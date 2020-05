Na rynku akcji odreagowanie. Główne indeksy w górę

WIG20 przerwał serię czterech z rzędu spadkowych sesji i zyskał w czwartek 1,2 proc., pomimo publikacji słabszych od oczekiwań danych z rynku pracy w USA. W górę poszły także pozostałe główne indeksy na GPW.

"W trakcie czwartkowej sesji na GPW mieliśmy publikację informacji o liczbie nowych wniosków dla bezrobotnych w USA. Pomimo danych gorszych od oczekiwań przebieg sesji był udany, a po słabym początku i przejściowych spadkach, WIG20 w ciągu dnia wybił się chwilowo ponad 1.600 pkt." - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

"Na dzisiejszej sesji widać było pewną zmianę i odwrócenie tendencji z poprzednich sesji. Dotychczasowy lider wzrostów, CD Projekt, spadł o 1,2 proc., z kolei środowa słabość Orlenu była odwracana. Być może te spółki, które dotychczas były mocne, zaczynają oddawać wzrosty i następuje realizacja zysków" - dodał.

O godz. 14.30 Departament Pracy USA poinformował, że liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 3,169 mln do 33,4 mln. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 3 mln. Pomimo gorszych danych WIG20 pozostał w trendzie wzrostowym, a indeksy w USA rozpoczęły sesję ponad 1 proc. na plusie.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX rósł o 0,9 proc., a S&P 500 zyskiwał 1,2 proc.

Obroty na GPW wyniosły 725 mln zł, z czego 533 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 1,24 proc. do 1.587,35 pkt., WIG zwyżkował o 1,03 proc. do 44.769,05 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,58 proc. do 3.226,33 pkt., a sWIG80 zyskał 0,42 proc. do 11.640,60 pkt.

W WIG20 najmocniej w górę poszedł kurs PKN Orlen, o blisko 4 proc. W ocenie Kozłowskiego było to odreagowanie ponad 3-proc. środowego spadku wywołanego kwartalnym raportem finansowym i informacją o zmniejszeniu rekomendowanej dywidendy.

Po około 2 proc. zniżkowały Play i CCC.

Wśród małych i średnich spółek mocno w górę poszły Idea Bank i Getin Holding (odpowiednio o 15 i 11 proc.). Kurs R22 wzrósł o 8 proc.

Przy 1 mln zł obrotów w dół poszły ML System (o 4,5 proc.) i Medicalgorithmics (o 5,6 proc.).

Zysk netto ML System w 2019 r. wyniósł 3,5 mln zł i był o 39 proc. niższy rdr.

Na szerokim rynku silnymi wzrostami wyróżniły się: Komputronik i Synektik - po 30 proc., Artifex Mundi - o 28 proc., a także Libet, Cormay, PCC Exol i XTB - między 22 a 15 proc.

Kozłowski zauważył, że po wzrostach kursów producentów gier i spółek medycznych, inwestorzy mogli postawić teraz na sprzedawców sprzętu komputerowego jako "beneficjentów koronawirusa".

Artifex Mundi podał, że szacuje zysk operacyjny w I kw. na 1,8 mln zł

XTB podało w raporcie, że miało w I kw. 2020 r. 306,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 650 proc. rdr, zgodnie z wstępnymi szacunkami. Zysk netto wyniósł 176 mln zł.