ma co liczyć. To zaś może oznaczać dalszy spadek cen, lub w lepszym scenariuszu ich utrzymywanie się na obecnym poziomie.

Wciąż natomiast drożeje węgiel energetyczny. W stosunku do środy podrożał on o 2,3 proc. Wszystko przez poważne obawy o zasoby paliw na okres zimowy. Szantaż gazowy Rosji sprawił, że dostępność „błękitnego paliwa” znacząco zmalała. To spowodowało, że europejscy producenci ciepła i energii elektrycznej poszukują alternatywy. Tę mimo swojej emisyjności zapewnia węgiel. A ponieważ popyt przekracza podaż, ceny tego paliwa rosną.

Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y Miedź spot USD/t 2022-09-07 7698,50 -0,7% -2,1% -21,0% -17,5% Miedź 3M USD/t 2022-09-07 7622,50 -0,8% -3,2% -21,6% -18,5% Ołów spot USD/t 2022-09-07 1901,00 0,5% -9,2% -18,7% -18,7% Ołów 3M USD/t 2022-09-07 1902,00 0,5% -8,1% -17,4% -16,4% Aluminium spot USD/t 2022-09-07 2224,50 -1,3% -8,2% -20,7% -18,8% Aluminium 3M USD/t 2022-09-07 2235,00 -1,1% -7,5% -20,4% -18,9% Cyna spot USD/t 2022-09-07 21008,45 -1,6% -14,7% -46,6% -35,3% Cyna 3M USD/t 2022-09-07 20851,00 -1,7% -14,7% -46,3% -35,0% Nikiel spot USD/t 2022-09-07 21522,00 0,0% -2,8% 3,1% 10,3% Nikiel 3M USD/t 2022-09-07 21580,00 0,0% -2,9% 4,0% 10,6% Cynk spot USD/t 2022-09-07 3150,50 -1,7% -12,4% -12,2% 3,9% Cynk 3M USD/t 2022-09-07 3123,50 -1,4% -10,5% -11,6% 2,6% Uprawnienia EUA do emisji CO2 EUR/t 2022-09-07 69,03 -1,2% -18,6% -14,4% 10,8% Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2022-09-01 312,00 2,3% 14,5% 153,7% 168,4% Paliwo lotnicze USD/t 2022-09-07 1114,99 -1,2% 10,0% 56,8% 79,7% Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2022-09-07 1036,39 -1,0% 11,2% 55,8% 76,3%

